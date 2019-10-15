ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Призыв резервистов, приглашение Путина и сбитая женщина в Виймси

Силы обороны срочно созывают резервистов. Прибыть следует незамедлительно!

Kaitseväe õppus kaitsevägi

Сегодня правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели.

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Высокий интерес к объявленным сегодня учениям "положил" сайт оборонного регистра. Обнародовано место сбора!

Foto: Siim Verner Teder / mil.ee, mil.ee

Правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели. Интерес оказался настолько велик, что сайт, на котором резервисты могут посмотреть, призваны ли они, оказался перегружен и недоступен.

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Напоминаем! Не явившихся на учение резервистов может ждать штраф или арест

Foto: Andres Putting

Правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели. Интерес оказался настолько велик, что сайт, на котором резервисты могут посмотреть, призваны ли они, оказался перегружен и недоступен.

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Президент Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина в Эстонию