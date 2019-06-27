ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор за убийство на сексуальной почве, призыв сдать кровь ради раненого таксиста и аномальная жара в Европе

Таксисты просят неравнодушных людей сдать кровь ради раненого коллеги. Мужчина признан виновным в убийстве на сексуальной почве. В Европе аномальная жара — во многих странах +40 градусов. Читайте, действительно ли в Ласнамяэ замуровали ласточек, и слушайте наш новый подкаст!
КАРТА | Водители, готовьтесь! В связи со съемками фильма Нолана в центре Таллинна вводятся ограничения
ФОТО: Смотрите, как выглядит раскритикованный в пух и прах новый паром Eckerö Line
Паром MS Finbo Cargo фирмы Eckerö Line, который резко критиковали как председатель Таллиннского горсобрания, так и Tallink, 25 июня совершил свой первый рейс на линии Муга-Вуосаари. Loe edasi...
Сийм Каллас назвал партию EKRE большевиками и противниками Эстонской Республики
”Если оценивать инициативность, то Эстонская консервативная народная партия (EKRE) в сегодняшней правительственной коалиции является ведущей и самой влиятельной силой. Опираясь на Эдмунда Берка (британский политик и публицист эпохи Просвещения, родоначальник идеологии консерватизма — ред), они — скорее якобинцы, большевики. Рейн Таагепера назвал их ”партией ярости” , пишет один из лидеров Партии Реформ Сийм Каллас в своей пространной статье в Eesti Ekspress. Loe edasi...
ВИДЕО | В Бурятии загорелся пассажирский самолет: двое погибших, десятки раненых
В аэропорту поселка Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, при которой погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС. Loe edasi...
ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Убийство на сексуальной почве: мужчина признан виновным, но вскоре выйдет на свободу
Вольмар, задушивший в ноябре прошлого года в ходе сексуальных игр свою 28-летнюю подругу Мари-Анну, признан сегодня Харьюским уездным судом виновным, но уже в июле выйдет на свободу. Loe edasi...
ВИДЕО | Пресс-конференция правительства: об освобождении эстонских моряков и "подонке" Метсавасе
Камнями на Штромке никто не закидывал? Прокуратура обвиняет Мэри Кросс во лжи о нападении на нее сторонников EKRE
28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило. Теперь прокуратура предъявила Мэри Кросс обвинение, так как она выдумала историю с нападением. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: "Пока шли до квартиры, три тысячи раз вспотели". В Европе аномальная жара — во многих странах +40 градусов
Во многих европейских городах аномальная жара. Смотрите, как жители Мадрида, Парижа, Берлина и других городов спасаются от 40 градусной температуры. Loe edasi...
Избиения, взятки и убийства: новый собственник Центрального рынка получил предприятие с грязной историей
Посещение таллиннского Центрального рынка сегодня походит на путешествие во времени, которое напоминает о леденящих кровь событиях, происходивших там в недавнем прошлом. Loe edasi...
ПОДКАСТ | "Украинцы позитивно повлияли на рынок труда". Менеджер по найму персонала Ирен Томски о работе в Эстонии
Менеджер по найму персонала Ирен Томски стала очередным гостем подкаста "Халтура". Слушайте о работе, работниках и деньгах. Loe edasi...
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ: Инспекция RusDelfi. Иванова ночь — это праздник мусора?
Мы посмотрели на горы мусора в Ласнамяэ после празднования Ивановой ночи и решили проверить, единичный ли это случай? Может, в других районах Таллинна все по-другому? Loe edasi...
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
«Никто не помог»: борца утопили в пруду на глазах у девушки
Видео инцидента с Симоньян и Соболь появилось в Сети
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»