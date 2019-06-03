ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся вотум недоверия Марту Хельме и высылка из Эстонии гражданина Украины
Читайте все самые важные новости за сегодняшний день. Наш дайджест поможет вам оставаться в курсе событий!
Читайте все самые важные новости за сегодняшний день. Наш дайджест поможет вам оставаться в курсе событий!
В пятницу утром в Вильяндимаа, в деревне Сое произошла авария: дорожный хулиган вылетел с проезжей части в кювет. Происходящее водитель снимал на видео.
Loe edasi...
Производство эстонской электроэнергии и трудовая занятость в Ида-Вирумаа оказались полностью беззащитными перед произведенной по демпинговым ценам российским электричеством, выясняется из пояснений Министерства экономики.
Loe edasi...
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности человека, который может быть связан с правонарушением (изображенного на фото).
Loe edasi...
Гражданин Украины повздорил с посетителями увеселительного заведения в Ласнамяэ и не подчинился распоряжениям полиции. В итоге правонарушителя лишили визы и выслали из страны.
Loe edasi...
Инициированное Партией реформ заявление о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме подписали 45 депутатов Рийгикогу. Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски говорит, что к ней никто не обращался с просьбой поставить подпись.
Loe edasi...
Украинское издание Elise Journal 2 июня сообщило о побеге бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и его семьи из страны.
Loe edasi...
Мэр Таллинна Михаил Кылварт не согласен с предложением реформистской фракции горсобрания переименовать одну из улиц или площадей в Старом городе в честь российского политика Бориса Немцова, так как топонимы Старого города не подлежат изменению, передает Раэпресс.
Loe edasi...
Министерство экономики считает, что решением сложной ситуации, связанной с крупными сокращениями в энергетике, может стать строительство новых заводов по производству масла.
Loe edasi...
Инициированное Партией реформ заявление о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме подписали 45 депутатов Рийгикогу. Документ будет внесен в парламентское производство не позднее вторника.
Loe edasi...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд успешно распоряжается принадлежащей ей недвижимостью. Помимо президентской зарплаты она получает доход и от сдачи жилых помещений.
Loe edasi...
Инициированное Партией реформ заявление о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме подписали 45 депутатов Рийгикогу. Сегодня вечером вопрос обсуждался депутатами Рийгикогу, вотум недоверия не прошел.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.