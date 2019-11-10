ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы в первой пенсионной ступени и День отца

Сколько кошке "кошачьих лет"? Как считать и в чем разница?

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Согласно стереотипу, один год жизни человека равен семи годам жизни кошек. На самом деле годовалый кот гораздо более взрослый, чем семилетний ребенок. Как правильно рассчитать возраст своего любимого домашнего питомца по сравнению с человеческим возрастом? Многим хозяевам кошек хочется рассчитать возраст точно и правильно. Есть некоторые правила, которые помогут правильно рассчитать возраст любимца. Сложнее это сделать если Ваша кошка была бездомной, пишет 4lapki.com

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В первой пенсионной ступени назревают большие проблемы: 100 000 эстоноземельцев могут провести старость в глубокой нищете

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Из-за уклонения от уплаты налогов или скудного рабочего стажа в будущем 100 000 эстоноземельцев могут при выходе на пенсию провести старость в глубокой нищете, пишет Eesti Päevaleht.

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Опасность рядом: эстонские врачи призывают мужчин в возрасте пройти обследование