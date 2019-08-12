ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы торгового центра T1, опасность появления торнадо и взрыв ядерного устройства в Белом море



Центральная избирательная комиссия РФ во главе с председателем Эллой Памфиловой пригласила своих эстонских коллег на посвященную электронным выборам конференцию в Москву, но получила отказ, сообщает rus.err.ee.

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Отсутствие покупателей заставляет магазины уходить из центра T1 Mall of Tallinn

Ilmar Saabas



Из открытого в ноябре торгового центра T1 Mall of Tallinn еще до его первой годовщины из-за малого числа клиентов ушли или уходят ряд магазинов: Mahemarket, Suva, Juustukuningad, магазин украшений Wild Woman, магазин одежды NoaNoa; оставшиеся стараются заманить покупателей скидками, пишет Äripäev.

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Propastop выступил с инициативой о закрытии сайтов Sputnik и Baltnews

Sputnik Foto: Vadim Antsupov, Sputnik Eesti



Эстонский сайт Propastop, который ставит своей целью "развенчание пропаганды и ложной информации об Эстонии", в порядке народной инициативы запустил сбор подписей за закрытие доменов Baltnews и Sputnik Эстония.

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ФОТО | Вымогательство на миллион: скандально известный бизнесмен и его подельники пошли на соглашение с прокуратурой

Tiit Blaat

ТОП Отсутствие покупателей заставляет магазины уходить из центра T1 Mall of Tallinn С 1 сентября в Эстонии прекратят назначать плату по уходу за ребенком ФОТО и ВИДЕО: В представительстве BMW в Таллинне случился пожар



Харьюский уездный суд обсудил сегодня предъявленное Меэлису Лао обвинение в необоснованном лишении свободы.

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В Эстонии возникла большая опасность появления торнадо

Andres Putting



Непостоянство воздушных масс может привести к образованию в атмосфере Эстонии кучевых облаков, в которых часто рождаются грозы, а также формируются облачные воронки, представляющие собой материал для образования торнадо, говорится на страничке Facebook, посвященной опасным погодным явлениям в Эстонии.

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Пропавшая в Гонконге эстонка найдена — с ней все хорошо

Pille Fellas



10 августа в Facebook написали, что в Гонконге пропала эстонка Пилле Феллас. Сегодня стало известно, что с ней все хорошо, она жива и здорова.

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Саровский ядерный центр подтвердил: в Белом море взорвалось ядерное устройство. Погибли ученые-испытатели

Sergei Bobõlev , TASS



Руководство саровского ядерного центра рассказало сенсационное о трагедии под Северодвинском. Физики уничтожили позицию Минобороны России, заявив: в Белом море взорвалось ядерное устройство, пишет издание "Фонтанка".

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С 1 сентября в Эстонии прекратят назначать плату по уходу за ребенком

Madis Veltman



Начиная с 1 сентября 2019 больше не назначается плата по уходу за ребенком. Обратите внимание, что пособие по уходу за ребенком и детское пособие являются различными видами пособия.

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