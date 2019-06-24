ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся под асфальт грузовик в центре Таллинна и столкновение истребителей в Германии

ФОТО: Бутылки из-под водки, мусор и сожженный диван: что оставили жители Ласнамяэ на Локаторах после празднования Ивановой ночи

В Ласнамяэ празднование Ивановой ночи прошло на площадке Паэвялья, или больше известной в народе, как Локаторы.

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ФОТО и ВИДЕО | Провалившийся сквозь асфальт грузовик наконец достали из ямы

В ночь на понедельник на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт. Днем грузовик подняли из ямы.

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ФОТО: Ужасная находка в карьере Айду. Утопленное животное с камнем на шее может быть спасенным из реки Пярну волком

Päästetud hunt veterinaari juures Foto: Kaspar Pokk

В карьере Айду в Ида-Вирумаа обнаружили ужасную находку — собаку с цепью и камнем на шее. Есть подозрения, что это не собака, а пропавший недавно волк, прославившийся в феврале своим спасением из реки Пярну.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Самые распространенные имена и фамилии в Эстонии — русские

Kuvataõmmis

Не только в Таллинне, но и во всей Эстонии самыми распространенными являются русские имена и фамилии. Нажмите на карте на название уезда, чтобы посмотреть рейтинг самых популярных имен в нем. В левом нижнем углу можно переключиться с имен на фамилии.

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В Эстонии есть завод, который работает уже 160 лет

Norcar-BSB ja Salutaguse pärmitehas Foto: Siim Solman

В Эстонии есть предприятие, которое было основано 160 лет назад и с тех пор ни разу не закрывалось, пишут "Деловые Ведомости".

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ВИДЕО: Город в Казахстане полностью эвакуируют после мощного взрыва на складе боеприпасов

В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев, сообщает РИА Новости.

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