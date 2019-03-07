07.03.2019, 21:47

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прощание с Taxify, потери соцдемов и взрывная вечеринка в Старом городе

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Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu pubis Pööbel.
Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu pubis Pööbel.Foto: Rauno Volmar

Нет, Taxify не уходит с рынка — но такого названия вы больше тут не встретите! Участники вечеринки полностью разгромили банкетный зал в Старом Таллинне. Читайте, как интернет-знакомство с американской девочкой-подростком обернулось для молодого человека из Эстонии обвинением в педофилии и как социал-демократы потеряли практически все.

ГРАФИК: Maxima нацелена на покорение европейского рынка. В Эстонии проблемные места — нехватка персонала и приход Lidl

Kuigi Maxima maine on aastaid ettevõtte jaoks peavalu tekitanud, on Maxima Eesti juhi Marko Põdra (vasakul) ja Maxima grupi juhi Dalius Misiūnase (paremal) kinnitusel jaeketi kuvandil ka tugevaid külgi, nagu suur tuntus ja soodsaimad tooted. Ilmar Saabas

Несмотря на то, что литовская розничная сеть Maxima сильно отстает от лидеров европейского рынка, это не мешает ей задаться определенной целью, пишет Ärileht.
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Taxify меняет название: читайте, как теперь называется транспортная платформа

Taxify Foto: Jaanus Lensment

Начиная с сегодняшнего дня транспортная платформа Taxify во всех странах, где она оперирует, будет носить название Bolt. Новое название отражает более широкое видение рынка транспортных услуг. Изменятся название и логотип предприятия, содержание услуг останется прежним для пользователей.
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Поучительная история: интернет-знакомство с американской девочкой-подростком обернулось для молодого человека из Эстонии обвинением в педофилии

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Молодой эстонский мужчина Мейти Метсла (23) может рассказать поучительную историю о том, как благие намерения могут привести к очень плохим последствиям, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО | Участники вечеринки полностью разгромили банкетный зал в Старом Таллинне. Владелец в шоке

Foto: Facebook: Kuningakoja peoruum, Kuningakoja peoruum

На выходных участники проходившей в банкетном зале Kuningakoda в Старом Таллинне вечеринки разгромили все помещение. Владельцы заведения в шоке и даже подумывают над прекращением деятельности.
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Один удар за другим: социал-демократы потеряли практически все

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimispidu pubis Pööbel, vasakult Anastassia Kovalenko, Jaak Juske, Jevgeni Ossinovski, Triinu Ossinovski ja Siim Tuisk. Foto: Rauno Volmar

Социал-демократов настигает один удар за другим, пишет Eesti Päevaleht. Они проиграли выборы и, скорее всего, потеряли место в коалиции.
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Малый предприниматель Ратасу: вы действительно считаете тех, кто получает больше 1200 евро, богатыми?

Euroraha Foto: Sven Arbet

Сегодня налоги получающего минимальную зарплату человека составляют около 197 евро. Налоги человека, получающего, 1500 евро составляют около 760, а человека, получающего 2500 евро, и вовсе 1377 евро. Кто из этих трех человек вносит более существенный вклад? — задается вопросом малый предприниматель и член Партии реформ Майре Форсель.
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Эх, хорошо, что весна! Одна извечная русская проблема, пущенная на самотек, испарится

Фото кота уместно всегда. Даже во время хаяния властей REUTERS

И речь не о дураках — о них и без нас много пишется. Хочу, раз дали повод, понегодовать о дорогах. Точнее, о дорогах в контексте выборов. Это же бардак, где все — порой и в прямом смысле — вверх тормашками!
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Старение населения: ежедневные тяготы по уходу для одних, прибыльный бизнес для других. Государство наблюдает со стороны

KADRINA HOOLDEKODU Foto: Karin Kaljuläte

Наш читатель поделился своей пронзительной историей ухода за дементным пожилым отцом. Просто и без прикрас мужчина описал свое превращение из ”неисправимого жизнелюба” в равнодушного циника с разрушенным здоровьем, раздавленного тяготами тяжелого быта с больным недееспособным человеком. Читать такие признания тем более тяжело, что понимаешь — подобные истории могут крыться чуть ли не за любой дверью в вашем подъезде.
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ГРАФИК: Во сколько обойдется выполнение предвыборных обещаний центристов и реформистов?

Rahandus-19 Foto: Ilmar Saabas

Если Партии реформ и Центристской партии удастся договориться о формировании коалиции, то во сколько обойдется выполнение всего, что партии наобещал избирателям?
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Кальюлайд не стала провозглашать закон, который дал бы Силам обороны право на тайную слежку

President Kersti Kaljulaid Foto: Ilmar Saabas

В четверг президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила не провозглашать закон, который позволили бы Силам обороны тайно проверять личные данные и вести тайную слежку, так как закон противоречит Конституции и нарушает основные права людей.
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Дневник эстонского путешественника: Северная Корея — полет на другую планету

Scanpix / AP: Ng Han Guan

Перед поездкой в Северную Корею нам выдали 13 страниц строгих правил поведения и всевозможных запретов.
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ФОТО | Стать помещиком совсем не дорого! Смотрите, насколько восхитительный мызный комплекс выставлен на продажу

Фото: Kinnisvara24.ee

В Ярвамаа продается хуторской комплекс Оясааре, который являлся частью мызы Эйствере и местом жительства ее работников.
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