17.10.2019, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прыжок школьника из окна и признание душегуба


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прыжок школьника из окна и признание душегуба
Foto: Tiit Blaat

Самые важные новости этого четверга, 17 октября, читайте в нашей традиционной подборке.

Ученик Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея выпрыгнул из окна

Foto: Tiit Blaat

В распоряжении RusDelfi оказалась информация, что ученик Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея спрыгнул с четвертого этажа. Полиция подтвердила эту информацию.
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Признание душегуба: почему я убил мать своего ребенка

TAPJA JA OHVER: Ringo oli Agesse armunud, kuid suhtes aeti teineteist kiiresti hulluks. Tiit Blaat/fotomontaaž

В прошлом году после Яанова дня полиция приступила к поискам пропавшей Аге Мяннисте (28). К этому моменту женщина уже была мертва и ее тело лежало в яме недалеко от дома. На состоявшемся в октябре этого года заседании суда сожитель женщины Ринго Ортиков (32) рассказал о событиях, предшествовавших убийству, пишет Eesti Ekspress.
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Эстонская стюардесса больше суток провела в самолете вместе с сестрами Кардашьян: у них на борту было четыре няни и телохранитель, а дети ели один фастфуд

Kroonika, Kollaaž: Scanpix/Erakogu

Эстонка Лилит Ассави работает стюардессой в авиакомпании, обслуживающей ВИП-клиентов. Для многих ее работа является мечтой, ведь можно не только путешествовать по всему миру, но и постоянно встречаться с мировыми знаменитостями. Так, совсем недавно Лилит предоставилась возможность работать на рейсе, на котором летели знаменитые сестры Кардашьян.
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Внимание! Смотрите, от каких фирм при заказе товара следует держаться подальше

Argo Ingver

Департамент защиты потребителя и технического надзора сообщают, что за последний месяц их черный список пополнился новыми некорректными торговцами.
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ФОТО: В Пыхья-Таллинне горел дом

Lugeja foto

Сегодня около девяти часто утра центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Копли в Пыхья-Таллинне.
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Знаменитая туристическая фирма объявила о прекращении своей деятельности в Эстонии

Foto: Shutterstock

Популярная среди многих жителей Эстонии финская туристическая фирма Aurinko объявила, что прекращает оформление туров и путевок из Эстонии.
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Сегодня пройдут крупномасштабные учения для отработки действий на случай массовой миграции

Toomas Malva PPAst. Foto: Vallo Kruuser

Сегодня, 17 октября, на железнодорожном пограничном пункте Койдула пройдут крупномасштабные учения HotSpot2019. В учениях примет участие почти 400 человек, которые будут отрабатывать действия в случае массовой миграции в пункте приема иностранцев недалеко от юго-восточной границы.
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С миру по нитке. Поможем Катерине выздороветь!

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Детский Фонд Клиники Тартуского Университета сообщает, что 17-летняя Катерина, страдающая от тяжёлого заболевания почек и четыре недели назад перенесшая пересадку почки, нуждается в помощи хороших людей. Если сейчас лечение Катерины не продолжится, то существует большая опасность того, что заболеют и новые почки либо произойдёт отторжение организмом.
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ТОП

Арестованы двое руководителей компании по обработке мусора

Ago Tammik

Вчера по ходатайству прокуратуры были взяты под арест подозреваемые в присвоении общественных средств руководитель пярнуской фирмы по обработке мусора Paikre, а также ее директор по развитию.
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Срочнослужащих в обязательном порядке будут обучать эстонскому языку

Foto: Randolf Reiljan

С этого года Силы обороны ввели обязательные курсы эстонского языка для тех срочнослужащих, которые не владеют им в достаточной мере.
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У жителя Эстонии таможенники отобрали 28 килограммов носков для хоккейной команды

Foto: Sergei Stepanov, NPA

На КПП Ивангороде был задержан гражданин Эстонии с 28 килограммами носков, которые, как он пояснил, предназначались родственнику для хоккейной команды. Мужчина не задекларировал товар и тот был конфискован.
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Мошенники пообещали жительнице Таллинна крупный выигрыш в лотерею и выманили у нее более 5000 евро

Noorte Hääle fotolavastused Foto: Tiit Blaat

Хотя людей все чаще предупреждают о действующих в интернете или по телефону мошенниках, какой-нибудь несчастный гражданин все-таки время от времени попадается на крючок красивых обещаний.
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ВИДЕО | Дешево и сердито! В конце своей речи Керсти Кальюлайд раскрыла, сколько стоит ее платье и где оно было куплено

Недавно Õhtuleht писал о том, что общая стоимость парадного гардероба президента и ее мужа составляет 90 000 тыс. евро. Все эти деньги были взяты из карманов налогоплательщиков. Выступая на конференции, посвященной 30-летию свободной прессы в Эстонии, президент не удержалась и прокомментировала сколько стоит ее платье и откуда оно было взято.
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Названа основная причина смерти пассажиров разбившегося в "Шереметьево" SSJ-100

CHINE NOUVELLE/SIPA - Scanpix

Большинство пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево", погибли от дыма и огня, не успев подняться с кресел, сообщил руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) Зигмунд Ложис, пишет "Интерфакс".
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ФОТО И ВИДЕО DELFI | Анне Вески попробовала себя в роли модели на Таллиннской неделе моды: "Окунуться в неизвестность очень страшно!"

На Таллиннской неделе моды зрителей ждал приятный сюрприз. Во время показа коллекции Iris Janvier в рамках конкурса “Золотая игла”, на подиум вышла Анне Вески. Судя по бурной реакции публики, выход певицы оценили все. Смотрите, что говорит о новом опыте сама Вески!
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Анне Вески против эльфов и горячая борьба за "Золотую иглу"

Foto: Karli Saul, Scanpix

Осенней Таллиннсокй неделе моды традиционно дало старт вручение награды "Золотая игла", за которую в этом году боролись Танел Веэнре, Кирилл Сафонов и Арина Барановская из Iris Janvier. Гостей ожидало много сюрпризов на подиуме - не обошлось без необычных перформансов и приглашенных моделей.
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7 памяток от юриста арендодателю: что нужно знать, если вы собираетесь сдавать квартиру

Unsplash

В последнее время много говорилось об аренде местожительства с точки зрения арендатора, однако рынок аренды также скрывает опасности и для арендодателя. Одной из больших проблем несомненно является ситуация, когда арендатор больше не платит арендную плату и не согласен освободить арендованную площадь. Юрист приводит наиболее важные аспекты, которые арендодатель должен знать.
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Эрдоган выкинул письмо президента США. Трамп писал ему: "Не будь дураком!"

Foto: Burhan Ozbilici, AP

Письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, отправленное перед началом наступления турецкой армии на курдские территории в Сирии, было выброшено получателем в урну, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на источники Турецкой службы Би-би-си.
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Мама говорила "учись на программиста": самая большая средняя зарплата в ИТ-секторе — свыше 8000 евро

Microsofti kontor Foto: Priit Simson

Экономическое издание Äripäev составило ТОП зарплат IT-компаний за 2018 год. В этот рейтинг вошли 186 предприятий IT-сектора, у которых в прошлом году было, как минимум, 10 работников, пишут "Деловые ведомости".
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Лондон и Брюссель пришли к соглашению по Brexit

Foto: Andres Putting

Перед самым началом саммита Евросоюза Великобритания и ЕС достигли прорыва на переговорах о порядке и условиях Brexit. Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем микроблоге в Twitter в четверг, 17 октября.
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ФОТО | Минус одна "идеальная пара"! После свадьбы с Томми Кэшем у Кати Кищук появился новый возлюбленный

Fotod: Ekspress Meedia/Instagram

“Пара мечты”, — написала бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук в своем Instagram под фото с Томми Кэшем . Однако несколько месяцев назад выяснилось, что свадьба в Париже была просто рекламным ходом, пишет Kroonika.
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КАРТЫ | Уйдут ли Таллинн и Пярну под воду? И когда?

Irina Mägi

Повышающийся уровень моря угрожает сразу нескольким городам Эстонии серьезными последствиями.
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