ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Призыв Каи Каллас, советы уполномоченных и кандидаты в Европарламент EKREIKE

Председатель Партии реформ Кая Каллас в своем обращении к Центристской партии и е лидеру Юри Ратасу дает четко понять, что реформисты хотят создать сбалансированную коалицию с центристами. Каллас перечисляет принципы, котором бы следовала коалиция.

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В воскресенье в Старом городе пройдет манифестация ”ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!”

VIRU VÄRAV Foto: VÄINO SILM

В воскресенье 31 марта в 12.00 в Таллине в Старом городе состоится манифестация, по словам организаторов, призывающая всех жителей Эстонии выразить недовольство политиками, которые угрожают ограничить свободу всех эстоноземельцев.

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Инвестор: что делать с деньгами, если вторую пенсионную ступень сделают добровольной?

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Сооснователь Клуба инвесторов Катарина Хольм пишет в "Деловых ведомостях", как она будет вкладывать деньги, если реализуется план партии Isamaa и вторая пенсионная ступень станет добровольной.

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Советы уполномоченных центристов, EKRE и Isamaa поддерживают коалиционные переговоры и создание правительства тремя партиями

Koalitsioonikõnelused Foto: Priit Simson

Советы уполномоченных Центристской партии, EKRE и Isamaa выступили с общим заявлением, в котором они сообщают о поддержке создания правительства тремя партиями. Ниже приводим заявление в полном объеме.

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ФОТО: Определились кандидаты от Центристской партии на выборах в Европарламент. Список возглавляет Яна Тоом

Keskerakonna volikogu 30.03 Foto: Rauno Volmar

Совет уполномоченных Центристской партии утвердил список кандидатов на выборах в Европарламент, который возглавила Яна Тоом.

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EKRE утвердила список на выборы в Европарламента: на первых местах оба Хельме

Mart ja Martin Helme - märts 2016 Foto: Sven Arbet

Совет уполномоченных EKRE утвердил список на выборы в Европарламент. В первую тройку входят председатель партии Март Хельме, Мартин Хкльме и Хенн Пыллуаас. Яака Мадисона было решено опустить вниз.

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Первая тройка Isamaa на выборах в Европарламент: Террас, Луйк и Ладынская-Кубитс

Совет уполномоченных партии Isamaa утвердил предвыборную программу и список кандидатов на выборах в Европарламент. Возглавит список Рихо Террас.

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Настоящий помещик! Смотрите, владельцем какой роскошной мызы, а также земель и домов является лидер EKRE Март Хельме

Коллаж. Фото: Кристьян Лепп

Лидер Консервативной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме называет себя настоящим помещиком, уже более 20 лет являясь владельцем исторической мызы Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа. Помимо шикарного особняка, политик совместно со своей супругой Хелле-Мооникой является собственником и других весьма ценных объектов недвижимости.

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ВИДЕО | Яна Тоом: у меня дома дилемма, дети спрашивают — почему мы создаем коалицию с "нацистами"? Сын организует протест против EKRE