10.11.2019, 21:21

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы в первой пенсионной ступени и День отца


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Vanem ja laps
Vanem ja lapsFoto: Anni Õnneleid

Читайте самые важные новости этого воскресенья, 10 ноября, в нашей ежедневной подборке.

Сколько кошке "кошачьих лет"? Как считать и в чем разница?

pexels

Согласно стереотипу, один год жизни человека равен семи годам жизни кошек. На самом деле годовалый кот гораздо более взрослый, чем семилетний ребенок. Как правильно рассчитать возраст своего любимого домашнего питомца по сравнению с человеческим возрастом? Многим хозяевам кошек хочется рассчитать возраст точно и правильно. Есть некоторые правила, которые помогут правильно рассчитать возраст любимца. Сложнее это сделать если Ваша кошка была бездомной, пишет 4lapki.com
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В первой пенсионной ступени назревают большие проблемы: 100 000 эстоноземельцев могут провести старость в глубокой нищете

Foto: Raivo Tasso

Из-за уклонения от уплаты налогов или скудного рабочего стажа в будущем 100 000 эстоноземельцев могут при выходе на пенсию провести старость в глубокой нищете, пишет Eesti Päevaleht.
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Опасность рядом: эстонские врачи призывают мужчин в возрасте пройти обследование

Lastearst Foto: Andres Putting

Ноябрь или Movember – это месяц мужского здоровья, в рамках которого врачи хотят повысить осведомленность мужчин о раке простаты. По данным Института развития здоровья, начиная с 2004-го года рак простаты является самой часто диагностируемой злокачественной опухолью у мужчин в Эстонии.
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Убитая и расчлененная выпускница СПбГУ была дочерью подполковника МВД

Foto: AFP/SCANPIX

Убитая в Санкт-Петербурге Анастасия Ещенко была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу, рассказал РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
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Сотрудники Emirates назвали главную ошибку пассажиров при сборе ручной клади

Scanpix, Panthermedia By-line:Andriy Popov

Сотрудники авиакомпании Emirates дали практические советы пассажирам, как правильно собрать ручную кладь и главное. ничего не забыть, пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.
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Боец Александр Волков рассказал об отношениях с форвардом сборной России Артемом Дзюбой

Александр Волков Фото: Scanpix

Волков выступал в со-главном бою турнира и одержал победу над американским бойцом Грегом Харди по единогласному решению судей.
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Трагический день на дорогах Эстонии: один человек погиб, четверо пострадали

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

В произошедших за минувшие сутки тяжелых ДТП погиб один и пострадали четыре человека. За рулем задержали 41 употреблявшего алкоголь водителя моторного транспортного средства.
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"Запад укрепляет режим Путина". В Вильнюсе проходит форум российской оппозиции

Foto: EPA/Scanpix

Участники VIII форума российской оппозиции в Вильнюсе обсуждали протестную активность россиян и репрессии властей, а также роль Запада в укреплении режима Путина. Репортаж DW.
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Осторожно, ретроградный Меркурий! Астролог рассказывает, что категорически нельзя делать по дому в этот период

Pixabay

Привет, ретроградный Меркурий! Что это значит для человека, далекого от астрологии? Что сулит этот период? Как это повлияет на ваш дом? Как попасть в “поток”? И чем лучше всего заниматься в это время?
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Bloomberg: эстонский филиал Danske Bank предлагал русским клиентам забрать деньги золотом

Foto: Scanpix/Reuters

По данным агентства, филиал Danske Bank в Эстонии предлагал своим клиентам перевести средства в золотые слитки. Летом прошлого года разгорелся скандал о выводе через филиал банка из России суммы в $9 млрд.
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Поножовщина в Нарве: обвиняемый получил более семи лет тюрьмы

Pussitamine Foto: Anni Õnneleid

Вируский уездный суд в пятницу, 8 ноября, приговорил к 7,5 годам лишения свободы Сергея Праги (31), признав его виновным в покушении на убийство и физическом насилии в близких отношениях, сообщает rus.err.ee.
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ФОТО | Выросший без отца "Отец года": подумайте очень серьезно, прежде чем уходить от семьи или детей

Eesti Naisliit valis aasta isaks Arvi Karotami Foto: Henri-Kristian Kirsip

Союз женщин Эстонии назвал "Отцом года" отца 38-летних близнецов Тармо и Марко 64-летнего Арви Каротама, по словам которого отцы должны учить сыновей достоинству.
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Переехавший из Амстердама в Эстонию флорист: для меня качество жизни здесь намного лучше

Foto: Tiit Blaat

Топ-флорист и владелец сети цветочных магазинов Петер Боейкенс (63) переехал в Эстонию 12 лет назад и сейчас является настоящим ее патриотом, пишет Eesti Päevaleht.
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Китайские СМИ написали, что НАТО захватит Калининградскую область за два дня. Как отреагировали в России

Foto: Priit Simson

Силы НАТО способны будут захватить территорию Калининградской области в случае конфликта альянса с Россией в Прибалтике за двое суток. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте китайского портала Eastday.com.
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ВИДЕО | Племянник Путина — миллиардер! Реакция Навального на сенсационное расследование

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента России, один из самых таинственных богачей страны. В этом году стоимость его активов перевалила за миллиард долларов — при этом ни одно СМИ даже не публиковало его фотографию. ”Проект” исправляет это упущение, не только публикуя портрет Шеломова, но и рассказывая его настоящую биографию.
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Прогноз погоды на начало недели: плюсовая температура и дожди

sügislehed Foto: Andres Putting

Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие четыре дня от pogoda.ee.
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Защита от нападающего или расстрел невиновного? Громкое дело: две версии случившегося на мосту Мустакиви в Таллинне

Foto: Jan Henrik Pärnik

В Харьюском уездном суде сейчас рассматривают дело о стрельбе на мосту Мустакиви. Установлено, что 1 августа прошлого года на мосту ремонтировали дорогу, на месте были дорожный рабочий Дмитрий Дорошкевич (28) и его напарник. К ним подошел Артем Кременский (35). Вскоре после этого раздались выстрелы, стрелял Дмитрий Дорошкевич. Кременского в тяжелом состоянии увезли в больницу, его спасли, но он ослеп. Сейчас в суде звучат две версии произошедшего. Подробности этого громкого дела и выясняла ”МК-Эстония”.
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Тельцам лучше отстаивать свою позицию, а Козерогам не поддаваться обстоятельствам. Гороскоп на 10 ноября

Фото автора fotografierende : Pexels

Рост Луны в Овне в субботу и воскресенье сделает людей более усидчивыми и наполнит всех энергией, силами и желаниями. Это великолепные дни для работы, любви, домашних дел. Продуктивность в субботу и воскресенье окажется на высшем уровне. Можно будет браться за что угодно, и результат вас не расстроит, если вы приложите некоторые усилия.
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