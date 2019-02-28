ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение скандала в лыжном спорте и наши лучшие материалы за зиму

В российском учебнике по предмету окружающий мир в качестве иллюстрации к одному из заданий используется фото Госдумы на которой, судя по цветопередаче картинки, флаг Эстонии.

Loe edasi...

Правительство одобрило повышение пенсий с 1 апреля. Так сильно в последние годы они не росли

Sven Arbet

На своем заседании в четверг правительство Эстонской Республики утвердило новый индекс государственной пенсии на 2019 год, который составит 1,084. Это означает, что в результате индексации с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 8,4%, также будет произведен перерасчет пособий по трудоспособности, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.

Loe edasi...

Дональд Трамп и Ким Чен Ын досрочно прервали саммит, ни о чем не договорившись

Trump ja Kim Foto: Evan Vucci, AP

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 28 февраля, во второй день саммита двух стран, провели расширенные переговоры в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole. Вначале сообщалось, что они договорились о подписании "Ханойской декларации", однако Белый дом по итогам встречи сообщил, что никаких договоренностей не достигнуто.

Loe edasi...

В Вируской тюрьме покончил с собой 19-летний заключенный

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

В субботу служащие расположенной в Йыхви Вируской тюрьмы обнаружили тело находившегося в камере в одиночку 19-летнего заключенного, который совершил самоубийство, сообщает тюремная служба.

Loe edasi...

ЛУЧШЕЕ ЗА ЗИМУ: Ракеты на Питер, плавающая Эвелин, мальчик-мумия, насилие над роботом-курьером и не только

фото иллюстративное Ekspress Meedia

А вот и зиме конец! Кто провел ее с rusDelfi — молодец!

Loe edasi...

ГРАФИК: Более трети эстоноземельцев уже проголосовала! Родился новый рекорд

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Вчера завершилось предварительное голосование на выборах в Рийгикогу, в котором приняло участие 346 395 человек. Электронно отдали свой голос 247 232 избирателя, участок же посетили 99 163 имеющих право голоса.

Loe edasi...

Защита профукала сроки и Сависаар ”случайно подарил” налогоплательщикам 230 000 евро. Как такое возможно?

Edgar Savisaare kohtuasi. Peep Põdder kohtus. 30.01.2018 Foto: Karin Kaljuläte

Есть мнение, что защита Сависаара опоздала с заявлением о покрытии судебных расходов подсудимого за счет государства. А это означает ”подарок налогоплательщикам” в размере 230 000 евро.

Loe edasi...

Адвокат Айвар Пильв: с эстонских лыжников могут снять подозрения, но...

Aivar Pilv Foto: Rauno Volmar

Известный эстонский адвокат Айвар Пильв, успешно защищавший в свое время в Спортивном арбитражном суде двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу, прокомментировал допинг-скандал в Австрии с задержанием двух лыжников сборной Эстонии Карела Таммъярва и Андреаса Веэрпалу.

Loe edasi...

ФОТО: Новые детали лыжного скандала: на чемпионате мира работал допинг-салон

Austria politseinikud Foto: LISI NIESNER, REUTERS

Главный тренер сборной Австрии по лыжному спорту норвежец Тронд Нистад рассказал о некоторых деталях громкого допинг-скандала на чемпионате мира в Зеефельде. Недалеко от отеля, в котором проживала австрийская команда, был оборудован допинг-салон.

Loe edasi...