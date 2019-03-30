ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Призыв Каи Каллас, советы уполномоченных и кандидаты в Европарламент EKREIKE

Противоречивая сага продолжается: женщина, квартиру которой захватили ее знакомые, по-прежнему лишена жилья. Кая Каллас предложила центристам поровну разделить выполнение предвыборных обещаний. Смотрите, владельцем какой роскошной мызы является лидер EKRE Март Хельме. В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время
Легендарный эстонский бегун получил приз за рекорд СССР спустя 43 года
Легендарный эстонский бегун на длинные дистанции Энн Селлик получил в Йыхви цветной телевизор — награду родного края за рекорд СССР в беге на 5000 метров, установленный в 1976 году. Loe edasi…
Противоречивая сага продолжается: женщина, квартиру которой захватили ее знакомые, по-прежнему лишена жилья
В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую в мае знакомые выставили из ее собственной квартиры. Loe edasi…
Обращение Каи Каллас к Ратасу и центристам: в единой коалиции мы поровну разделим ответственность в правительстве и выполнение предвыборных обещаний
Председатель Партии реформКая Каллас в своем обращении к Центристской партии и е лидеру Юри Ратасу дает четко понять, что реформисты хотят создать сбалансированную коалицию с центристами. Каллас перечисляет принципы, котором бы следовала коалиция. Loe edasi…
В воскресенье в Старом городе пройдет манифестация ”ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!”
В воскресенье 31 марта в 12.00 в Таллине в Старом городе состоится манифестация, по словам организаторов, призывающая всех жителей Эстонии выразить недовольство политиками, которые угрожают ограничить свободу всех эстоноземельцев. Loe edasi…
Инвестор: что делать с деньгами, если вторую пенсионную ступень сделают добровольной?
Сооснователь Клуба инвесторов Катарина Хольм пишет в "Деловых ведомостях", как она будет вкладывать деньги, если реализуется план партии Isamaa и вторая пенсионная ступень станет добровольной. Loe edasi…
Советы уполномоченных центристов, EKRE и Isamaa поддерживают коалиционные переговоры и создание правительства тремя партиями
Советы уполномоченных Центристской партии, EKRE и Isamaa выступили с общим заявлением, в котором они сообщают о поддержке создания правительства тремя партиями. Ниже приводим заявление в полном объеме. Loe edasi…
ФОТО: Определились кандидаты от Центристской партии на выборах в Европарламент. Список возглавляет Яна Тоом
Первая тройка Isamaa на выборах в Европарламент: Террас, Луйк и Ладынская-Кубитс
Совет уполномоченных партии Isamaa утвердил предвыборную программу и список кандидатов на выборах в Европарламент. Возглавит список Рихо Террас. Loe edasi…
Настоящий помещик! Смотрите, владельцем какой роскошной мызы, а также земель и домов является лидер EKRE Март Хельме
Лидер Консервативной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме называет себя настоящим помещиком, уже более 20 лет являясь владельцем исторической мызы Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа. Помимо шикарного особняка, политик совместно со своей супругой Хелле-Мооникой является собственником и других весьма ценных объектов недвижимости. Loe edasi…
ВИДЕО | Яна Тоом: у меня дома дилемма, дети спрашивают — почему мы создаем коалицию с "нацистами"? Сын организует протест против EKRE