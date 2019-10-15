ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Призыв резервистов, приглашение Путина и сбитая женщина в Виймси
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за вторник, 15 октября.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за вторник, 15 октября.
Сегодня правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели.
Loe edasi...
Правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели. Интерес оказался настолько велик, что сайт, на котором резервисты могут посмотреть, призваны ли они, оказался перегружен и недоступен.
Loe edasi...
Правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели. Интерес оказался настолько велик, что сайт, на котором резервисты могут посмотреть, призваны ли они, оказался перегружен и недоступен.
Loe edasi...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня разослала приглашения президенту Финляндии Саули Нийнистё, президенту Венгрии Яношу Адеру и президенту России Владимиру Путину — посетить летом всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту.
Loe edasi...
Руководство Рийгикогу направило на третье чтение инициированный правительством законопроект об изменении Закона о дорожном движении в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Законопроект сохраняет за владельцами британских водительских удостоверений право на управление автомобилем в Эстонии в течение года после Brexit.
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Сегодня после 7 часов утра в Виймси произошла авария, в которой женщина получила удар от микроавтобуса.
Loe edasi...
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Loe edasi...
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