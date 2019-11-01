ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор по трагедии в Какумяэ, откровения депортированного футболиста и гонки на арендных машинах
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 1 ноября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 1 ноября.
"Категорически не понимаю, для кого в Таллинне строят новое жилье. Куда ни посмотришь, сейчас везде или стройка идет, или уже что-то построено. Умудряются втиснуть дома даже в старых кварталах между старыми зданиями. Как будто у нас такая бешеная нехватка площади, что нужно впихнуть новостройки в любое доступное пространство", — пишет житель столицы Владимир в "МК-Эстонии".
Loe edasi...
Если раньше давалась надежда, что люди смогут взять деньги из пенсионных фондов и не должны будут их размещать только в финансовых инструментах, то теперь выясняется, что без уплаты подоходного налога с денег, накопленных в пенсионной системе, этого будет сделать нельзя. По крайней мере, из проекта закона о пенсионной реформе этого не видно.
Loe edasi...
Экс-форвард "Левадии" Евгений Кабаев, которому пришлось покинуть Эстонию, дал интервью порталу телеканала "Матч-ТВ".
Loe edasi...
Сегодня суд утвердил заключенную между прокуратурой и обвиняемым договоренность по уголовному делу, связанному с газовой трагедией в Какумяе, в которой погибли трое маленьких детей.
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В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены автомобильные гонки на одной из парковок Таллинна, в них приняли участие три машины предприятия CityBee, которое занимается сдачей автомобилей в аренду.
Loe edasi...
Свободная и одинокая Элина Нечаева открыто рассказывает о жизненных уроках в интервью Kroonika: “Вы должны идти вперед с улыбкой на лице. Потому что вы никогда не знаете, кто следующим встретится вам на пути…”
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