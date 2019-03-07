ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прощание с Taxify, потери соцдемов и взрывная вечеринка в Старом городе

Нет, Taxify не уходит с рынка — но такого названия вы больше тут не встретите! Участники вечеринки полностью разгромили банкетный зал в Старом Таллинне. Читайте, как интернет-знакомство с американской девочкой-подростком обернулось для молодого человека из Эстонии обвинением в педофилии и как социал-демократы потеряли практически все.
ГРАФИК: Maxima нацелена на покорение европейского рынка. В Эстонии проблемные места — нехватка персонала и приход Lidl
Несмотря на то, что литовская розничная сеть Maxima сильно отстает от лидеров европейского рынка, это не мешает ей задаться определенной целью, пишет Ärileht. Loe edasi…
Taxify меняет название: читайте, как теперь называется транспортная платформа
Начиная с сегодняшнего дня транспортная платформа Taxify во всех странах, где она оперирует, будет носить название Bolt. Новое название отражает более широкое видение рынка транспортных услуг. Изменятся название и логотип предприятия, содержание услуг останется прежним для пользователей. Loe edasi…
Поучительная история: интернет-знакомство с американской девочкой-подростком обернулось для молодого человека из Эстонии обвинением в педофилии
Молодой эстонский мужчина Мейти Метсла (23) может рассказать поучительную историю о том, как благие намерения могут привести к очень плохим последствиям, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…
ФОТО | Участники вечеринки полностью разгромили банкетный зал в Старом Таллинне. Владелец в шоке
На выходных участники проходившей в банкетном зале Kuningakoda в Старом Таллинне вечеринки разгромили все помещение. Владельцы заведения в шоке и даже подумывают над прекращением деятельности. Loe edasi…
Один удар за другим: социал-демократы потеряли практически все
Социал-демократов настигает один удар за другим, пишет Eesti Päevaleht. Они проиграли выборы и, скорее всего, потеряли место в коалиции. Loe edasi…
Малый предприниматель Ратасу: вы действительно считаете тех, кто получает больше 1200 евро, богатыми?
Сегодня налоги получающего минимальную зарплату человека составляют около 197 евро. Налоги человека, получающего, 1500 евро составляют около 760, а человека, получающего 2500 евро, и вовсе 1377 евро. Кто из этих трех человек вносит более существенный вклад? — задается вопросом малый предприниматель и член Партии реформ Майре Форсель. Loe edasi…
Эх, хорошо, что весна! Одна извечная русская проблема, пущенная на самотек, испарится
И речь не о дураках — о них и без нас много пишется. Хочу, раз дали повод, понегодовать о дорогах. Точнее, о дорогах в контексте выборов. Это же бардак, где все — порой и в прямом смысле — вверх тормашками! Loe edasi…
КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Старение населения: ежедневные тяготы по уходу для одних, прибыльный бизнес для других. Государство наблюдает со стороны
Наш читатель поделился своей пронзительной историей ухода за дементным пожилым отцом. Просто и без прикрас мужчина описал свое превращение из ”неисправимого жизнелюба” в равнодушного циника с разрушенным здоровьем, раздавленного тяготами тяжелого быта с больным недееспособным человеком. Читать такие признания тем более тяжело, что понимаешь — подобные истории могут крыться чуть ли не за любой дверью в вашем подъезде. Loe edasi…
ГРАФИК: Во сколько обойдется выполнение предвыборных обещаний центристов и реформистов?
Если Партии реформ и Центристской партии удастся договориться о формировании коалиции, то во сколько обойдется выполнение всего, что партии наобещал избирателям? Loe edasi…
Кальюлайд не стала провозглашать закон, который дал бы Силам обороны право на тайную слежку