ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы клиентов Swedbank и таллиннский альфонс
Самые важные и интересные новости этого четверга, 31 октября, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные и интересные новости этого четверга, 31 октября, читайте в нашей ежедневной подборке.
”Год назад, в компании на шашлыках я познакомилась с мужчиной по имени Александр, — рассказывает жительница Таллинна Ирина на страницах "МК-Эстонии". — После он позвал на свидание, красиво ухаживал, подарил цветы, сводил поужинать и в кино. На третье свидание пригласил к себе в гости — сказал, что у него дом недалеко от Таллинна, живет один, нужна хозяйка”.
Loe edasi...
Swedbank сообщает на своей странице в Facebook, что вчера в банк обратились несколько обеспокоенных клиентов, интересовавшихся, почему с их счетов были сняты деньги по операциям, которые они вчера не совершали.
Loe edasi...
Средняя зарплата в Эстонии сейчас немногим выше 1400 евро. Второй год компанией с самыми высокими зарплатами является Microsoft Estonia OÜ, где средняя брутто-зарплата равняется 8297 евро, пишет Äripäev.
Loe edasi...
Новая формула основных школ нацменьшинств Латвии "80% на госязыке против 20% на родном языке" может дестимулировать школьников учиться на родном языке. Разные правила для преподавания на "языках ЕС" и "других языках" создает неправомерные различия между представителями разных нацменьшинств. Языковые инспекции и штрафы — это непродуктивно… Такие мысли высказала в своем заявлении о языковой политике Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
Loe edasi...
Вчера в волости Кехтна в Рапламаа в пожаре погиб мужчина.
Loe edasi...
Так повелось, что людей привлекают старинные дома и загадочные помещения, несущие в себе непередаваемый дух прошлого. Предлагаем вашему вниманию три расположенных в Эстонии исторических здания, которые с помощью застройщиков и архитекторов обрели новое дыхание, сохранив свое своеобразие и ценность.
Loe edasi...
Хотя убытки от работы универмагов Stockmann в третьем квартале сократились, рост прибыли от работы сети магазинов одежды Lindex не смог вывести предприятие Stockmann Group в "плюс".
Loe edasi...
На юго-западе Пакистана в результате железнодорожной аварии погибли 73 человека, десятки других получил травмы, сообщило спасательное ведомство страны в четверг, 31 октября. Власти полагают, что число жертв увеличится, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Loe edasi...
Окружной прокурор Юлле Яанхолд ходатайствовала о прекращении уголовного дела против американки Мэри Кросс (50) в порядке опортунитета в виду малого общественного интереса. Того же хотят как суд, так и адвокат Кросс.
Loe edasi...
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина. Фотографию характеристики показал местный телеканал ”78”.
Loe edasi...
Сегодня утром в поселке Лаагри (волость Сауэ) произошло ДТП: столкнулись две легковые машины.
Loe edasi...
В середине июня Таллиннская городская управа выдала фирме Lidl Eesti разрешение на строительство своего магазина на улице Тяхесаю в столичном районе Ласнамяэ, но соответствующее постановление было оспорено в суде, пишет rus.err.ee.
Loe edasi...
30 октября около 19 часов полиция получила вызов в квартиру на улице Теллисе в Йыгева, где пьяный 70-летний мужчина ударил свою жену.
Loe edasi...
Предсказатели погоды Maaleht говорят, что шторма в Эстонии еще не закончились, а зима наступит нескоро.
Loe edasi...
Как сообщает агентство "НАО24", в российском Нарьян-Маре 36-летний мужчина ворвался в детский сад с ножом и убил 6-летнего мальчика.
Loe edasi...
Героем подкаста "Халтура" стал Антон Ерквания. Он 7 лет жил в Лондоне и работал видеомонтажером, но в какой-то момент решил, что жизнь в мегаполисе слишком сложна и захотел переехать в Таллинн. Захочет ли он вернуться в Англию? Слушайте подкаст!
Loe edasi...
Сегодня днем, в половине третьего, в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 207-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа.
Loe edasi...
Не только еда, но и топливо в Эстонии одно из самых дорогих в мире, доходы же наших жителей скорее можно назвать относительно низкими.
Loe edasi...
Таллиннский зоопарк в октябре был вынужден усыпить тюлененка Вирго. Также усыпили единственного манула Таллиннского зоопарка по имени Айолос.
Loe edasi...
Сегодня вечером произошел несчастный случай в Рапламаа, в Кохила, где мужчина попал под поезд. Скорая помощь доставила его в больницу.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Команда юных футболистов из Балашихи одержала победу
"Они меня все достали": подробности кровавой бойни в Забайкалье
«Он звонит, умоляет, чтобы его взяли обратно в Россию»
Миллионер под прикрытием: анонимно помог мальчику-инвалиду