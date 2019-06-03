ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся вотум недоверия Марту Хельме и высылка из Эстонии гражданина Украины

ВИДЕО | Дорожный хулиган заснял, как он на Lexus мчал 260 км/ч, а затем вылетел в кювет

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В пятницу утром в Вильяндимаа, в деревне Сое произошла авария: дорожный хулиган вылетел с проезжей части в кювет. Происходящее водитель снимал на видео.

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Дешевое российское электричество пока продолжит безнаказанно подрубать энергетику Ида-Вирумаа

Väino Kaldoja Foto: Tiit Blaat

Производство эстонской электроэнергии и трудовая занятость в Ида-Вирумаа оказались полностью беззащитными перед произведенной по демпинговым ценам российским электричеством, выясняется из пояснений Министерства экономики.

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ФОТО: Нарвская полиция разыскивает мужчину, он может быть связан с правонарушением

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Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности человека, который может быть связан с правонарушением (изображенного на фото).

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Буянившего в увеселительном заведении Ласнамяэ гражданина Украины выслали из Эстонии

Õlu Foto: Anni Õnneleid

Гражданин Украины повздорил с посетителями увеселительного заведения в Ласнамяэ и не подчинился распоряжениям полиции. В итоге правонарушителя лишили визы и выслали из страны.

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