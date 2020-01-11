ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Признание Ирана, ужасная авария и история брачного афериста

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Kolme hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal Foto: Irina Mägi

Сегодня Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing, а на Сааремаа в тяжелой аварии погибли две женщины и ребенок. Также мы опубликовали историю брачного афериста, который "развел" доверчивых эстонок на миллион евро, а теперь предстанет перед судом. Читайте эти и другие новости в нашей подборке!