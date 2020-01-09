09.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Причины крушения украинского самолета, смерть на пароме и крупнейший выигрыш в истории страны


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Причины крушения украинского самолета, смерть на пароме и крупнейший выигрыш в истории страны
Foto: Oliver Tsupsman

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за четверг, 9 января.

Полиция установила причину смерти двух человек на пароме Tallink

Foto: Veiko Vares

20 октября на пароме Tallink Silja Europa было обнаружено два трупа. Выяснилось, что это были граждане Финляндии, и скончались они из-за проблем со здоровьем.
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На Украине распространяется смертельно опасный грипп — в Эстонии им заболели уже 150 человек

Dr. Ivo Valter Foto: Ilmar Saabas

RusDelfi разбирался, готовы ли в Эстонии к возможной эпидемии гриппа. И какую роль в этом играют иммигранты из Украины.
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Посольство РФ подтвердило, что Керсти Кальюлайд вернула крымское вино

Foto: Tiit Blaat

Посольство РФ в Таллинне подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина, отправленного ей в подарок на 50-летие, пишет РИА Новости.
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Украина назвала теракт и ракетный удар среди основных версий крушения ”боинга”

Foto: Sergei Supinsky, AFP

Совет национальной безопасности Украины назвал основными версиями крушения ”боинга” в Тегеране поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА Новости.
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Крушение украинского Boeing: западная разведка назвала свою версию о причинах авиакатастрофы, Иран опубликовал отчет

Foto: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com

Согласно западным службам разведки, есть свидетельства перегрева двигателя самолета и того, что крушение произошло из-за технической неисправности, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Его, как считают спецслужбы, не сбивала ракета
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Авиационный эксперт: Россия помогает Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет

AFP

Известный в России авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич считает, что Россия включила пропаганду в деле освещения гибели украинского лайнера под Тегераном, помогая Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет.
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Крупнейший выигрыш в истории Эстонии! Девушка поставила 20 центов и получила сумасшедшую сумму!

Raha Foto: Oliver Tsupsman

Молодая жительница Эстонии выиграла в среду вечером на игровом портале Paf.com свыше 3,6 млн евро, что является, насколько известно, для Эстонии самой крупной выигранной суммой в Эстонии, сообщила пресс-служба фирмы.
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8 часов на границе без еды и воды! Очевидцы рассказали, как добирались домой в новогодние праздники

личный архив Ульяны Вазар

Рождественские и новогодние праздники уже традиционно, создают настоящий ажиотаж на русско-эстонской границе. На этот раз сюрпризов тоже ждать не пришлось: въезжая в Россию, даже имея бронь, многие провели в очереди около 3-4 часов. Возвращаясь обратно в первые дни нового года, время возросло до 8 часов!
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ВИДЕО | На Канарских островах маленькая девочка бегала по карнизу на пятом этаже. Утверждается, что ее отец — гражданин Эстонии

Foto: Kaader videost

В Испании в последние дни распространяется видео с Канарских островов, на котором девочка, которой, как утверждается, семь лет, бежит по узкому карнизу на фасаде многоквартирного дома на пятом этаже. По сообщению испанских СМИ, отец девочки — гражданин Эстонии.
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