27.06.2019, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор за убийство на сексуальной почве, призыв сдать кровь ради раненого таксиста и аномальная жара в Европе


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор за убийство на сексуальной почве, призыв сдать кровь ради раненого таксиста и аномальная жара в Европе
Foto: Julien Mattia, Sputnik

Таксисты просят неравнодушных людей сдать кровь ради раненого коллеги. Мужчина признан виновным в убийстве на сексуальной почве. В Европе аномальная жара — во многих странах +40 градусов. Читайте, действительно ли в Ласнамяэ замуровали ласточек, и слушайте наш новый подкаст!

КАРТА | Водители, готовьтесь! В связи со съемками фильма Нолана в центре Таллинна вводятся ограничения

Nolani filmivõtte rahvas Foto: Margus Pahv

В связи со съемками фильма Кристофера НоланаTenet” в предстоящие выходные — с часа ночи в субботу, 29 июня, и до полуночи воскресенья, 30 июня будут введены ограничения движения на Пярнуском шоссе и прилегающем к нему районе.
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ФОТО: Смотрите, как выглядит раскритикованный в пух и прах новый паром Eckerö Line

Foto: Mana Kaasik

Паром MS Finbo Cargo фирмы Eckerö Line, который резко критиковали как председатель Таллиннского горсобрания, так и Tallink, 25 июня совершил свой первый рейс на линии Муга-Вуосаари.
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Сийм Каллас назвал партию EKRE большевиками и противниками Эстонской Республики

Karin Kaljuläte

”Если оценивать инициативность, то Эстонская консервативная народная партия (EKRE) в сегодняшней правительственной коалиции является ведущей и самой влиятельной силой. Опираясь на Эдмунда Берка (британский политик и публицист эпохи Просвещения, родоначальник идеологии консерватизма — ред), они — скорее якобинцы, большевики. Рейн Таагепера назвал их ”партией ярости” , пишет один из лидеров Партии Реформ Сийм Каллас в своей пространной статье в Eesti Ekspress.
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ВИДЕО | В Бурятии загорелся пассажирский самолет: двое погибших, десятки раненых

AFP

В аэропорту поселка Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, при которой погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.
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ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Убийство на сексуальной почве: мужчина признан виновным, но вскоре выйдет на свободу

Priit Simson

Вольмар, задушивший в ноябре прошлого года в ходе сексуальных игр свою 28-летнюю подругу Мари-Анну, признан сегодня Харьюским уездным судом виновным, но уже в июле выйдет на свободу.
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ВИДЕО | Пресс-конференция правительства: об освобождении эстонских моряков и "подонке" Метсавасе

Tiit Blaat

ТОП

В сегодняшней пресс-конференции правительства участвуют премьер Юри Ратас, глава МВД Март Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
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В ласнамяэской девятиэтажке замуровали гнезда ласточек. Там могли находиться птенцы

Pääsukene Foto: Anni Õnneleid

Эстонское общество лесных животных (Eesti Metsloomaühing) сообщило сегодня на своей страничке в FB, что в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе ремонтных работ замуровали гнезда ласточек.
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ФОТО | Инспекция окружающей среды проверила сообщение, что в Ласнамяэ замуровали птенцов. Тревога была напрасной

Eesti Meedia

Сегодня эстонское общество лесных животных (Eesti Metsloomaühing) сообщило на своей страничке в FB, что в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе ремонтных работ в одном из домов якобы замуровали гнезда ласточек, где могли находится птенцы. Инспекция окружающей среды проверила сигнал.
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"Приходите сами и приводите друзей!" Таксисты просят неравнодушных людей сдать кровь ради раненого коллеги

Nabala bussipeatus, kus Raivo enesetapu sooritas Foto: Rauno Volmar

Коллеги раненого в ходе стрельбы на улице Теллискиви в Таллинне таксиста обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой сделать доброе дело и пополнить запасы таллиннского банка крови.
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В Таллинне разъяренный водитель напал на выписавшего ему штраф контролера

Pilt on illustratiivne, tegelikult oli õues juba pimedam Foto: Andres Putting

26 июня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Таммсааре теэ в столичном районе Кристийне произошел конфликт между водителем и контролером, который выписал ему штраф за парковку.
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Камнями на Штромке никто не закидывал? Прокуратура обвиняет Мэри Кросс во лжи о нападении на нее сторонников EKRE

Mary Jordan Foto: Eero Vabamägi

28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило. Теперь прокуратура предъявила Мэри Кросс обвинение, так как она выдумала историю с нападением.
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ГАЛЕРЕЯ: "Пока шли до квартиры, три тысячи раз вспотели". В Европе аномальная жара — во многих странах +40 градусов

Во многих европейских городах аномальная жара. Смотрите, как жители Мадрида, Парижа, Берлина и других городов спасаются от 40 градусной температуры.
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Избиения, взятки и убийства: новый собственник Центрального рынка получил предприятие с грязной историей

Ekspress Meedia

Посещение таллиннского Центрального рынка сегодня походит на путешествие во времени, которое напоминает о леденящих кровь событиях, происходивших там в недавнем прошлом.
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ПОДКАСТ | "Украинцы позитивно повлияли на рынок труда". Менеджер по найму персонала Ирен Томски о работе в Эстонии

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas

Менеджер по найму персонала Ирен Томски стала очередным гостем подкаста "Халтура". Слушайте о работе, работниках и деньгах.
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БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ: Инспекция RusDelfi. Иванова ночь — это праздник мусора?

Перебор Foto: Андрей Цветаев

Мы посмотрели на горы мусора в Ласнамяэ после празднования Ивановой ночи и решили проверить, единичный ли это случай? Может, в других районах Таллинна все по-другому?
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