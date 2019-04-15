ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провал правительства Каллас в Рийгикогу, покупка российским бизнесменом аквапарка в Нарва-Йыэсуу и пожар в Соборе Парижской Богоматери

Сегодня Кая Каллас представила Рийгикогу основы своего правления, но депутаты Рийгикогу не поддержали ее кандидатуру для формирования правительства. Петербургский предприниматель Андрей Катков расширяет свой гостиничный бизнес в эстонском курортном поселке Усть-Нарва. А вечером в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Предлагаем вашему вниманию традиционную подборку самых важных новостей дня!
ФОТО: Кая Каллас осталась без поддержки Рийгикогу и не будет формировать правительство
Фермеры: урожай клубники в Эстонии без украинских работников не собрать
Вопреки мнению вероятного министра внутренних дел в следующем правительстве Марта Хельме, предприниматели и эксперты считают, что без дешевой ввозной рабочей силы в ряде секторов эстонской экономики не обойтись, пишет rus.err.ee. Loe edasi...
ФОТО: Цены на топливо вновь подскочили: бензин стоит более 1,4 евро
В понедельник на автозаправках Neste и Circel K стоимость 95-го бензина выросла до 1,429 евро за литр. Loe edasi...
Сотрудник сил быстрого реагирования серьезно пострадал от случайного выстрела. Стрелял его коллега
Около 14:00 произошел несчастный случай в рабочих помещениях полиции на улице Казе в Таллинне. От случайного выстрела серьезно пострадал сотрудник сил быстрого реагирования. Loe edasi...
ВИДЕО | Кая Каллас не сдается и намерена добиваться перехода на эстоноязычное образование и реформы налоговой системы
Сегодня Кая Каллас представила Рийгикогу основы своего правления, но депутаты Рийгикогу не поддержали ее кандидатуру для формирования правительства. Каллас отметила, что голосование не стало для нее сюрпризом в смысле провала, однако положительным сюрпризом стало то, что некоторые члены Рийгикогу «нашли в себе смелость и поступили по совести» и не проголосовали против. Loe edasi...
Обвинявшийся в мошенничестве на сумму 1,1 млн евро предприниматель пожертвовал центристам 20 000 евро
По какой-то причине скандально известный директор действовавшей в конце 90-х фирмы Safran Сергей Белоконь решил пожертвовать Центристской партии 20 000 евро, Loe edasi...
Осторожно, мошенники! Снова стали активнее поступать звонки от "маклеров", предлагающих выгодно вложить деньги
Полиции снова стали активнее поступать сообщения о схеме мошенничества, когда человеку звонят и предлагают "гарантированно удачно” инвестировать свои сбережения, пишет веб-контсебль Яна Фролова. Loe edasi...
Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей
К 2030 году европейские автомобилестроители должны будут снизить выхлопы CO₂ новых автомобилей на 37,5 процента по сравнению с показателем 2021 года. Loe edasi...
Находящимся в лизинге у Swedbank авто запретили въезжать на территорию РФ без уплаты залога
В сентябре 2018 года в России вступили в силу поправки к таможенному кодексу, согласно которым в РФ одновременно (без уплаты дополнительного налога) может находится только одно транспортное средство, принадлежащее конкретному человеку или предприятию. Loe edasi...
МИД РФ заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества России с НАТО
Москва не видит признаков того, что в НАТО знают, как выйти из сложившегося кризиса в двусторонних отношениях, заявил Александр Грушко. Но военного конфликта между Россией и альянсом не будет, надеется замглавы МИДа, пишет РБК. Loe edasi...
Директиву ЕС об авторском праве приняли без поддержки Эстонии
В понедельник совет Европейского союза принял директиву об авторском праве. Эстония во время голосования заняла нейтральную позицию, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
ФОТО: Маскировка провалилась! Скрывавшийся от полиции пьяный мотоциклист попытался спрятать себя и мотоцикл с помощью мха
14 апреля в 19:40 полиция заметила в волости Рыуге в Вырумаа мотоцикл без номерных знаков, который ускорился, заприметив полицейский автомобиль. Loe edasi...
"Таков уровень нового правительства". Тоомаса Хендрика Ильвеса возмутила антисемитская риторика будущего министра от EKRE
Президент Тоомас Хендрик Ильвес в Twitter выразил недовольство уровнем риторики нового правительства. Ему не понравился пост будущего министра сельской жизни от EKRE Марта Ярвика, где тот назвал Ильвеса евреем. Loe edasi...
Читатель: у моего друга пропали в больнице личные вещи
В редакцию rusDelfi позвонил пожилой господин, переживающий за своего друга. По словам звонившего, его приятель попал в больницу, а при выписке ему не отдали одежду и обувь. В том числе и ключи от квартиры. Loe edasi...
Российский бизнесмен построит в Нарва-Йыэсуу аквапарк, рассчитывая, прежде всего, на жителей Петербурга
Петербургский предприниматель Андрей Катков расширяет свой гостиничный бизнес в эстонском курортном поселке Усть-Нарва. Рядом с одним из его отелей будет построен аквапарк. Проект рассчитан, в первую очередь, на жителей Петербурга, рассказывает РБК. Loe edasi...
ФОТО: Неужели в Нарве школьников кормят настолько плохо? Директор Языкового лицея категорически с этим не согласна
Хотя OÜ Mann Grupp организует питание учеников во многих нарвских гимназиях и школах, именно в Языковом лицее его качество вызвало острую критику со стороны воспитанников. А то, что администрация лицея не приняла факт того, что школьники открыто проявили свое недовольство, чем их кормят, некоторые родители называют причиной того, что дети покинули это одно из самых престижных учебных заведений Эстонии. Loe edasi...
Судебные исполнители докладывают об ударной работе, а инвалида лишили всех денег из-за пособия ко дню рождения от города
В прошлом году судебные исполнители, как следует из их рапорта, удачно разрешили аж 95 000 дел! Но в реальности все обстоит не так радужно: житель Таллинна Сергей Трунин ко дню рождения остался без копейки. Он 100-процентный инвалид, из дома после инсульта не выходит, ему надо кормить двух собак и ухаживать за больной мамой. И из-за того, что город Таллинн ко дню рождения перечислил ему пособие в размере 100 евро, судебный исполнитель снял с него и пенсию по инвалидности, и пособие. Когда же Сергей написал письмо с просьбой вернуть свои деньги, ему ответили, что… на иностранном языке (то есть русском) заявления не принимают, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
Юри Ратас меняет служебный автомобиль: с мая он пересядет на новый люксовый Mercedes-Benz