ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение скандала в лыжном спорте и наши лучшие материалы за зиму

Сегодня, 28 февраля, мы продолжали писать о громком допинг-скандале на чемпионате мира по лыжному спорту в Зеефельде, а также опубликовали подборку самых интересных материалов, которые вышли на русском Delfi за зиму. Эти и другие новости этого четверга читайте в сегодняшнем дайджесте.
”Черная рука”. Кровавая история одной из самых жестоких мафиозных группировок в истории Эстонии
Сто лет назад банда разбойников, которая называла себя ”Черная рука”, держала в страхе окрестности Валга, Тарту и Вильянди. Ее деятельность началась еще до первой мировой войны. По мере разрастания шайка перешла с мелких краж сначала к угону лошадей, а затем и к вооруженным ограблениям, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ФОТО читателя Delfi: В российском учебнике флаг на Думе РФ — эстонский?
В российском учебнике по предмету окружающий мир в качестве иллюстрации к одному из заданий используется фото Госдумы на которой, судя по цветопередаче картинки, флаг Эстонии. Loe edasi...
Правительство одобрило повышение пенсий с 1 апреля. Так сильно в последние годы они не росли
На своем заседании в четверг правительство Эстонской Республики утвердило новый индекс государственной пенсии на 2019 год, который составит 1,084. Это означает, что в результате индексации с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 8,4%, также будет произведен перерасчет пособий по трудоспособности, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел. Loe edasi...
Дональд Трамп и Ким Чен Ын досрочно прервали саммит, ни о чем не договорившись
Президент СШАДональд Трамп и лидер КНДРКим Чен Ын 28 февраля, во второй день саммита двух стран, провели расширенные переговоры в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole. Вначале сообщалось, что они договорились о подписании "Ханойской декларации", однако Белый дом по итогам встречи сообщил, что никаких договоренностей не достигнуто. Loe edasi...
В Вируской тюрьме покончил с собой 19-летний заключенный
В субботу служащие расположенной в Йыхви Вируской тюрьмы обнаружили тело находившегося в камере в одиночку 19-летнего заключенного, который совершил самоубийство, сообщает тюремная служба. Loe edasi...
ЛУЧШЕЕ ЗА ЗИМУ: Ракеты на Питер, плавающая Эвелин, мальчик-мумия, насилие над роботом-курьером и не только
А вот и зиме конец! Кто провел ее с rusDelfi — молодец! Loe edasi...
ГРАФИК: Более трети эстоноземельцев уже проголосовала! Родился новый рекорд
Вчера завершилось предварительное голосование на выборах в Рийгикогу, в котором приняло участие 346 395 человек. Электронно отдали свой голос 247 232 избирателя, участок же посетили 99 163 имеющих право голоса. Loe edasi...
Защита профукала сроки и Сависаар ”случайно подарил” налогоплательщикам 230 000 евро. Как такое возможно?
Есть мнение, что защита Сависаара опоздала с заявлением о покрытии судебных расходов подсудимого за счет государства. А это означает ”подарок налогоплательщикам” в размере 230 000 евро. Loe edasi...
Адвокат Айвар Пильв: с эстонских лыжников могут снять подозрения, но...
Известный эстонский адвокат Айвар Пильв, успешно защищавший в свое время в Спортивном арбитражном суде двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу, прокомментировал допинг-скандал в Австрии с задержанием двух лыжников сборной Эстонии Карела Таммъярва и Андреаса Веэрпалу. Loe edasi...
ФОТО: Новые детали лыжного скандала: на чемпионате мира работал допинг-салон
Главный тренер сборной Австрии по лыжному спорту норвежец Тронд Нистад рассказал о некоторых деталях громкого допинг-скандала на чемпионате мира в Зеефельде. Недалеко от отеля, в котором проживала австрийская команда, был оборудован допинг-салон. Loe edasi...
DELFI В ЗЕЕФЕЛЬДЕ: Веэрпалу-старший отказался говорить о допинг-скандале
Двукратный олимпийский чемпион по лыжному спорту Андрус Веэрпалу - его сын Андреас Веэрпалу и подопечный казахстанец Алексей Полторанин задержаны австрийской полицией - не пожелал общаться с Delfi при выходе из отеля, в котором проживает сборная Казахстана. Loe edasi...
Полторанин и австрийцы освобождены. Эстонцы еще в тюрьме
Австрийская полиция освободила из-под стражи двух лыжников сборной Австрии и казахстанца Алексея Полторанина. Эстонские спортсмены пока еще находятся в тюрьме. Loe edasi...
ВИДЕО: Ни штопора, ни хука! Нелетающая стальная птица ”Ээсти 200” ”улетела” на буксире в неизвестном направлении
В рамках избирательной кампании на парковку на месте бывшей Художественной академии был припаркован самолет от новой партии ”Ээсти 200”. Читатель Delfi прислал видео, как фигуру увозят на буксире. Loe edasi...
ФОТО: Женщина нашла в мусорном баке кота, над которым кто-то перед этим жестоко поиздевался
Вчера в Facebook стала распространятся фотография лежащего в мусорном баке искалеченного кота. Loe edasi...
Министр опроверг версию о том, что в Вируском пехотном батальоне русские терроризируют эстонцев
Глава Circle K: мы никогда бы не подумали, что веганы могут настолько сильно повлиять на нас
Превращение Statoil в Circle K прошло так же гладко, как и продвигалась карьера Кай Реало в международном концерне. Кажущаяся на первый взгляд складной повседневная жизнь всем известной сети автозаправок и станций обслуживания скрывает в себе множество сложных отношений между людьми и ряд верных и неверных решений, которые влияют как работников, так и на клиентов, пишет Maaleht. Loe edasi...
Спасенный на плотине Синди волк прославился на весь мир
Неделю назад трое рабочих достали из ледяной каши на плотине Синди полузамерзшую собаку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась волком; руководитель ветеринарной клиники Terveks Тарви Марксон рассказал о подробностях спасения волка и о реакции международных СМИ на это происшествие, пишет rus.err.ee. Loe edasi...
ТАБЛИЦА | В каком магазине в феврале были самые низкие цены
Представляем вашему вниманию потребительскую корзину Kasulik за февраль. Самыми низкими ценами потребителей уже который месяц радует сеть магазинов Grossi. Loe edasi...