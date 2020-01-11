11.01.2020, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Признание Ирана, ужасная авария и история брачного афериста


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Kolme hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal
Kolme hukkunuga liiklusõnnetus SaaremaalFoto: Irina Mägi

Сегодня Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing, а на Сааремаа в тяжелой аварии погибли две женщины и ребенок. Также мы опубликовали историю брачного афериста, который "развел" доверчивых эстонок на миллион евро, а теперь предстанет перед судом. Читайте эти и другие новости в нашей подборке!

via REUTERS, SOCIAL MEDIA, Scanpix

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing (214)

Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана, пишет РИА-Новости.

RUS Delfi 33 мин
Alar Mikfelt armastas kalli eluviisi näitamiseks poseerida näiteks jahi ees, taustal kena loodusvaade, või sõidutada naisi eri autodega.Erakogu

Слишком известен, чтобы называть фамилию. История брачного афериста, который "развел" доверчивых эстонок на миллион евро, а теперь предстанет перед судом (59)

Роскошные автомобили, разговоры о только что проданной яхте, бордовые розы длиною в метр, солидные суммы на карманные расходы, СМС с признаниями в любви и бесконечная ложь. Это лишь некоторые примеры того, как ”жиголо года” Алар Микфельт ”разводил” доверчивых женщин на деньги, пишет Eesti Päevaleht. Общая сумма составила более миллиона евро. В феврале мужчина предстанет перед судом. Заседание будет закрытым.

RUS Delfi 33 мин
Kraanad
KraanadFoto: Madis Veltman

“Живите по средствам!” Что делать, если не можете купить квартиру: полезные советы от эстонского маклера (9)

Специалист Kaanon Kinnisvara Сийм Кабель решил поделиться с читателями Naistekas советами о том, как приобрести в Эстонии свое жилье. На это его сподвигло письмо одной отчаявшейся девушки, которая, снимая квартиру в столице, никак не может накопить на первый взнос для покупки собственного жилья.

Dekor 33 мин
Foto: Tarmo Paju

ФОТО: Таллинн окутала густая пелена тумана. Какой погоды ждать на выходных

Вчера многие уголки Эстонии накрыл густой туман, который сильно ограничил видимость на дорогах.

Погода 33 мин
Источник: Facebook автора

Противник закрытия русской школы в Кейла: даже в СССР не запрещали обучаться на родном языке (65)

Общественный активист Кирилл Кыпп принимал участие в митинге против закрытия русской школы в Кейла (ее все равно закрыли). RusDelfi связался с ним и узнал — зачем в Кейла русская школа, если, по словам местного горсобрания, там учатся не кейлаские подростки.

RUS Delfi 33 мин
58,2% maailmaturul müüdavast lõhest on püütud Norra vetest. Maailma teine lõheeksportija on Rootsi, kes katab 20,9% koguturust. Kanada ja Tšiili turuosa on kummalgi 4,1%
58,2% maailmaturul müüdavast lõhest on püütud Norra vetest. Maailma teine lõheeksportija on Rootsi, kes katab 20,9% koguturust. Kanada ja Tšiili turuosa on kummalgi 4,1%Karli Saul

Цены на норвежский лосось бьют в Эстонии рекорды. В чем причина? (35)

Цены на норвежский лосось поднялись до небес, в некоторых магазинах его продают уже по 25 евро за килограмм.

RUS Delfi 33 мин
ZUMAPRESS.com, Scanpix

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду". Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing (63)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Ирана об ответственности за сбитый самолет, пишут РИА-Новости.

RUS Delfi 33 мин
Scanpix, AFP By-line:JEPPE GUSTAFSSON

Ученые нашли древнее предсказание климатической катастрофы. Она предвещает конец света (15)

Ученые разгадали метафору на руническом камне из Рёка (Швеция). По их мнению, она может означать наступление климатической катастрофы, пишет Science Alert.

Турист 33 мин
Delfi

ФОТО | Инородное тело в еде. Редактору RusDelfi в пюре из Selver попался болт (40)

Обычно фотографии с необычными находками в еде от местных торговых сетей присылают нам читатели, но в этот раз болт в своем пюре обнаружил реактор RusDelfi — прямо на работе во время обеда!

RUS Delfi 33 мин
ITAR-TASS, Filippov Alexei, Scanpix

"СССР не извинялся за сбитый самолет Таллинн — Хельсинки". Российский экономист вспоминает гибель "Калева" (170)

Российский экономист и политик Андрей Илларионов на страницах украинского издания "Обозреватель" в связи с гибелью Boeing в Иране вспомнил сбитый самолет "Калева", выполнявшим рейс между Таллинном и Хельсинки.

RUS Delfi 33 мин
Магнус Карлсен
Магнус КарлсенФото: Scanpix

Шахматный король рассказал, почему Гитлер и Наполеон проиграли России (30)

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен, назвал причины поражений Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера в войнах с Россией.

RUS Delfi 33 мин
KREMLIN POOL/SIPA, Scanpix

ФОТО: Стоимость кардигана, в котором Путин появился на рождественской службе, взбудоражила общественность (115)

Раскрыт секрет кардигана президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Свитер изготовлен итальянским брендом Loro Piana. Товар на сайте компании заметили корреспонденты ”Ленты.ру”.

RUS Delfi 33 мин
Jäägriabil ei õnnestunud kitsetalle elu päästa.

ЖУТКОЕ ФОТО: Близ Мууга детеныш косули попал в расставленную браконьерами ловушку, и его пришлось усыпить (7)

В лесу недалеко от порта Мууга егери обнаружили попавшего в установленную браконьерами ловушку детеныша косули. Повреждения животного были настолько серьезными, что его пришлось усыпить.

RUS Delfi 33 мин
Delfi valimisstuudio Euroopa Parlamendi valimised-1
Urmas PaetFoto: Anette Parksepp

Паэт: Россия могла бы взять пример с Ирана (191)

Европарламентарий Урмас Паэт, считает, что власти Ирана поступили правильно, признав в вину крушении украинского пассажирского самолета, и отмечает, что России следовало бы поучиться у них.

RUS Delfi 33 мин
Kiiklusõnnetus Saaremaal, kolm hukkunut
Kiiklusõnnetus Saaremaal, kolm hukkunutFoto: Irina Mägi

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В тяжелой аварии погибли две женщины и младенец, еще два человека в больнице (98)

В субботу на 128 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на Сааремаа произошла тяжелая авария, в которой погибли две женщины и маленький ребенок.

RUS Delfi 33 мин
Piirile rajatud katselõik
Piirile rajatud katselõikFoto: Bianca Mikovitš

Пыллуаас о пограничном договоре: агрессорам подарки не преподносят. Время у нас есть (59)

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht, что Эстония должна стоять за свою территориальную целостность, и называет утверждения, будто это провокация, глупостью.

RUS Delfi 33 мин
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