28.02.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение скандала в лыжном спорте и наши лучшие материалы за зиму


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение скандала в лыжном спорте и наши лучшие материалы за зиму
Dopingukontroll (Foto on illustratiivne)Foto: Madis Veltman

Сегодня, 28 февраля, мы продолжали писать о громком допинг-скандале на чемпионате мира по лыжному спорту в Зеефельде, а также опубликовали подборку самых интересных материалов, которые вышли на русском Delfi за зиму. Эти и другие новости этого четверга читайте в сегодняшнем дайджесте.

”Черная рука”. Кровавая история одной из самых жестоких мафиозных группировок в истории Эстонии

Эстонская «Черная рука», скорее всего, позаимствовала название у сербской тайной организации, получившей известность после убийства в 1914 году эрцгерцога Франца Фердинанда. repro

Сто лет назад банда разбойников, которая называла себя ”Черная рука”, держала в страхе окрестности Валга, Тарту и Вильянди. Ее деятельность началась еще до первой мировой войны. По мере разрастания шайка перешла с мелких краж сначала к угону лошадей, а затем и к вооруженным ограблениям, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО читателя Delfi: В российском учебнике флаг на Думе РФ — эстонский?

Vene Duma Foto: Aljona Bagaeva

В российском учебнике по предмету окружающий мир в качестве иллюстрации к одному из заданий используется фото Госдумы на которой, судя по цветопередаче картинки, флаг Эстонии.
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Правительство одобрило повышение пенсий с 1 апреля. Так сильно в последние годы они не росли

Sven Arbet

На своем заседании в четверг правительство Эстонской Республики утвердило новый индекс государственной пенсии на 2019 год, который составит 1,084. Это означает, что в результате индексации с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 8,4%, также будет произведен перерасчет пособий по трудоспособности, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын досрочно прервали саммит, ни о чем не договорившись

Trump ja Kim Foto: Evan Vucci, AP

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 28 февраля, во второй день саммита двух стран, провели расширенные переговоры в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole. Вначале сообщалось, что они договорились о подписании "Ханойской декларации", однако Белый дом по итогам встречи сообщил, что никаких договоренностей не достигнуто.
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В Вируской тюрьме покончил с собой 19-летний заключенный

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

В субботу служащие расположенной в Йыхви Вируской тюрьмы обнаружили тело находившегося в камере в одиночку 19-летнего заключенного, который совершил самоубийство, сообщает тюремная служба.
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фото иллюстративное Ekspress Meedia

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ГРАФИК: Более трети эстоноземельцев уже проголосовала! Родился новый рекорд

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Вчера завершилось предварительное голосование на выборах в Рийгикогу, в котором приняло участие 346 395 человек. Электронно отдали свой голос 247 232 избирателя, участок же посетили 99 163 имеющих право голоса.
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Защита профукала сроки и Сависаар ”случайно подарил” налогоплательщикам 230 000 евро. Как такое возможно?

Edgar Savisaare kohtuasi. Peep Põdder kohtus. 30.01.2018 Foto: Karin Kaljuläte

Есть мнение, что защита Сависаара опоздала с заявлением о покрытии судебных расходов подсудимого за счет государства. А это означает ”подарок налогоплательщикам” в размере 230 000 евро.
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Адвокат Айвар Пильв: с эстонских лыжников могут снять подозрения, но...

Aivar Pilv Foto: Rauno Volmar

Известный эстонский адвокат Айвар Пильв, успешно защищавший в свое время в Спортивном арбитражном суде двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу, прокомментировал допинг-скандал в Австрии с задержанием двух лыжников сборной Эстонии Карела Таммъярва и Андреаса Веэрпалу.
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ФОТО: Новые детали лыжного скандала: на чемпионате мира работал допинг-салон

Austria politseinikud Foto: LISI NIESNER, REUTERS

Главный тренер сборной Австрии по лыжному спорту норвежец Тронд Нистад рассказал о некоторых деталях громкого допинг-скандала на чемпионате мира в Зеефельде. Недалеко от отеля, в котором проживала австрийская команда, был оборудован допинг-салон.
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DELFI В ЗЕЕФЕЛЬДЕ: Веэрпалу-старший отказался говорить о допинг-скандале

Foto: Andres Putting

Двукратный олимпийский чемпион по лыжному спорту Андрус Веэрпалу - его сын Андреас Веэрпалу и подопечный казахстанец Алексей Полторанин задержаны австрийской полицией - не пожелал общаться с Delfi при выходе из отеля, в котором проживает сборная Казахстана.
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Полторанин и австрийцы освобождены. Эстонцы еще в тюрьме

Poltoranin ja Veerpalu Foto: Rauno Volmar

Австрийская полиция освободила из-под стражи двух лыжников сборной Австрии и казахстанца Алексея Полторанина. Эстонские спортсмены пока еще находятся в тюрьме.
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ВИДЕО: Ни штопора, ни хука! Нелетающая стальная птица ”Ээсти 200” ”улетела” на буксире в неизвестном направлении

В рамках избирательной кампании на парковку на месте бывшей Художественной академии был припаркован самолет от новой партии ”Ээсти 200”. Читатель Delfi прислал видео, как фигуру увозят на буксире.
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ФОТО: Женщина нашла в мусорном баке кота, над которым кто-то перед этим жестоко поиздевался

Prügikastid Tallinnas Foto: Hendrik Osula

Вчера в Facebook стала распространятся фотография лежащего в мусорном баке искалеченного кота.
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Министр опроверг версию о том, что в Вируском пехотном батальоне русские терроризируют эстонцев

Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen Eestis Foto: Ilmar Saabas

Министр обороны Эстонии Юри Луйк опроверг предположения депутата Рийгикогу Мартина Хельме о том, что в расположенном в Йыхви Вируском пехотном батальоне русскоязычные срочники терроризируют эстонцев.
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Глава Circle K: мы никогда бы не подумали, что веганы могут настолько сильно повлиять на нас

Circle K peadirektori Kai Realo otsused mõjutavad iga päev tuhandete inimeste elu. Taavi Sepp

Превращение Statoil в Circle K прошло так же гладко, как и продвигалась карьера Кай Реало в международном концерне. Кажущаяся на первый взгляд складной повседневная жизнь всем известной сети автозаправок и станций обслуживания скрывает в себе множество сложных отношений между людьми и ряд верных и неверных решений, которые влияют как работников, так и на клиентов, пишет Maaleht.
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Спасенный на плотине Синди волк прославился на весь мир

Päästetud hunt veterinaari juures Foto: Kaspar Pokk

Неделю назад трое рабочих достали из ледяной каши на плотине Синди полузамерзшую собаку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась волком; руководитель ветеринарной клиники Terveks Тарви Марксон рассказал о подробностях спасения волка и о реакции международных СМИ на это происшествие, пишет rus.err.ee.
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ТАБЛИЦА | В каком магазине в феврале были самые низкие цены

Ostlemine Foto: Sven Arbet

Представляем вашему вниманию потребительскую корзину Kasulik за февраль. Самыми низкими ценами потребителей уже который месяц радует сеть магазинов Grossi.
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