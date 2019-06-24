ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся под асфальт грузовик в центре Таллинна и столкновение истребителей в Германии
Читайте самые важные новости этого понедельника, 24 июня, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этого понедельника, 24 июня, в нашей ежедневной подборке.
Внимательный читатель Delfi в ночь на понедельник заметил, что на улице Эндла в Таллинне как-то странно припаркована грузовая машина. Оказалось, что грузовик провалился сквозь асфальт.
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В Германии столкнулись два военных самолета Eurofighter, принадлежащих ФРГ.
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Футболисты украинской "Ворсклы" повторили антироссийсую акцию, прошедшую на матчах чемпионата Грузии.
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Сегодня около 15:00 в Вильяндимаа произошла авария. По первоначальным данным, водитель Opel уснул за рулем, выехал на встречную полосу, а затем врезался в в барьерное ограждение.
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В Ласнамяэ празднование Ивановой ночи прошло на площадке Паэвялья, или больше известной в народе, как Локаторы.
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В ночь на понедельник на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт. Днем грузовик подняли из ямы.
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В карьере Айду в Ида-Вирумаа обнаружили ужасную находку — собаку с цепью и камнем на шее. Есть подозрения, что это не собака, а пропавший недавно волк, прославившийся в феврале своим спасением из реки Пярну.
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Не только в Таллинне, но и во всей Эстонии самыми распространенными являются русские имена и фамилии. Нажмите на карте на название уезда, чтобы посмотреть рейтинг самых популярных имен в нем. В левом нижнем углу можно переключиться с имен на фамилии.
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В Эстонии есть предприятие, которое было основано 160 лет назад и с тех пор ни разу не закрывалось, пишут "Деловые Ведомости".
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В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев, сообщает РИА Новости.
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