31.10.2019, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы клиентов Swedbank и таллиннский альфонс


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы клиентов Swedbank и таллиннский альфонс
SwedbankFoto: Tiit Blaat

Самые важные и интересные новости этого четверга, 31 октября, читайте в нашей ежедневной подборке.

Фирменные вещи и дорогие часы, а за душой — ничего. Жительница Таллинна чуть не попалась на удочку альфонса

Foto on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser

”Год назад, в компании на шашлыках я познакомилась с мужчиной по имени Александр, — рассказывает жительница Таллинна Ирина на страницах "МК-Эстонии". — После он позвал на свидание, красиво ухаживал, подарил цветы, сводил поужинать и в кино. На третье свидание пригласил к себе в гости — сказал, что у него дом недалеко от Таллинна, живет один, нужна хозяйка”.
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Со счетов клиентов Swedbank вчера сняли деньги за сделки, которые они в этот день не совершали. Банк объясняет ситуацию

Foto: Anni Õnneleid

Swedbank сообщает на своей странице в Facebook, что вчера в банк обратились несколько обеспокоенных клиентов, интересовавшихся, почему с их счетов были сняты деньги по операциям, которые они вчера не совершали.
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ГРАФИК | Смотрите, какие предприятия платят самые высокие зарплаты в Эстонии

Raha Oliver Tsupsman

Средняя зарплата в Эстонии сейчас немногим выше 1400 евро. Второй год компанией с самыми высокими зарплатами является Microsoft Estonia , где средняя брутто-зарплата равняется 8297 евро, пишет Äripäev.
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Нельзя значение одних поднимать за счет других. Комиссар Совета Европы о языковых нормах Латвии и Эстонии

Dunja Mijatović Foto: Ilmar Saabas

Новая формула основных школ нацменьшинств Латвии "80% на госязыке против 20% на родном языке" может дестимулировать школьников учиться на родном языке. Разные правила для преподавания на "языках ЕС" и "других языках" создает неправомерные различия между представителями разных нацменьшинств. Языковые инспекции и штрафы — это непродуктивно… Такие мысли высказала в своем заявлении о языковой политике Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
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ФОТО: В Рапламаа в пожаре погиб мужчина

Tulekahju Raplamaal Foto: Kaspar Pokk

Вчера в волости Кехтна в Рапламаа в пожаре погиб мужчина.
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АРХИВНЫЕ ФОТО | Старые здания с интересной историей, которые превратились в современные многоквартирные дома

3D: Klaussoni kommivabriku rekonstrueerimine korterelamuks

Так повелось, что людей привлекают старинные дома и загадочные помещения, несущие в себе непередаваемый дух прошлого. Предлагаем вашему вниманию три расположенных в Эстонии исторических здания, которые с помощью застройщиков и архитекторов обрели новое дыхание, сохранив свое своеобразие и ценность.
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Сеть Lindex не в силах держать Stockmann на плаву. "Сумасшедшие дни" в этом году в Балтии не удались

Stockmanni Hullud Päevad Foto: Heiki Rebane

Хотя убытки от работы универмагов Stockmann в третьем квартале сократились, рост прибыли от работы сети магазинов одежды Lindex не смог вывести предприятие Stockmann Group в "плюс".
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ВИДЕО: В Пакистане из-за пожара погибли 73 пассажира поезда. Они готовили еду на газовой плите

На юго-западе Пакистана в результате железнодорожной аварии погибли 73 человека, десятки других получил травмы, сообщило спасательное ведомство страны в четверг, 31 октября. Власти полагают, что число жертв увеличится, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
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Суд прекращает уголовное дело по обвинению Мэри Кросс в даче ложных показаний

Priit Simson

Окружной прокурор Юлле Яанхолд ходатайствовала о прекращении уголовного дела против американки Мэри Кросс (50) в порядке опортунитета в виду малого общественного интереса. Того же хотят как суд, так и адвокат Кросс.
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Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина. Фотографию характеристики показал местный телеканал ”78”.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Лаагри произошло ДТП: пострадали три человека

Avarii Foto: Oliver Tsupsman

Сегодня утром в поселке Лаагри (волость Сауэ) произошло ДТП: столкнулись две легковые машины.
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Разрешение на строительство в Ласнамяэ магазина Lidl оспорено в суде

Scanpix/ REGIS DUVIGNAU, REUTERS

В середине июня Таллиннская городская управа выдала фирме Lidl Eesti разрешение на строительство своего магазина на улице Тяхесаю в столичном районе Ласнамяэ, но соответствующее постановление было оспорено в суде, пишет rus.err.ee.
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Полиции пришлось применить электрошокер при задержании пожилого мужчины

Öö politseinikuna Foto: Argo Ingver

30 октября около 19 часов полиция получила вызов в квартиру на улице Теллисе в Йыгева, где пьяный 70-летний мужчина ударил свою жену.
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Предсказатели погоды: Эстонию ждут штормы и затяжная осень

Pixabay

Предсказатели погоды Maaleht говорят, что шторма в Эстонии еще не закончились, а зима наступит нескоро.
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В российском Нарьян-Маре мужчина убил 6-летнего ребенка в детском саду

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Как сообщает агентство "НАО24", в российском Нарьян-Маре 36-летний мужчина ворвался в детский сад с ножом и убил 6-летнего мальчика.
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ПОДКАСТ | "Традиционная английская еда ужасная": монтажер Антон Ерквания сравнивает жизнь в Таллинне и Лондоне

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

Героем подкаста "Халтура" стал Антон Ерквания. Он 7 лет жил в Лондоне и работал видеомонтажером, но в какой-то момент решил, что жизнь в мегаполисе слишком сложна и захотел переехать в Таллинн. Захочет ли он вернуться в Англию? Слушайте подкаст!
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ВИДЕО | Армейский грузовик без тормозов протаранил в колонне две машины

Сегодня днем, в половине третьего, в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 207-м километре шоссе ТаллиннТартуВыруЛухамаа.
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Как эстонец способен так много платить?

Anni Õnneleid

Не только еда, но и топливо в Эстонии одно из самых дорогих в мире, доходы же наших жителей скорее можно назвать относительно низкими.
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Траур в Таллиннском зоопарке: пришлось усыпить тюлененка и единственного манула

Hallhülgepoeg Foto: Inari Leiman/Tallinna loomaaed, Tallinna loomaaed

Таллиннский зоопарк в октябре был вынужден усыпить тюлененка Вирго. Также усыпили единственного манула Таллиннского зоопарка по имени Айолос.
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Несчастный случай: в Кохила мужчина попал под поезд

Jõgeva raudtee jaam pimedas Foto: Argo Ingver

Сегодня вечером произошел несчастный случай в Рапламаа, в Кохила, где мужчина попал под поезд. Скорая помощь доставила его в больницу.
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