ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провал правительства Каллас в Рийгикогу, покупка российским бизнесменом аквапарка в Нарва-Йыэсуу и пожар в Соборе Парижской Богоматери

Фермеры: урожай клубники в Эстонии без украинских работников не собрать

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Вопреки мнению вероятного министра внутренних дел в следующем правительстве Марта Хельме, предприниматели и эксперты считают, что без дешевой ввозной рабочей силы в ряде секторов эстонской экономики не обойтись, пишет rus.err.ee.

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ФОТО: Цены на топливо вновь подскочили: бензин стоит более 1,4 евро

Kütuse hind Tallinnas 15.04.2019 Foto: Andres Putting

В понедельник на автозаправках Neste и Circel K стоимость 95-го бензина выросла до 1,429 евро за литр.

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Сотрудник сил быстрого реагирования серьезно пострадал от случайного выстрела. Стрелял его коллега

Reuters

Около 14:00 произошел несчастный случай в рабочих помещениях полиции на улице Казе в Таллинне. От случайного выстрела серьезно пострадал сотрудник сил быстрого реагирования.

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ВИДЕО | Кая Каллас не сдается и намерена добиваться перехода на эстоноязычное образование и реформы налоговой системы

Сегодня Кая Каллас представила Рийгикогу основы своего правления, но депутаты Рийгикогу не поддержали ее кандидатуру для формирования правительства. Каллас отметила, что голосование не стало для нее сюрпризом в смысле провала, однако положительным сюрпризом стало то, что некоторые члены Рийгикогу «нашли в себе смелость и поступили по совести» и не проголосовали против.

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Обвинявшийся в мошенничестве на сумму 1,1 млн евро предприниматель пожертвовал центристам 20 000 евро

Eurod Foto: Andres Putting

По какой-то причине скандально известный директор действовавшей в конце 90-х фирмы Safran Сергей Белоконь решил пожертвовать Центристской партии 20 000 евро,

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Осторожно, мошенники! Снова стали активнее поступать звонки от "маклеров", предлагающих выгодно вложить деньги

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Полиции снова стали активнее поступать сообщения о схеме мошенничества, когда человеку звонят и предлагают "гарантированно удачно” инвестировать свои сбережения, пишет веб-контсебль Яна Фролова.

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Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей

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К 2030 году европейские автомобилестроители должны будут снизить выхлопы CO₂ новых автомобилей на 37,5 процента по сравнению с показателем 2021 года.

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Находящимся в лизинге у Swedbank авто запретили въезжать на территорию РФ без уплаты залога

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В сентябре 2018 года в России вступили в силу поправки к таможенному кодексу, согласно которым в РФ одновременно (без уплаты дополнительного налога) может находится только одно транспортное средство, принадлежащее конкретному человеку или предприятию.

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МИД РФ заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества России с НАТО