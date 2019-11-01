ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор по трагедии в Какумяэ, откровения депортированного футболиста и гонки на арендных машинах

Мужчина возмущен: категорически не понимаю, для кого в Таллинне строят новое жилье!

Foto: Madis Veltman

"Категорически не понимаю, для кого в Таллинне строят новое жилье. Куда ни посмотришь, сейчас везде или стройка идет, или уже что-то построено. Умудряются втиснуть дома даже в старых кварталах между старыми зданиями. Как будто у нас такая бешеная нехватка площади, что нужно впихнуть новостройки в любое доступное пространство", — пишет житель столицы Владимир в "МК-Эстонии".

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О пенсионной реформе. А где возможность вложить деньги в золото, лес и недвижимость?

Ekskursioon 2018 parima metsamajandaja Lauri Salumäe metsas

Если раньше давалась надежда, что люди смогут взять деньги из пенсионных фондов и не должны будут их размещать только в финансовых инструментах, то теперь выясняется, что без уплаты подоходного налога с денег, накопленных в пенсионной системе, этого будет сделать нельзя. По крайней мере, из проекта закона о пенсионной реформе этого не видно.

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Депортированный футболист Евгений Кабаев: эстонцы относятся к русским, мягко говоря, предвзято

Евгений Кабаев (слева) на презентации в "Левадии" Foto: FC Levadia

Экс-форвард "Левадии" Евгений Кабаев, которому пришлось покинуть Эстонию, дал интервью порталу телеканала "Матч-ТВ".

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