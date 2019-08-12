12.08.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы торгового центра T1, опасность появления торнадо и взрыв ядерного устройства в Белом море


rus.delfi.ee
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T1 Tallinn Mall avamine
T1 Tallinn Mall avamineFoto: Priit Simson

В Белом море взорвалось ядерное устройство, погибли ученые-испытатели. Отсутствие покупателей заставляет магазины уходить из центра T1 Mall of Tallinn. С 1 сентября в Эстонии прекратят назначать плату по уходу за ребенком. В Эстонии возникла большая опасность появления торнадо.

ФОТО и ВИДЕО: В представительстве BMW в Таллинне случился пожар

Lugeja foto


В воскресенье в 22:04 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в представительстве BMW в Таллинне.
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Родился в стране — получил ее гражданство? Не всегда. Переехал и теперь у тебя два паспорта? Тоже не всегда. О двойном гражданстве

Passid Foto: Priit Simson


Родился в стране — получил ее гражданство? Не всегда. Переехал в другую страну — теперь у тебя два паспорта? Тоже не всегда. DW — о некоторых особенностях законов о гражданстве разных стран.
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Представители Эстонии отказались ехать на конференцию в Москву по приглашению Эллы Памфиловой

Sputnik, Vitaliy Belousov


Центральная избирательная комиссия РФ во главе с председателем Эллой Памфиловой пригласила своих эстонских коллег на посвященную электронным выборам конференцию в Москву, но получила отказ, сообщает rus.err.ee.
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Отсутствие покупателей заставляет магазины уходить из центра T1 Mall of Tallinn

Ilmar Saabas


Из открытого в ноябре торгового центра T1 Mall of Tallinn еще до его первой годовщины из-за малого числа клиентов ушли или уходят ряд магазинов: Mahemarket, Suva, Juustukuningad, магазин украшений Wild Woman, магазин одежды NoaNoa; оставшиеся стараются заманить покупателей скидками, пишет Äripäev.
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Propastop выступил с инициативой о закрытии сайтов Sputnik и Baltnews

Sputnik Foto: Vadim Antsupov, Sputnik Eesti


Эстонский сайт Propastop, который ставит своей целью "развенчание пропаганды и ложной информации об Эстонии", в порядке народной инициативы запустил сбор подписей за закрытие доменов Baltnews и Sputnik Эстония.
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ФОТО | Вымогательство на миллион: скандально известный бизнесмен и его подельники пошли на соглашение с прокуратурой

Tiit Blaat

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Харьюский уездный суд обсудил сегодня предъявленное Меэлису Лао обвинение в необоснованном лишении свободы.
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В Эстонии возникла большая опасность появления торнадо

Andres Putting


Непостоянство воздушных масс может привести к образованию в атмосфере Эстонии кучевых облаков, в которых часто рождаются грозы, а также формируются облачные воронки, представляющие собой материал для образования торнадо, говорится на страничке Facebook, посвященной опасным погодным явлениям в Эстонии.
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Пропавшая в Гонконге эстонка найдена — с ней все хорошо

Pille Fellas


10 августа в Facebook написали, что в Гонконге пропала эстонка Пилле Феллас. Сегодня стало известно, что с ней все хорошо, она жива и здорова.
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Саровский ядерный центр подтвердил: в Белом море взорвалось ядерное устройство. Погибли ученые-испытатели

Sergei Bobõlev , TASS


Руководство саровского ядерного центра рассказало сенсационное о трагедии под Северодвинском. Физики уничтожили позицию Минобороны России, заявив: в Белом море взорвалось ядерное устройство, пишет издание "Фонтанка".
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С 1 сентября в Эстонии прекратят назначать плату по уходу за ребенком

Madis Veltman


Начиная с 1 сентября 2019 больше не назначается плата по уходу за ребенком. Обратите внимание, что пособие по уходу за ребенком и детское пособие являются различными видами пособия.
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ВИДЕО с карьера Айду | "За 53 года жизни ни разу не видел медведей, а тут сразу четверо!"


Компания отдыхающих на карьере Айду (Ида-Вирумаа) в минувшие выходные стала свидетелем редкого зрелища: семья косолапых устроила в водах водоема заплыв.
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Центристская партия хочет добровольность II ступени связать с внеочередным повышением пенсии

Tanel Kiik Jaanus Lensment


Центристская партия считает, что если сделать вторую ступень пенсионной системы добровольной, то нужно во внеочередном порядке поднять размер пенсий.
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