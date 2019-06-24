24.06.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся под асфальт грузовик в центре Таллинна и столкновение истребителей в Германии


rus.delfi.ee
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Endla, veoauto
Endla, veoautoFoto: Delfi lugeja

Читайте самые важные новости этого понедельника, 24 июня, в нашей ежедневной подборке.

ФОТО и ВИДЕО | Ночью на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт

Foto: TAAVI SEPP, Scanpix

Внимательный читатель Delfi в ночь на понедельник заметил, что на улице Эндла в Таллинне как-то странно припаркована грузовая машина. Оказалось, что грузовик провалился сквозь асфальт.
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ВИДЕО: В Германии столкнулись два истребителя

В Германии столкнулись два военных самолета Eurofighter, принадлежащих ФРГ.
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Футболисты украинской "Ворсклы" поддержали грузинского игрока и сфотографировались с антироссийским плакатом

Футболисты "Ворсклы" Фото: On Football

Футболисты украинской "Ворсклы" повторили антироссийсую акцию, прошедшую на матчах чемпионата Грузии.
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ФОТО: В Вильяндимаа водитель вылетел на встречку и врезался в барьерное ограждение

Viljandimaal sõitis auto vastu teepiiret Foto: Kenno Soo

Сегодня около 15:00 в Вильяндимаа произошла авария. По первоначальным данным, водитель Opel уснул за рулем, выехал на встречную полосу, а затем врезался в в барьерное ограждение.
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ФОТО: Бутылки из-под водки, мусор и сожженный диван: что оставили жители Ласнамяэ на Локаторах после празднования Ивановой ночи

Prügi peale Lasnamäe jaanituld Foto: Ilmar Saabas

В Ласнамяэ празднование Ивановой ночи прошло на площадке Паэвялья, или больше известной в народе, как Локаторы.
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ФОТО и ВИДЕО | Провалившийся сквозь асфальт грузовик наконец достали из ямы

В ночь на понедельник на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт. Днем грузовик подняли из ямы.
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ФОТО: Ужасная находка в карьере Айду. Утопленное животное с камнем на шее может быть спасенным из реки Пярну волком

Päästetud hunt veterinaari juures Foto: Kaspar Pokk

В карьере Айду в Ида-Вирумаа обнаружили ужасную находку — собаку с цепью и камнем на шее. Есть подозрения, что это не собака, а пропавший недавно волк, прославившийся в феврале своим спасением из реки Пярну.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Самые распространенные имена и фамилии в Эстонии — русские

Kuvataõmmis

Не только в Таллинне, но и во всей Эстонии самыми распространенными являются русские имена и фамилии. Нажмите на карте на название уезда, чтобы посмотреть рейтинг самых популярных имен в нем. В левом нижнем углу можно переключиться с имен на фамилии.
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В Эстонии есть завод, который работает уже 160 лет

Norcar-BSB ja Salutaguse pärmitehas Foto: Siim Solman

В Эстонии есть предприятие, которое было основано 160 лет назад и с тех пор ни разу не закрывалось, пишут "Деловые Ведомости".
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