ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы в первой пенсионной ступени и День отца
Читайте самые важные новости этого воскресенья, 10 ноября, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этого воскресенья, 10 ноября, в нашей ежедневной подборке.
Согласно стереотипу, один год жизни человека равен семи годам жизни кошек. На самом деле годовалый кот гораздо более взрослый, чем семилетний ребенок. Как правильно рассчитать возраст своего любимого домашнего питомца по сравнению с человеческим возрастом? Многим хозяевам кошек хочется рассчитать возраст точно и правильно. Есть некоторые правила, которые помогут правильно рассчитать возраст любимца. Сложнее это сделать если Ваша кошка была бездомной, пишет 4lapki.com
Loe edasi...
Из-за уклонения от уплаты налогов или скудного рабочего стажа в будущем 100 000 эстоноземельцев могут при выходе на пенсию провести старость в глубокой нищете, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Ноябрь или Movember – это месяц мужского здоровья, в рамках которого врачи хотят повысить осведомленность мужчин о раке простаты. По данным Института развития здоровья, начиная с 2004-го года рак простаты является самой часто диагностируемой злокачественной опухолью у мужчин в Эстонии.
Loe edasi...
Убитая в Санкт-Петербурге Анастасия Ещенко была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу, рассказал РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
Loe edasi...
Сотрудники авиакомпании Emirates дали практические советы пассажирам, как правильно собрать ручную кладь и главное. ничего не забыть, пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.
Loe edasi...
Волков выступал в со-главном бою турнира и одержал победу над американским бойцом Грегом Харди по единогласному решению судей.
Loe edasi...
В произошедших за минувшие сутки тяжелых ДТП погиб один и пострадали четыре человека. За рулем задержали 41 употреблявшего алкоголь водителя моторного транспортного средства.
Loe edasi...
Участники VIII форума российской оппозиции в Вильнюсе обсуждали протестную активность россиян и репрессии властей, а также роль Запада в укреплении режима Путина. Репортаж DW.
Loe edasi...
Привет, ретроградный Меркурий! Что это значит для человека, далекого от астрологии? Что сулит этот период? Как это повлияет на ваш дом? Как попасть в “поток”? И чем лучше всего заниматься в это время?
Loe edasi...
По данным агентства, филиал Danske Bank в Эстонии предлагал своим клиентам перевести средства в золотые слитки. Летом прошлого года разгорелся скандал о выводе через филиал банка из России суммы в $9 млрд.
Loe edasi...
Вируский уездный суд в пятницу, 8 ноября, приговорил к 7,5 годам лишения свободы Сергея Праги (31), признав его виновным в покушении на убийство и физическом насилии в близких отношениях, сообщает rus.err.ee.
Loe edasi...
Союз женщин Эстонии назвал "Отцом года" отца 38-летних близнецов Тармо и Марко 64-летнего Арви Каротама, по словам которого отцы должны учить сыновей достоинству.
Loe edasi...
Топ-флорист и владелец сети цветочных магазинов Петер Боейкенс (63) переехал в Эстонию 12 лет назад и сейчас является настоящим ее патриотом, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Силы НАТО способны будут захватить территорию Калининградской области в случае конфликта альянса с Россией в Прибалтике за двое суток. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте китайского портала Eastday.com.
Loe edasi...
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента России, один из самых таинственных богачей страны. В этом году стоимость его активов перевалила за миллиард долларов — при этом ни одно СМИ даже не публиковало его фотографию. ”Проект” исправляет это упущение, не только публикуя портрет Шеломова, но и рассказывая его настоящую биографию.
Loe edasi...
Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие четыре дня от pogoda.ee.
Loe edasi...
В Харьюском уездном суде сейчас рассматривают дело о стрельбе на мосту Мустакиви. Установлено, что 1 августа прошлого года на мосту ремонтировали дорогу, на месте были дорожный рабочий Дмитрий Дорошкевич (28) и его напарник. К ним подошел Артем Кременский (35). Вскоре после этого раздались выстрелы, стрелял Дмитрий Дорошкевич. Кременского в тяжелом состоянии увезли в больницу, его спасли, но он ослеп. Сейчас в суде звучат две версии произошедшего. Подробности этого громкого дела и выясняла ”МК-Эстония”.
Loe edasi...
Рост Луны в Овне в субботу и воскресенье сделает людей более усидчивыми и наполнит всех энергией, силами и желаниями. Это великолепные дни для работы, любви, домашних дел. Продуктивность в субботу и воскресенье окажется на высшем уровне. Можно будет браться за что угодно, и результат вас не расстроит, если вы приложите некоторые усилия.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Отдых Турция: Позорище! Тетки с криками бежали к блюдам, пихаясь
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми
«Его буквально зарезали»: как оборвалась жизнь легенды кино
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену