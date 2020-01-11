11.01.2020, 21:10
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Признание Ирана, ужасная авария и история брачного афериста
Kolme hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal Foto: Irina Mägi
Сегодня Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing, а на Сааремаа в тяжелой аварии погибли две женщины и ребенок. Также мы опубликовали историю брачного афериста, который "развел" доверчивых эстонок на миллион евро, а теперь предстанет перед судом. Читайте эти и другие новости в нашей подборке!
via REUTERS, SOCIAL MEDIA, Scanpix
Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана, пишет РИА-Новости.
RUS Delfi
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32 мин
Alar Mikfelt armastas kalli eluviisi näitamiseks poseerida näiteks jahi ees, taustal kena loodusvaade, või sõidutada naisi eri autodega. Erakogu
Роскошные автомобили, разговоры о только что проданной яхте, бордовые розы длиною в метр, солидные суммы на карманные расходы, СМС с признаниями в любви и бесконечная ложь. Это лишь некоторые примеры того, как ”жиголо года” Алар Микфельт ”разводил” доверчивых женщин на деньги, пишет Eesti Päevaleht. Общая сумма составила более миллиона евро. В феврале мужчина предстанет перед судом. Заседание будет закрытым.
RUS Delfi
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32 мин
Kraanad Foto: Madis Veltman
Специалист Kaanon Kinnisvara Сийм Кабель решил поделиться с читателями Naistekas советами о том, как приобрести в Эстонии свое жилье. На это его сподвигло письмо одной отчаявшейся девушки, которая, снимая квартиру в столице, никак не может накопить на первый взнос для покупки собственного жилья.
Dekor
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32 мин
Foto: Tarmo Paju
Вчера многие уголки Эстонии накрыл густой туман, который сильно ограничил видимость на дорогах.
Погода
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32 мин
Источник: Facebook автора
Общественный активист Кирилл Кыпп принимал участие в митинге против закрытия русской школы в Кейла (ее все равно закрыли). RusDelfi связался с ним и узнал — зачем в Кейла русская школа, если, по словам местного горсобрания, там учатся не кейлаские подростки.
RUS Delfi
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32 мин
58,2% maailmaturul müüdavast lõhest on püütud Norra vetest. Maailma teine lõheeksportija on Rootsi, kes katab 20,9% koguturust. Kanada ja Tšiili turuosa on kummalgi 4,1% Karli Saul
Цены на норвежский лосось поднялись до небес, в некоторых магазинах его продают уже по 25 евро за килограмм.
RUS Delfi
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32 мин
ZUMAPRESS.com, Scanpix
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Ирана об ответственности за сбитый самолет, пишут РИА-Новости.
RUS Delfi
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32 мин
Scanpix, AFP By-line:JEPPE GUSTAFSSON
Ученые разгадали метафору на руническом камне из Рёка (Швеция). По их мнению, она может означать наступление климатической катастрофы, пишет Science Alert.
Турист
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32 мин
Delfi
Обычно фотографии с необычными находками в еде от местных торговых сетей присылают нам читатели, но в этот раз болт в своем пюре обнаружил реактор RusDelfi — прямо на работе во время обеда!
RUS Delfi
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32 мин
ITAR-TASS, Filippov Alexei, Scanpix
Российский экономист и политик Андрей Илларионов на страницах украинского издания "Обозреватель" в связи с гибелью Boeing в Иране вспомнил сбитый самолет "Калева", выполнявшим рейс между Таллинном и Хельсинки.
RUS Delfi
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32 мин
Магнус Карлсен Фото: Scanpix
Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен, назвал причины поражений Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера в войнах с Россией.
RUS Delfi
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32 мин
KREMLIN POOL/SIPA, Scanpix
Раскрыт секрет кардигана президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Свитер изготовлен итальянским брендом Loro Piana. Товар на сайте компании заметили корреспонденты ”Ленты.ру”.
RUS Delfi
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32 мин
Jäägriabil ei õnnestunud kitsetalle elu päästa.
В лесу недалеко от порта Мууга егери обнаружили попавшего в установленную браконьерами ловушку детеныша косули. Повреждения животного были настолько серьезными, что его пришлось усыпить.
RUS Delfi
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32 мин
Urmas Paet Foto: Anette Parksepp
Европарламентарий Урмас Паэт, считает, что власти Ирана поступили правильно, признав в вину крушении украинского пассажирского самолета, и отмечает, что России следовало бы поучиться у них.
RUS Delfi
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32 мин
Kiiklusõnnetus Saaremaal, kolm hukkunut Foto: Irina Mägi
В субботу на 128 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на Сааремаа произошла тяжелая авария, в которой погибли две женщины и маленький ребенок.
RUS Delfi
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32 мин
Piirile rajatud katselõik Foto: Bianca Mikovitš
Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht, что Эстония должна стоять за свою территориальную целостность, и называет утверждения, будто это провокация, глупостью.
RUS Delfi
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32 мин
На этапе КМ в Дрездене произошёл конфликт между лыжниками
Родители заморозили 7-месячного сына в коляске на балконе
Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию
Что сделал экипаж перед крушением украинского самолёта в Иране?