ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы клиентов Swedbank и таллиннский альфонс

Swedbank сообщает на своей странице в Facebook, что вчера в банк обратились несколько обеспокоенных клиентов, интересовавшихся, почему с их счетов были сняты деньги по операциям, которые они вчера не совершали.

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ГРАФИК | Смотрите, какие предприятия платят самые высокие зарплаты в Эстонии

Raha Oliver Tsupsman

Средняя зарплата в Эстонии сейчас немногим выше 1400 евро. Второй год компанией с самыми высокими зарплатами является Microsoft Estonia OÜ, где средняя брутто-зарплата равняется 8297 евро, пишет Äripäev.

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Нельзя значение одних поднимать за счет других. Комиссар Совета Европы о языковых нормах Латвии и Эстонии

Новая формула основных школ нацменьшинств Латвии "80% на госязыке против 20% на родном языке" может дестимулировать школьников учиться на родном языке. Разные правила для преподавания на "языках ЕС" и "других языках" создает неправомерные различия между представителями разных нацменьшинств. Языковые инспекции и штрафы — это непродуктивно… Такие мысли высказала в своем заявлении о языковой политике Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

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ФОТО: В Рапламаа в пожаре погиб мужчина

Tulekahju Raplamaal Foto: Kaspar Pokk

Вчера в волости Кехтна в Рапламаа в пожаре погиб мужчина.

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АРХИВНЫЕ ФОТО | Старые здания с интересной историей, которые превратились в современные многоквартирные дома