ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся вотум недоверия Ратасу и отказ Лукаса ехать в Петербург
Предлагаем вам традиционный обзор важнейших новостей за пятницу, 29 августа.
Предлагаем вам традиционный обзор важнейших новостей за пятницу, 29 августа.
Сегодня в 10 часов началось пленарное заседание Рийгикогу, чтобы выставить на голосование инициированный Партией реформ и Социал-демократической партией вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу.
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Министр культуры Эстонии Тынис Лукас отклонил предложение своего российского коллеги посетить намеченный на середину ноября международный культурный форум в Санкт-Петербурге, сославшись на занятость, передает rus.err.ee.
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Три человека ограбили офис финансово-кредитной организации в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
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Возможность забрать деньги из второй пенсионной ступени проверит здравомыслие людей. Полного представления о влиянии пенсионной реформы нет ни у ее архитекторов, ни у критиков, а последствия станут известны только через несколько лет.
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В мае предприниматель Хейно Вийк вместе со своими однокурсниками высадили картофель на земельном участке у церкви Нигулисте, что в самом сердце Старого Таллинна.
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К Maaleht обратился читатель с вопросом. Скончался его отец, оставив квартиру, взятую в кредит. Наследники интересуются, что же будет, если они вступят в права на наследство?
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Заместитель директора Таллиннского транспортного департамента в сфере дорожного движения Талво Рюйтельмаа отвечает на вопросы читателей Delfi на тему организации движения в Таллинне.
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Вчера, 29 августа, компания IKEA открыла в Эстонии в э-магазин и пункт выдачи товара. Более 100 000 уникальных пользователей посетили интернет-магазин в день открытия.
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Вчера государственная комиссия, кажется, изумилась результатам собственного исследования. Кто бы мог подумать: языковых курсов недостаточно, а на тех, что есть, катастрофически не хватает учителей. RusDelfi поговорил со студентами курсов начальных ступеней А1 и А2. И тоже услышал некоторую неудовлетворенность.
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В пятницу во многих местах пройдут ливневые дожди, но не стоит расстраиваться! У прогноза от pogoda.ee есть для вас и хорошие новости.
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