ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор "водителю с битой", запутанная смерть Мари-Анны и снова страсти по Нолану

В 2018 году депутат Рийгикогу центрист Виктор Васильев заработал 133 534 евро. Это значит, что в месяц его доход был более 11 000 евро. Васильев подчеркнул: каждая копейка заработана честно.

Loe edasi...

ФОТО: "Урмас с битой" получил за чудовищное убийство 20 лет тюрьмы

Foto: Priit Simson

Харьюский уездный суд сегодня признал 45-летнего Урмаса Эйнрооза виновным в убийстве мучительным способом, изнасиловании, ненадлежащем физическом обращении, лишении свободы, грабеже и тяжком нарушении общественного порядка и назначил ему наказание по совокупности в виде 20 лет тюремного заключения.

Loe edasi...

ВИДЕО: "Зарплата шахтера очень хорошая". Мартин Хельме посетил Ида-Вирумаа

Министр финансов Мартин Хельме за первые два месяца в должности встречался с администрацией Eesti Energia, пожалуй, больше, нежели любой его предшественник за этот промежуток времени. Вчера же Хельме провел в Ида-Вирумаа целый день: он знакомился с работой энергетической фирмы и пообщался с шахтерами.

Loe edasi...

Таллинн или Украина — поможем Кристоферу Нолану? Тест от RusDelfi

Кристофер Нолан

Режиссер Кристофер Нолан задумал превратить Таллинн в Киев или один других из украинских городов. Так ли уж они не похожи?

Loe edasi...

Министерство образования хочет закрыть Евроакадемию

Евроакадемия Foto: erakogu, Евроакадемия

ТОП Зашедшая слишком далеко сексуальная игра или убийство: что случилось с Мари-Анной? ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО И ВИДЕО RusDelfi | Гарик Харламов: Искусственный интеллект когда-нибудь выиграет у человека Comedy Баттл ФОТО: "Урмас с битой" получил за чудовищное убийство 20 лет тюрьмы

Министерство образования и науки внесет правительству предложение лишить Евроакадемию права на проведение обучения, так как результаты государственного надзора указывают на серьезные и усугублявшиеся в течение многих лет проблемы, связанные с учебной работой, управлением вузом и его устойчивым развитием. Евроакадемии запретят набирать новых студентов, сообщает Министерство образования и науки.

Loe edasi...

В каком из таллиннских торговых центров осенью откроется KFC?

Ärid Lätis Foto: Taavi Sepp

Завтра откроет свои двери обновленный торговый центр Ülemiste, где с осени будет представлен ресторан быстрого питания KFC, сообщил руководитель центра Гуйдо Пярнитс, пишет dv.ee.

Loe edasi...

Горящая земля на сланцевой территории: Главред ETV+ Екатерина Таклая о новом криминальном сериале про Ида-Вирумаа

В июне по заказу ETV+ начали снимать криминальный телесериал про Ида-Вирумаа. RusDelfi спросил у главреда телеканала Екатерины Таклая, чего нам ожидать от второго эстонского сериала на русском языке.

Loe edasi...

Нолан все-таки не Юпитер. Незачем корячиться, изображая из себя декорации к блокбастеру

Christopher Nolani võttegrupi saabumine Tallinna 11.06.2019 Foto: Andres Putting

Здравый смысл, как будто, восторжествовал. Пишу ”как будто”, чтобы не сглазить ненароком. А то ведь мы в последнее время уже стали привыкать, что наши политики вчера говорили одно, сегодня — другое, а завтра их и вовсе заносит черт-те куда.

Loe edasi...

Ученик таллиннской школы заболел корью. Он не был от нее вакцинирован