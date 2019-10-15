15.10.2019, 22:11

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Призыв резервистов, приглашение Путина и сбитая женщина в Виймси


rus.delfi.ee
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Ajateenijad andsid truudusevande
Ajateenijad andsid truudusevandeFoto: Randolf Reiljan

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за вторник, 15 октября.

Силы обороны срочно созывают резервистов. Прибыть следует незамедлительно!

Kaitseväe õppus kaitsevägi

Сегодня правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели.
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Высокий интерес к объявленным сегодня учениям "положил" сайт оборонного регистра. Обнародовано место сбора!

Foto: Siim Verner Teder / mil.ee, mil.ee

Правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели. Интерес оказался настолько велик, что сайт, на котором резервисты могут посмотреть, призваны ли они, оказался перегружен и недоступен.
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Напоминаем! Не явившихся на учение резервистов может ждать штраф или арест

Foto: Andres Putting

Правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели. Интерес оказался настолько велик, что сайт, на котором резервисты могут посмотреть, призваны ли они, оказался перегружен и недоступен.
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Президент Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина в Эстонию

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня разослала приглашения президенту Финляндии Саули Нийнистё, президенту Венгрии Яношу Адеру и президенту России Владимиру Путину — посетить летом всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту.
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В Эстонии изменят Закон о дорожном движении в связи с Brexit

Pille-Riin Pregel

Руководство Рийгикогу направило на третье чтение инициированный правительством законопроект об изменении Закона о дорожном движении в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Законопроект сохраняет за владельцами британских водительских удостоверений право на управление автомобилем в Эстонии в течение года после Brexit.
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ФОТО: В Виймси пожилую женщину сбил микроавтобус

PPA

Сегодня после 7 часов утра в Виймси произошла авария, в которой женщина получила удар от микроавтобуса.
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Наконец-то! Стало известно, когда в Таллинне откроется первый ресторан KFC

Ärid Lätis Foto: Taavi Sepp

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Долгое ожидание позади: Apollo Group OÜ отрывает первый ресторан KFC уже 24 октября.
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Деньги — это главное. Выдвинуто предположение, почему семья Заворотнюк хранит молчание

instagram / @ a_zavorotnyuk

Информация о состоянии здоровья "прекрасной няни" крайне скудная и противоречивая. Родные и близкие Анастасии Заворотнюк если и выступают с каким-нибудь заявлением, то оно как правило сводится к опровержению самых мрачных прогнозов. Но точную информацию не сообщают. Почему?
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