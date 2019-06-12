ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор "водителю с битой", запутанная смерть Мари-Анны и снова страсти по Нолану

Зашедшая слишком далеко сексуальная игра или убийство: как умерла Мари-Анна?Ласнамяэский "водитель с битой" получил за чудовищное убийство 20 лет тюрьмы. Читайте, где в Таллинне откроется KFC, и смотрите на наше интервью с Гариком Харламовым. И не забудьте о тесте — сможете отличить Таллинн от Украины?
Зашедшая слишком далеко сексуальная игра или убийство: что случилось с Мари-Анной?
28-летняя Мари-Анна была найдена убитой в ноябре прошлого года в одной из квартир Харьюмаа. Убийца объяснил причину — опасная сексуальная игра. По этому основанию он может получить всего 8 месяцев реального тюремного заключения. Loe edasi...
"Курьезный" случай в Ласнамяэ: 70-летний мужчина пытался убить друга молотком для мяса
На прошлой неделе предстал перед судом 70-летний Василий Коваленко, которого обвиняют в покушении на убийство. Курьезным делает инцидент оружие Коваленко — а именно, он пытался убить своего друга молотком для мяса. Loe edasi...
ГРАФИК | Кто из политиков заработал больше всех в прошлом году? И каким путем?
ФОТО: "Урмас с битой" получил за чудовищное убийство 20 лет тюрьмы
Харьюский уездный суд сегодня признал 45-летнего Урмаса Эйнрооза виновным в убийстве мучительным способом, изнасиловании, ненадлежащем физическом обращении, лишении свободы, грабеже и тяжком нарушении общественного порядка и назначил ему наказание по совокупности в виде 20 лет тюремного заключения. Loe edasi...
ВИДЕО: "Зарплата шахтера очень хорошая". Мартин Хельме посетил Ида-Вирумаа
Министр финансов Мартин Хельме за первые два месяца в должности встречался с администрацией Eesti Energia, пожалуй, больше, нежели любой его предшественник за этот промежуток времени. Вчера же Хельме провел в Ида-Вирумаа целый день: он знакомился с работой энергетической фирмы и пообщался с шахтерами. Loe edasi...
Таллинн или Украина — поможем Кристоферу Нолану? Тест от RusDelfi
Режиссер Кристофер Нолан задумал превратить Таллинн в Киев или один других из украинских городов. Так ли уж они не похожи? Loe edasi...
Министерство образования хочет закрыть Евроакадемию
Министерство образования и науки внесет правительству предложение лишить Евроакадемию права на проведение обучения, так как результаты государственного надзора указывают на серьезные и усугублявшиеся в течение многих лет проблемы, связанные с учебной работой, управлением вузом и его устойчивым развитием. Евроакадемии запретят набирать новых студентов, сообщает Министерство образования и науки. Loe edasi...
В каком из таллиннских торговых центров осенью откроется KFC?
Горящая земля на сланцевой территории: Главред ETV+ Екатерина Таклая о новом криминальном сериале про Ида-Вирумаа
В июне по заказу ETV+ начали снимать криминальный телесериал про Ида-Вирумаа. RusDelfi спросил у главреда телеканала Екатерины Таклая, чего нам ожидать от второго эстонского сериала на русском языке. Loe edasi...
Нолан все-таки не Юпитер. Незачем корячиться, изображая из себя декорации к блокбастеру
Здравый смысл, как будто, восторжествовал. Пишу ”как будто”, чтобы не сглазить ненароком. А то ведь мы в последнее время уже стали привыкать, что наши политики вчера говорили одно, сегодня — другое, а завтра их и вовсе заносит черт-те куда. Loe edasi...
Ученик таллиннской школы заболел корью. Он не был от нее вакцинирован
У ученика одной из школ Пыхья-Таллинна обнаружили корь. Как выяснилось, школьник не был вакцинирован от болезни. Ребенок госпитализирован. Loe edasi...
"Позор. Схожести ноль. Понаехали тут!": как читатели социальных сетей RusDelfi отреагировали на новость об украинских автомобилях возле Горхолла?
Совсем скоро Кристофер Нолан начнет снимать очередной шедевр. Скорее всего, Горхолл на время съемок станет украинским концертным залом — возле советского сооружения стоят автомобили с надписями на украинском языке. Смотрите, как читатели социальных сетей RusDelfi отреагировали на эту новость. Loe edasi...
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО И ВИДЕО RusDelfi | Гарик Харламов: Искусственный интеллект когда-нибудь выиграет у человека Comedy Баттл
Гарик Харламов вместе со своими коллегами по Comedy устроил в Таллинне "ХБДС Шоу", а заодно пообщался с порталом RusDelfi. Loe edasi...
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