ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор за убийство на сексуальной почве, призыв сдать кровь ради раненого таксиста и аномальная жара в Европе

”Если оценивать инициативность, то Эстонская консервативная народная партия (EKRE) в сегодняшней правительственной коалиции является ведущей и самой влиятельной силой. Опираясь на Эдмунда Берка (британский политик и публицист эпохи Просвещения, родоначальник идеологии консерватизма — ред), они — скорее якобинцы, большевики. Рейн Таагепера назвал их ”партией ярости” , пишет один из лидеров Партии Реформ Сийм Каллас в своей пространной статье в Eesti Ekspress.

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ВИДЕО | В Бурятии загорелся пассажирский самолет: двое погибших, десятки раненых

AFP

В аэропорту поселка Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, при которой погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Убийство на сексуальной почве: мужчина признан виновным, но вскоре выйдет на свободу

Priit Simson

Вольмар, задушивший в ноябре прошлого года в ходе сексуальных игр свою 28-летнюю подругу Мари-Анну, признан сегодня Харьюским уездным судом виновным, но уже в июле выйдет на свободу.

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ВИДЕО | Пресс-конференция правительства: об освобождении эстонских моряков и "подонке" Метсавасе

Tiit Blaat

ТОП Водители! Кристофер Нолан, съемки в фильме "Tenet" и достойная зарплата ждут вас ВИДЕО | Госизменник Денис Метсавас: меня завербовали с помощью обвинения в изнасиловании дополнено в 21:30 ФОТО: В Таллинне открылся первый экспресс-магазин Maxima

В сегодняшней пресс-конференции правительства участвуют премьер Юри Ратас, глава МВД Март Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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В ласнамяэской девятиэтажке замуровали гнезда ласточек. Там могли находиться птенцы

Pääsukene Foto: Anni Õnneleid

Эстонское общество лесных животных (Eesti Metsloomaühing) сообщило сегодня на своей страничке в FB, что в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе ремонтных работ замуровали гнезда ласточек.

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ФОТО | Инспекция окружающей среды проверила сообщение, что в Ласнамяэ замуровали птенцов. Тревога была напрасной

Eesti Meedia

Сегодня эстонское общество лесных животных (Eesti Metsloomaühing) сообщило на своей страничке в FB, что в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе ремонтных работ в одном из домов якобы замуровали гнезда ласточек, где могли находится птенцы. Инспекция окружающей среды проверила сигнал.

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"Приходите сами и приводите друзей!" Таксисты просят неравнодушных людей сдать кровь ради раненого коллеги

Nabala bussipeatus, kus Raivo enesetapu sooritas Foto: Rauno Volmar

Коллеги раненого в ходе стрельбы на улице Теллискиви в Таллинне таксиста обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой сделать доброе дело и пополнить запасы таллиннского банка крови.

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