ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Причины крушения украинского самолета, смерть на пароме и крупнейший выигрыш в истории страны

Посольство РФ в Таллинне подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина, отправленного ей в подарок на 50-летие, пишет РИА Новости.

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Украина назвала теракт и ракетный удар среди основных версий крушения ”боинга”

Foto: Sergei Supinsky, AFP

Совет национальной безопасности Украины назвал основными версиями крушения ”боинга” в Тегеране поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА Новости.

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Крушение украинского Boeing: западная разведка назвала свою версию о причинах авиакатастрофы, Иран опубликовал отчет

Foto: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com

Согласно западным службам разведки, есть свидетельства перегрева двигателя самолета и того, что крушение произошло из-за технической неисправности, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Его, как считают спецслужбы, не сбивала ракета

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Авиационный эксперт: Россия помогает Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет

AFP

Известный в России авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич считает, что Россия включила пропаганду в деле освещения гибели украинского лайнера под Тегераном, помогая Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет.

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