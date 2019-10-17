ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прыжок школьника из окна и признание душегуба

Внимание! Смотрите, от каких фирм при заказе товара следует держаться подальше

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Департамент защиты потребителя и технического надзора сообщают, что за последний месяц их черный список пополнился новыми некорректными торговцами.

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ФОТО: В Пыхья-Таллинне горел дом

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Сегодня около девяти часто утра центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Копли в Пыхья-Таллинне.

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Знаменитая туристическая фирма объявила о прекращении своей деятельности в Эстонии

Foto: Shutterstock

Популярная среди многих жителей Эстонии финская туристическая фирма Aurinko объявила, что прекращает оформление туров и путевок из Эстонии.

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Сегодня пройдут крупномасштабные учения для отработки действий на случай массовой миграции

Toomas Malva PPAst. Foto: Vallo Kruuser

Сегодня, 17 октября, на железнодорожном пограничном пункте Койдула пройдут крупномасштабные учения HotSpot2019. В учениях примет участие почти 400 человек, которые будут отрабатывать действия в случае массовой миграции в пункте приема иностранцев недалеко от юго-восточной границы.

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С миру по нитке. Поможем Катерине выздороветь!

Детский Фонд Клиники Тартуского Университета сообщает, что 17-летняя Катерина, страдающая от тяжёлого заболевания почек и четыре недели назад перенесшая пересадку почки, нуждается в помощи хороших людей. Если сейчас лечение Катерины не продолжится, то существует большая опасность того, что заболеют и новые почки либо произойдёт отторжение организмом.

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Арестованы двое руководителей компании по обработке мусора

Ago Tammik

Вчера по ходатайству прокуратуры были взяты под арест подозреваемые в присвоении общественных средств руководитель пярнуской фирмы по обработке мусора Paikre, а также ее директор по развитию.

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Срочнослужащих в обязательном порядке будут обучать эстонскому языку

Foto: Randolf Reiljan

С этого года Силы обороны ввели обязательные курсы эстонского языка для тех срочнослужащих, которые не владеют им в достаточной мере.

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У жителя Эстонии таможенники отобрали 28 килограммов носков для хоккейной команды

Foto: Sergei Stepanov, NPA

На КПП Ивангороде был задержан гражданин Эстонии с 28 килограммами носков, которые, как он пояснил, предназначались родственнику для хоккейной команды. Мужчина не задекларировал товар и тот был конфискован.

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Мошенники пообещали жительнице Таллинна крупный выигрыш в лотерею и выманили у нее более 5000 евро

Noorte Hääle fotolavastused Foto: Tiit Blaat

Хотя людей все чаще предупреждают о действующих в интернете или по телефону мошенниках, какой-нибудь несчастный гражданин все-таки время от времени попадается на крючок красивых обещаний.

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