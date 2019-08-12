ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы торгового центра T1, опасность появления торнадо и взрыв ядерного устройства в Белом море

В Белом море взорвалось ядерное устройство, погибли ученые-испытатели. Отсутствие покупателей заставляет магазины уходить из центра T1 Mall of Tallinn. С 1 сентября в Эстонии прекратят назначать плату по уходу за ребенком. В Эстонии возникла большая опасность появления торнадо.
ФОТО и ВИДЕО: В представительстве BMW в Таллинне случился пожар
В воскресенье в 22:04 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в представительстве BMW в Таллинне. Loe edasi...
Родился в стране — получил ее гражданство? Не всегда. Переехал и теперь у тебя два паспорта? Тоже не всегда. О двойном гражданстве
Родился в стране — получил ее гражданство? Не всегда. Переехал в другую страну — теперь у тебя два паспорта? Тоже не всегда. DW — о некоторых особенностях законов о гражданстве разных стран. Loe edasi...
Представители Эстонии отказались ехать на конференцию в Москву по приглашению Эллы Памфиловой
Центральная избирательная комиссия РФ во главе с председателем Эллой Памфиловой пригласила своих эстонских коллег на посвященную электронным выборам конференцию в Москву, но получила отказ, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
Отсутствие покупателей заставляет магазины уходить из центра T1 Mall of Tallinn
Из открытого в ноябре торгового центра T1 Mall of Tallinn еще до его первой годовщины из-за малого числа клиентов ушли или уходят ряд магазинов: Mahemarket, Suva, Juustukuningad, магазин украшений WildWoman, магазин одежды NoaNoa; оставшиеся стараются заманить покупателей скидками, пишет Äripäev. Loe edasi...
Propastop выступил с инициативой о закрытии сайтов Sputnik и Baltnews
Эстонский сайт Propastop, который ставит своей целью "развенчание пропаганды и ложной информации об Эстонии", в порядке народной инициативы запустил сбор подписей за закрытие доменов Baltnews и Sputnik Эстония. Loe edasi...
ФОТО | Вымогательство на миллион: скандально известный бизнесмен и его подельники пошли на соглашение с прокуратурой
В Эстонии возникла большая опасность появления торнадо
Непостоянство воздушных масс может привести к образованию в атмосфере Эстонии кучевых облаков, в которых часто рождаются грозы, а также формируются облачные воронки, представляющие собой материал для образования торнадо, говорится на страничке Facebook, посвященной опасным погодным явлениям в Эстонии. Loe edasi...
Пропавшая в Гонконге эстонка найдена — с ней все хорошо
10 августа в Facebook написали, что в Гонконге пропала эстонка Пилле Феллас. Сегодня стало известно, что с ней все хорошо, она жива и здорова. Loe edasi...
Саровский ядерный центр подтвердил: в Белом море взорвалось ядерное устройство. Погибли ученые-испытатели
Руководство саровского ядерного центра рассказало сенсационное о трагедии под Северодвинском. Физики уничтожили позицию Минобороны России, заявив: в Белом море взорвалось ядерное устройство, пишет издание "Фонтанка". Loe edasi...
С 1 сентября в Эстонии прекратят назначать плату по уходу за ребенком
Начиная с 1 сентября 2019 больше не назначается плата по уходу за ребенком. Обратите внимание, что пособие по уходу за ребенком и детское пособие являются различными видами пособия. Loe edasi...
ВИДЕО с карьера Айду | "За 53 года жизни ни разу не видел медведей, а тут сразу четверо!"
Компания отдыхающих на карьере Айду (Ида-Вирумаа) в минувшие выходные стала свидетелем редкого зрелища: семья косолапых устроила в водах водоема заплыв. Loe edasi...
Центристская партия хочет добровольность II ступени связать с внеочередным повышением пенсии
Центристская партия считает, что если сделать вторую ступень пенсионной системы добровольной, то нужно во внеочередном порядке поднять размер пенсий. Loe edasi...
ГК "РАМАКС" внедрила SAP Process Mining в УБРиР
Критик и редактор проекта "Полка" Елена Макеенко умерла
Опубликован график отключения газа должникам в Подмосковье
Стали известны подробности кончины Аллы Вербер