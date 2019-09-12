12.09.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приток украинцев в Маарду, безвиз в Питер, "Дориан" движется к Эстонии


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Предлагаем вас обзор основных новостей за четвер, 12 сентября.

Теперь уже официально: граждане Эстонии смогут посещать Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 53 государств, граждане которых с 1 октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе, с соответствующим документом ознакомились РИА Новости.
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве таинственно пропавшей Юлле

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В среду вечером полиция задержала в Пярнумаа 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве пропавшей в Вильяндимаа при странных обстоятельствах и позже найденной мертвой 35-летней Юлле.
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ВИДЕО DELFI | В Маарду массово селятся украинцы: предприятиям это выгодно, но в школах проблемы

На проходящем сегодня Таллиннском бизнес-форуме
эксперты из сферы занятости обсуждали вопрос привлечения иностранной рабочей силы в Эстонию. Как рассказал мэр Маарду Владимир Архипов, в последнее время в городе заметно выросла численность приезжих граждан Украины.
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Ураган "Дориан" дошел до Норвегии. Что он принесет в Эстонию?

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Ранее в виде урагана "Дориан" потрепавшая Багамские острова и восточное побережье США область низкого давления сейчас заметно ослабевшей достигла Европы, Норвежского моря.
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ФОТО | Участники нового эстонского реалити-шоу "Rannamaja" не стесняются заниматься сексом прямо перед камерой

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Во второй серии нового реалити-шоу канала TV3 "Rannamaja" было очень жарко. Вопрос, который озадачил многих зрителей, кто первым вступил в половой акт, наконец нашел свой ответ, пишет Kroonika.
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В рейтинге самых покупаемых моделей машин в Эстонии произошли изменения. Какая марка возглавляет список?

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ТОП

По данным банка SEB, за последний год значительно изменился рейтинг популярности моделей автомобилей, приобретаемых новыми в Эстонии. Список самых популярных моделей по-прежнему возглавляют Toyota RAV4, Toyota Corolla и Škoda Octavia, однако в этом году за ними следуют уже такие новички, как Citroën Berlingo и Renault Clio. В прошлые годы как в Эстонии, так и в других странах Балтии на этих позициях преобладали модели Volkswagen и Nissan.
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Мужчина выпорол своего девятилетнего сына и получил штраф

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В апреле этого года состоялся суд на мужчиной, который в августе 2018 года два раза ударил своего девятилетнего сына веткой по оголенной спине. Ребенок испытал боль и получил ссадину, пишет Eesti Ekspress.
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