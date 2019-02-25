ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение истории бездомного диджея из Эстонии в Петербурге и рейтинги партий

Delfi организовал встречу бездомного диджея с консулом ЭР в Петербурге. В Таллиннском зоопарке усыпили снежного барса Отто. Эвелин Ильвес хочет баллотироваться в Европарламент. Смотрите, как россияне оценили вчерашний парад Сил обороны и что пожелали Эстонии.
Вернуть на родину! Delfi организовал встречу бездомного диджея с консулом ЭР в Петербурге
Диджей из Эстонии Алексей Никоноров, который сейчас находится в Петербурге, в палатке для бездомных, при содействии Delfi попал на прием в консульство Эстонии в Санкт-Петербурге. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: "Качество вооружения заслуживает уважения". Как россияне оценили парад Сил обороны и что пожелали Эстонии?
ВИДЕО: Нарвская минога, каша, паштет из чудского леща, тартар из говядины. Журналист русского Delfi изучила, чем кормили гостей президентского приема
Приглашенных на президентский прием кормили 13 различных организаций, в том числе известное нарвское кафе. Гостям предлагали закуски, к выбору которых повара отнеслись очень серьезно, стараясь делать упор на местные продукты. Loe edasi...
Мать-одиночку при заполнении налоговой декларации ждал неприятный сюрприз. "Злит и печалит то, что страдают самые слабые"
Поскольку теперь пенсия не освобождается от налога, то и пенсия по потере кормильца облагается налогом в обычном порядке и причисляется к облагаемому налогом доходу ребенка, что в свою очередь уменьшает сумму налоговой льготы родителя. Loe edasi...
Эвелин Ильвес хочет баллотироваться в Европарламент
ВИДЕО: Катри Райк о том, что ждет Эстонию через 100 лет: техника разовьется, а люди будут такими же. ”Мы живем неплохо”
Министр МВДКатри Райк обратила внимание на то, что на этот президентский прием были приглашены многие из тех, кто раньше там не мог оказаться. Речь президента министр считает милой. Также Райк рассказала Delfi о своем платье. Loe edasi...
Глава Tallinnk: за счет предполагаемых дотаций на туннель Таллинн-Хельсинки можно было бы возить пассажиров на паромах бесплатно
Председатель правления Tallinnk Пааво Ныгене считает план по строительству железнодорожного тоннеля Таллинн-Хельсинки сомнительным- Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Урмас Паэт: очень важно, что президент говорила о людях, которые не имеют равные возможности в обществе
На президентском приеме по случаю 101-й годовщины Эстонской Республики Delfi пообщался с депутатом ЕвропарламентаУрмасом Паэтом, который отметил, что президент в своей речи затронула очень серьезные вопросы. Смотрите видео! Loe edasi...
В Таллиннском зоопарке усыпили снежного барса Отто
В пятницу Таллиннскому зоопарку пришлось усыпить из-за почечной недостаточности снежного барса Отто. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Индрек Саар: надеюсь, что через 100 лет природа в Эстонии будет такой же чистой, а любви будет еще больше
На президентском приеме по случаю Дня независимости Эстонии корреспондент Delfi побеседовала с министром культуры Индреком Сааром, который поделился впечатлениями от праздника и речи президента, а также рассказал, какой видит Эстонию через 100 лет и будет ли употреблять алкоголь на приеме. Смотрите видео! Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: XIII созыв Рийгикогу распущен. Кто был самым активным депутатом, а кто прогуливал заседания?
Кто самый активный депутат XIII созыва Рийгикогу — кто больше всех выступал перед залом и представлял страну в заграничных командировках? Кто посетил больше всего заседаний? Ответ узнаете в интерактивном графике — просто наведите курсор на нужного депутата. Loe edasi...
Нарве и не снилось: спецотдел мэрии из пяти человек, 800 волонтеров и экспертов, 560 000 евро. Судьба Столицы культуры-2024 решена?
Чем дальше в прошлом остается 2018-й год, тем понятнее становится, что он оказался для Нарвы пиковым с точки зрения внимания и надежд на «светлое будущее». Еще пару месяцев назад многие нарвитяне с воодушевлением говорили о проекте Столицы культуры Европы 2024-го года и рассчитывали, что город станет бороться за этот титул, имея определенные шансы на успех. На сегодня же эти мечты, пожалуй, окончательно утонули в болоте типично нарвских (около)политических интриг и подковерных игр. Loe edasi...
Реформисты наступают на пятки центристам. Отрыв ЦП от Партии реформ сократился до четырех процентов
КАРТА: Смотрите, какая партия самая популярная в вашем избирательном округе
Если в декабре прошлого года Центристская партия опережала своих политических конкурентов в 9 из 12 избирательных округов, то в январе она сохраняла лидерство лишь в половине округов, а в феврале — только в Ида-Вирумаа и трех столичных округах, свидетельствуют данные опубликованного в понедельник опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR. Loe edasi...