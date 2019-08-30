ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся вотум недоверия Ратасу и отказ Лукаса ехать в Петербург

Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей

Foto: Tiit Blaat



Три человека ограбили офис финансово-кредитной организации в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

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Тайна пенсионной реформы: что будет с пенсиями тех, кто останется во второй ступени?

Irina Mägi



Возможность забрать деньги из второй пенсионной ступени проверит здравомыслие людей. Полного представления о влиянии пенсионной реформы нет ни у ее архитекторов, ни у критиков, а последствия станут известны только через несколько лет.

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ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне бесплатно раздают картофель, собранный с грядки в Старом городе



В мае предприниматель Хейно Вийк вместе со своими однокурсниками высадили картофель на земельном участке у церкви Нигулисте, что в самом сердце Старого Таллинна.

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Обязаны ли вы выплачивать кредит за близкого человека, если он внезапно умер?

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К Maaleht обратился читатель с вопросом. Скончался его отец, оставив квартиру, взятую в кредит. Наследники интересуются, что же будет, если они вступят в права на наследство?

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Таллинн отвечает на вопросы — о пробках 1 сентября, капитальном ремонте Петербургского шоссе и умных светофорах

Talvo Rüütelmaa Foto: Priit Simson



Заместитель директора Таллиннского транспортного департамента в сфере дорожного движения Талво Рюйтельмаа отвечает на вопросы читателей Delfi на тему организации движения в Таллинне.

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Вот это результат: 100 000 человек посетили интернет-магазин IKEA в день открытия

IKEA Eesti pressipäev Foto: Priit Simson

ТОП Камера засняла, как девушка “изменила” парню с собакой Пока он был в командировке "Мама, я умираю?": Родители погибшей в Турции 16-летней россиянки заподозрили врачей в краже ее органов Вы должны залить уксус в вашу стиральную машину — и вот почему



Вчера, 29 августа, компания IKEA открыла в Эстонии в э-магазин и пункт выдачи товара. Более 100 000 уникальных пользователей посетили интернет-магазин в день открытия.

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”Курсы помогают сдать экзамен, но к жизни не готовят”. RusDelfi поговорил с теми, кто только начал учить эстонский

Eesti keele maja avamine Foto: Jaanus Lensment



Вчера государственная комиссия, кажется, изумилась результатам собственного исследования. Кто бы мог подумать: языковых курсов недостаточно, а на тех, что есть, катастрофически не хватает учителей. RusDelfi поговорил со студентами курсов начальных ступеней А1 и А2. И тоже услышал некоторую неудовлетворенность.

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Ливневые дожди ожидаются по всей Эстонии. Неужели летней погоде пришел конец?

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В пятницу во многих местах пройдут ливневые дожди, но не стоит расстраиваться! У прогноза от pogoda.ee есть для вас и хорошие новости.

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