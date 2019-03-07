ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прощание с Taxify, потери соцдемов и взрывная вечеринка в Старом городе

Молодой эстонский мужчина Мейти Метсла (23) может рассказать поучительную историю о том, как благие намерения могут привести к очень плохим последствиям, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi…

ФОТО | Участники вечеринки полностью разгромили банкетный зал в Старом Таллинне. Владелец в шоке

Foto: Facebook: Kuningakoja peoruum, Kuningakoja peoruum

На выходных участники проходившей в банкетном зале Kuningakoda в Старом Таллинне вечеринки разгромили все помещение. Владельцы заведения в шоке и даже подумывают над прекращением деятельности.

Loe edasi…

Один удар за другим: социал-демократы потеряли практически все

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimispidu pubis Pööbel, vasakult Anastassia Kovalenko, Jaak Juske, Jevgeni Ossinovski, Triinu Ossinovski ja Siim Tuisk. Foto: Rauno Volmar

Социал-демократов настигает один удар за другим, пишет Eesti Päevaleht. Они проиграли выборы и, скорее всего, потеряли место в коалиции.

Loe edasi…

Малый предприниматель Ратасу: вы действительно считаете тех, кто получает больше 1200 евро, богатыми?

Euroraha Foto: Sven Arbet

Сегодня налоги получающего минимальную зарплату человека составляют около 197 евро. Налоги человека, получающего, 1500 евро составляют около 760, а человека, получающего 2500 евро, и вовсе 1377 евро. Кто из этих трех человек вносит более существенный вклад? — задается вопросом малый предприниматель и член Партии реформ Майре Форсель.

Loe edasi…

Эх, хорошо, что весна! Одна извечная русская проблема, пущенная на самотек, испарится

Фото кота уместно всегда. Даже во время хаяния властей REUTERS

И речь не о дураках — о них и без нас много пишется. Хочу, раз дали повод, понегодовать о дорогах. Точнее, о дорогах в контексте выборов. Это же бардак, где все — порой и в прямом смысле — вверх тормашками!

Loe edasi…

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Старение населения: ежедневные тяготы по уходу для одних, прибыльный бизнес для других. Государство наблюдает со стороны

KADRINA HOOLDEKODU Foto: Karin Kaljuläte

Наш читатель поделился своей пронзительной историей ухода за дементным пожилым отцом. Просто и без прикрас мужчина описал свое превращение из ”неисправимого жизнелюба” в равнодушного циника с разрушенным здоровьем, раздавленного тяготами тяжелого быта с больным недееспособным человеком. Читать такие признания тем более тяжело, что понимаешь — подобные истории могут крыться чуть ли не за любой дверью в вашем подъезде.

Loe edasi…

ГРАФИК: Во сколько обойдется выполнение предвыборных обещаний центристов и реформистов?

Если Партии реформ и Центристской партии удастся договориться о формировании коалиции, то во сколько обойдется выполнение всего, что партии наобещал избирателям?

Loe edasi…

Кальюлайд не стала провозглашать закон, который дал бы Силам обороны право на тайную слежку

В четверг президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила не провозглашать закон, который позволили бы Силам обороны тайно проверять личные данные и вести тайную слежку, так как закон противоречит Конституции и нарушает основные права людей.

Loe edasi…

Дневник эстонского путешественника: Северная Корея — полет на другую планету