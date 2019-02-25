ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение истории бездомного диджея из Эстонии в Петербурге и рейтинги партий

Поскольку теперь пенсия не освобождается от налога, то и пенсия по потере кормильца облагается налогом в обычном порядке и причисляется к облагаемому налогом доходу ребенка, что в свою очередь уменьшает сумму налоговой льготы родителя.

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Эвелин Ильвес хочет баллотироваться в Европарламент

EVELIN ILVES Foto: Kristjan Lepp

Бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес всерьез рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент, передает rus.err.ee.

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ВИДЕО: Катри Райк о том, что ждет Эстонию через 100 лет: техника разовьется, а люди будут такими же. ”Мы живем неплохо”

Министр МВД Катри Райк обратила внимание на то, что на этот президентский прием были приглашены многие из тех, кто раньше там не мог оказаться. Речь президента министр считает милой. Также Райк рассказала Delfi о своем платье.

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Глава Tallinnk: за счет предполагаемых дотаций на туннель Таллинн-Хельсинки можно было бы возить пассажиров на паромах бесплатно

Tallinki pressikonverents Foto: Tiit Blaat

Председатель правления Tallinnk Пааво Ныгене считает план по строительству железнодорожного тоннеля Таллинн-Хельсинки сомнительным-

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ВИДЕО DELFI | Урмас Паэт: очень важно, что президент говорила о людях, которые не имеют равные возможности в обществе

На президентском приеме по случаю 101-й годовщины Эстонской Республики Delfi пообщался с депутатом Европарламента Урмасом Паэтом, который отметил, что президент в своей речи затронула очень серьезные вопросы. Смотрите видео!

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В Таллиннском зоопарке усыпили снежного барса Отто

Foto: Tallinna loomaaed / Facebook

В пятницу Таллиннскому зоопарку пришлось усыпить из-за почечной недостаточности снежного барса Отто.

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ВИДЕО DELFI | Индрек Саар: надеюсь, что через 100 лет природа в Эстонии будет такой же чистой, а любви будет еще больше

На президентском приеме по случаю Дня независимости Эстонии корреспондент Delfi побеседовала с министром культуры Индреком Сааром, который поделился впечатлениями от праздника и речи президента, а также рассказал, какой видит Эстонию через 100 лет и будет ли употреблять алкоголь на приеме. Смотрите видео!

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: XIII созыв Рийгикогу распущен. Кто был самым активным депутатом, а кто прогуливал заседания?

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Кто самый активный депутат XIII созыва Рийгикогу — кто больше всех выступал перед залом и представлял страну в заграничных командировках? Кто посетил больше всего заседаний? Ответ узнаете в интерактивном графике — просто наведите курсор на нужного депутата.

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Нарве и не снилось: спецотдел мэрии из пяти человек, 800 волонтеров и экспертов, 560 000 евро. Судьба Столицы культуры-2024 решена?