ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Причины крушения украинского самолета, смерть на пароме и крупнейший выигрыш в истории страны
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за четверг, 9 января.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за четверг, 9 января.
20 октября на пароме Tallink Silja Europa было обнаружено два трупа. Выяснилось, что это были граждане Финляндии, и скончались они из-за проблем со здоровьем.
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RusDelfi разбирался, готовы ли в Эстонии к возможной эпидемии гриппа. И какую роль в этом играют иммигранты из Украины.
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Посольство РФ в Таллинне подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина, отправленного ей в подарок на 50-летие, пишет РИА Новости.
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Совет национальной безопасности Украины назвал основными версиями крушения ”боинга” в Тегеране поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА Новости.
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Согласно западным службам разведки, есть свидетельства перегрева двигателя самолета и того, что крушение произошло из-за технической неисправности, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Его, как считают спецслужбы, не сбивала ракета
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Известный в России авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич считает, что Россия включила пропаганду в деле освещения гибели украинского лайнера под Тегераном, помогая Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет.
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Молодая жительница Эстонии выиграла в среду вечером на игровом портале Paf.com свыше 3,6 млн евро, что является, насколько известно, для Эстонии самой крупной выигранной суммой в Эстонии, сообщила пресс-служба фирмы.
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Рождественские и новогодние праздники уже традиционно, создают настоящий ажиотаж на русско-эстонской границе. На этот раз сюрпризов тоже ждать не пришлось: въезжая в Россию, даже имея бронь, многие провели в очереди около 3-4 часов. Возвращаясь обратно в первые дни нового года, время возросло до 8 часов!
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В Испании в последние дни распространяется видео с Канарских островов, на котором девочка, которой, как утверждается, семь лет, бежит по узкому карнизу на фасаде многоквартирного дома на пятом этаже. По сообщению испанских СМИ, отец девочки — гражданин Эстонии.
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