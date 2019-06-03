03.06.2019, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся вотум недоверия Марту Хельме и высылка из Эстонии гражданина Украины


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся вотум недоверия Марту Хельме и высылка из Эстонии гражданина Украины
Foto: Andres Putting

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ВИДЕО | Дорожный хулиган заснял, как он на Lexus мчал 260 км/ч, а затем вылетел в кювет

PPA

В пятницу утром в Вильяндимаа, в деревне Сое произошла авария: дорожный хулиган вылетел с проезжей части в кювет. Происходящее водитель снимал на видео.
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Дешевое российское электричество пока продолжит безнаказанно подрубать энергетику Ида-Вирумаа

Väino Kaldoja Foto: Tiit Blaat

Производство эстонской электроэнергии и трудовая занятость в Ида-Вирумаа оказались полностью беззащитными перед произведенной по демпинговым ценам российским электричеством, выясняется из пояснений Министерства экономики.
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ФОТО: Нарвская полиция разыскивает мужчину, он может быть связан с правонарушением

PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности человека, который может быть связан с правонарушением (изображенного на фото).
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Буянившего в увеселительном заведении Ласнамяэ гражданина Украины выслали из Эстонии

Õlu Foto: Anni Õnneleid

Гражданин Украины повздорил с посетителями увеселительного заведения в Ласнамяэ и не подчинился распоряжениям полиции. В итоге правонарушителя лишили визы и выслали из страны.
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Юферева-Скуратовски не будет голосовать против Хельме: оскорбительные высказывания политиков из EKRE осуждаю, но я поддерживаю коалицию

Foto: Karin Kaljuläte

Инициированное Партией реформ заявление о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме подписали 45 депутатов Рийгикогу. Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски говорит, что к ней никто не обращался с просьбой поставить подпись.
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СМИ сообщили о побеге Яценюка с Украины

Arseni Jatsenjuk Foto: Efrem Lukatsky, AP

Украинское издание Elise Journal 2 июня сообщило о побеге бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и его семьи из страны.
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Кылварт: какова связь Немцова с Таллинном? В переименовании площадей в Старом городе нет нужды

Mihhail Kõlvarti valimine Tallinna linnapeaks Foto: Madis Veltman

Мэр Таллинна Михаил Кылварт не согласен с предложением реформистской фракции горсобрания переименовать одну из улиц или площадей в Старом городе в честь российского политика Бориса Немцова, так как топонимы Старого города не подлежат изменению, передает Раэпресс.
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Лавина сокращений в энергетическом секторе грозит погрести под собой Ида-Вирумаа

Karin Kaljuläte

Министерство экономики считает, что решением сложной ситуации, связанной с крупными сокращениями в энергетике, может стать строительство новых заводов по производству масла.
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Под заявлением о выражении недоверия Марту Хельме подписались все депутаты, не входящие в коалицию

Foto: Ekspress Meedia

Инициированное Партией реформ заявление о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме подписали 45 депутатов Рийгикогу. Документ будет внесен в парламентское производство не позднее вторника.
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Нынешний президент Эстонии — хороший хозяйственник: кредитов нет, недвижимость приносит доход

Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga Foto: Madis Veltman

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд успешно распоряжается принадлежащей ей недвижимостью. Помимо президентской зарплаты она получает доход и от сдачи жилых помещений.
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В Рийгикогу вотум недоверия Марту Хельме не прошел

Foto: Andres Putting

Инициированное Партией реформ заявление о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме подписали 45 депутатов Рийгикогу. Сегодня вечером вопрос обсуждался депутатами Рийгикогу, вотум недоверия не прошел.
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