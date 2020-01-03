ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ракетный удар США по Ираку, выход Ива из Isamaa и штормовое предупреждение

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по багдадскому аэропорту с точки зрения Эстонии скорее хорошо, чем плохо. Иран в последнее время стал более агрессивным по отношению к США и их союзникам, недавно он осуществил нападение на американское посольство в Багдаде. США долго колебались, опасаясь односторонними действиями ухудшить ситуацию, но это лишь подбивало Иран на новые шаги.

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ВИДЕО: Что происходит? Фигуристка-красавица залетела на кокаине

Laurine Lecavelier Foto: Charles Platiau, REUTERS

Допинг-проба 23-летней французской фигуристки Лорин Лекавалье дала положительный результат на кокаин, сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Федерации фигурного катания Франции.

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Замминистра природных ресурсов РФ поблагодарил Эстонию за спасение медведя Проши

Foto: Tallinna loomaaed

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Каримов направил Министерству окружающей среды Эстонии письмо, в котором выразил благодарность за сотрудничество в возвращении заблудившегося в Валгамаа медведя Проши в Россию.

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ВИДЕО | В Санкт-Петербурге на пешехода с крыши здания упал горящий человек

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

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