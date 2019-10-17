ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прыжок школьника из окна и признание душегуба
Самые важные новости этого четверга, 17 октября, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этого четверга, 17 октября, читайте в нашей традиционной подборке.
В распоряжении RusDelfi оказалась информация, что ученик Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея спрыгнул с четвертого этажа. Полиция подтвердила эту информацию.
Loe edasi...
В прошлом году после Яанова дня полиция приступила к поискам пропавшей Аге Мяннисте (28). К этому моменту женщина уже была мертва и ее тело лежало в яме недалеко от дома. На состоявшемся в октябре этого года заседании суда сожитель женщины Ринго Ортиков (32) рассказал о событиях, предшествовавших убийству, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...
Эстонка Лилит Ассави работает стюардессой в авиакомпании, обслуживающей ВИП-клиентов. Для многих ее работа является мечтой, ведь можно не только путешествовать по всему миру, но и постоянно встречаться с мировыми знаменитостями. Так, совсем недавно Лилит предоставилась возможность работать на рейсе, на котором летели знаменитые сестры Кардашьян.
Loe edasi...
Департамент защиты потребителя и технического надзора сообщают, что за последний месяц их черный список пополнился новыми некорректными торговцами.
Loe edasi...
Сегодня около девяти часто утра центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Копли в Пыхья-Таллинне.
Loe edasi...
Популярная среди многих жителей Эстонии финская туристическая фирма Aurinko объявила, что прекращает оформление туров и путевок из Эстонии.
Loe edasi...
Сегодня, 17 октября, на железнодорожном пограничном пункте Койдула пройдут крупномасштабные учения HotSpot2019. В учениях примет участие почти 400 человек, которые будут отрабатывать действия в случае массовой миграции в пункте приема иностранцев недалеко от юго-восточной границы.
Loe edasi...
Детский Фонд Клиники Тартуского Университета сообщает, что 17-летняя Катерина, страдающая от тяжёлого заболевания почек и четыре недели назад перенесшая пересадку почки, нуждается в помощи хороших людей. Если сейчас лечение Катерины не продолжится, то существует большая опасность того, что заболеют и новые почки либо произойдёт отторжение организмом.
Loe edasi...
Вчера по ходатайству прокуратуры были взяты под арест подозреваемые в присвоении общественных средств руководитель пярнуской фирмы по обработке мусора Paikre, а также ее директор по развитию.
Loe edasi...
С этого года Силы обороны ввели обязательные курсы эстонского языка для тех срочнослужащих, которые не владеют им в достаточной мере.
Loe edasi...
На КПП Ивангороде был задержан гражданин Эстонии с 28 килограммами носков, которые, как он пояснил, предназначались родственнику для хоккейной команды. Мужчина не задекларировал товар и тот был конфискован.
Loe edasi...
Хотя людей все чаще предупреждают о действующих в интернете или по телефону мошенниках, какой-нибудь несчастный гражданин все-таки время от времени попадается на крючок красивых обещаний.
Loe edasi...
Недавно Õhtuleht писал о том, что общая стоимость парадного гардероба президента и ее мужа составляет 90 000 тыс. евро. Все эти деньги были взяты из карманов налогоплательщиков. Выступая на конференции, посвященной 30-летию свободной прессы в Эстонии, президент не удержалась и прокомментировала сколько стоит ее платье и откуда оно было взято.
Loe edasi...
Большинство пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево", погибли от дыма и огня, не успев подняться с кресел, сообщил руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) Зигмунд Ложис, пишет "Интерфакс".
Loe edasi...
На Таллиннской неделе моды зрителей ждал приятный сюрприз. Во время показа коллекции Iris Janvier в рамках конкурса “Золотая игла”, на подиум вышла Анне Вески. Судя по бурной реакции публики, выход певицы оценили все. Смотрите, что говорит о новом опыте сама Вески!
Loe edasi...
Осенней Таллиннсокй неделе моды традиционно дало старт вручение награды "Золотая игла", за которую в этом году боролись Танел Веэнре, Кирилл Сафонов и Арина Барановская из Iris Janvier. Гостей ожидало много сюрпризов на подиуме - не обошлось без необычных перформансов и приглашенных моделей.
Loe edasi...
В последнее время много говорилось об аренде местожительства с точки зрения арендатора, однако рынок аренды также скрывает опасности и для арендодателя. Одной из больших проблем несомненно является ситуация, когда арендатор больше не платит арендную плату и не согласен освободить арендованную площадь. Юрист приводит наиболее важные аспекты, которые арендодатель должен знать.
Loe edasi...
Письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, отправленное перед началом наступления турецкой армии на курдские территории в Сирии, было выброшено получателем в урну, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на источники Турецкой службы Би-би-си.
Loe edasi...
Экономическое издание Äripäev составило ТОП зарплат IT-компаний за 2018 год. В этот рейтинг вошли 186 предприятий IT-сектора, у которых в прошлом году было, как минимум, 10 работников, пишут "Деловые ведомости".
Loe edasi...
Перед самым началом саммита Евросоюза Великобритания и ЕС достигли прорыва на переговорах о порядке и условиях Brexit. Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем микроблоге в Twitter в четверг, 17 октября.
Loe edasi...
“Пара мечты”, — написала бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук в своем Instagram под фото с Томми Кэшем . Однако несколько месяцев назад выяснилось, что свадьба в Париже была просто рекламным ходом, пишет Kroonika.
Loe edasi...
Повышающийся уровень моря угрожает сразу нескольким городам Эстонии серьезными последствиями.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток
«Его буквально зарезали»: как оборвалась жизнь легенды кино
Один из самых страшных советских маньяков был сыном героя