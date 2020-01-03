ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ракетный удар США по Ираку, выход Ива из Isamaa и штормовое предупреждение
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 3 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 3 января.
Государственная Служба погоды подтвердила сегодня объявленное вчера штормовое предупреждение. Сила ветра ожидается до 25 метров в секунду. Штормовой характер ветер примет в ночь на субботу.
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По словам экс-президента Латвии Валдиса Затлерса, стране нужны пять-шесть школ, которые выращивали бы элиту для руководства государством. Среди дисциплин таких школ должно быть глубокое изучение русского языка и культуры — потребность в этих знаниях возникнет лет через 10-20, для налаживания связей с Россией будущего. О своем видении системы образования экс-президент Валдис Затлерс рассказал в радиопередаче "Действующие лица", пишет rus.delfi.lv.
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Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по багдадскому аэропорту с точки зрения Эстонии скорее хорошо, чем плохо. Иран в последнее время стал более агрессивным по отношению к США и их союзникам, недавно он осуществил нападение на американское посольство в Багдаде. США долго колебались, опасаясь односторонними действиями ухудшить ситуацию, но это лишь подбивало Иран на новые шаги.
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Допинг-проба 23-летней французской фигуристки Лорин Лекавалье дала положительный результат на кокаин, сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Федерации фигурного катания Франции.
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Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Каримов направил Министерству окружающей среды Эстонии письмо, в котором выразил благодарность за сотрудничество в возвращении заблудившегося в Валгамаа медведя Проши в Россию.
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
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В пятницу в 13:24 на 57 километре шоссе Таллинн-Нарва грузовик выехал в кювет.
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Бывший министр социальной защиты и член Рийгикогу Кайа Ива 31 декабря вышла из партии Isamaa, в которой состояла 20 лет.
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В социальной сети обвиняют известный строительный магазин в манипуляции со скидками. А именно, потребители заметили, что магазин на время кампании скидок повышает обычную цену на сумму обещанной скидки, таким образом, реальной финансовой выгоды потребитель как будто не получает.
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Во время ракетных обстрелов в аэропорту в Багдаде погиб иранский генерал Касим Сулеймани. Об этом сообщает Al-Jazeer.
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