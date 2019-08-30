30.08.2019, 21:37

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся вотум недоверия Ратасу и отказ Лукаса ехать в Петербург


rus.delfi.ee
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Jüri Ratase umbusaldamine Riigikogus
Jüri Ratase umbusaldamine RiigikogusFoto: Tiit Blaat

Предлагаем вам традиционный обзор важнейших новостей за пятницу, 29 августа.

ФОТО | Пятничная политическая лихорадка: Ратас остается на посту премьер-министра, вотум недоверия провалился

Foto: Tiit Blaat


Сегодня в 10 часов началось пленарное заседание Рийгикогу, чтобы выставить на голосование инициированный Партией реформ и Социал-демократической партией вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу.
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Министр Тынис Лукас отказался ехать на культурный форум в Петербург

Tõnis Lukas Foto: Madis Veltman


Министр культуры Эстонии Тынис Лукас отклонил предложение своего российского коллеги посетить намеченный на середину ноября международный культурный форум в Санкт-Петербурге, сославшись на занятость, передает rus.err.ee.
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Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей

Foto: Tiit Blaat


Три человека ограбили офис финансово-кредитной организации в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
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Тайна пенсионной реформы: что будет с пенсиями тех, кто останется во второй ступени?

Irina Mägi


Возможность забрать деньги из второй пенсионной ступени проверит здравомыслие людей. Полного представления о влиянии пенсионной реформы нет ни у ее архитекторов, ни у критиков, а последствия станут известны только через несколько лет.
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ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне бесплатно раздают картофель, собранный с грядки в Старом городе


В мае предприниматель Хейно Вийк вместе со своими однокурсниками высадили картофель на земельном участке у церкви Нигулисте, что в самом сердце Старого Таллинна.
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Обязаны ли вы выплачивать кредит за близкого человека, если он внезапно умер?

Pixabay


К Maaleht обратился читатель с вопросом. Скончался его отец, оставив квартиру, взятую в кредит. Наследники интересуются, что же будет, если они вступят в права на наследство?
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Таллинн отвечает на вопросы — о пробках 1 сентября, капитальном ремонте Петербургского шоссе и умных светофорах

Talvo Rüütelmaa Foto: Priit Simson


Заместитель директора Таллиннского транспортного департамента в сфере дорожного движения Талво Рюйтельмаа отвечает на вопросы читателей Delfi на тему организации движения в Таллинне.
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Вот это результат: 100 000 человек посетили интернет-магазин IKEA в день открытия

IKEA Eesti pressipäev Foto: Priit Simson

ТОП


Вчера, 29 августа, компания IKEA открыла в Эстонии в э-магазин и пункт выдачи товара. Более 100 000 уникальных пользователей посетили интернет-магазин в день открытия.
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”Курсы помогают сдать экзамен, но к жизни не готовят”. RusDelfi поговорил с теми, кто только начал учить эстонский

Eesti keele maja avamine Foto: Jaanus Lensment


Вчера государственная комиссия, кажется, изумилась результатам собственного исследования. Кто бы мог подумать: языковых курсов недостаточно, а на тех, что есть, катастрофически не хватает учителей. RusDelfi поговорил со студентами курсов начальных ступеней А1 и А2. И тоже услышал некоторую неудовлетворенность.
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Ливневые дожди ожидаются по всей Эстонии. Неужели летней погоде пришел конец?

Unsplash


В пятницу во многих местах пройдут ливневые дожди, но не стоит расстраиваться! У прогноза от pogoda.ee есть для вас и хорошие новости.
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