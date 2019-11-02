ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент утвердила Кару в должности министра, эстонские шпажистки вылетели в 1/32 финала



В субботу, в 16:31 полиция получила сообщение о том, что в волости Муху, вблизи острова Вийрелайд перевернулась лодка, на борту которой находилось семь человек.

Loe edasi...



ФОТО | В Тартумаа погиб тракторист

PPA foto



Сегодня утром в Тартумаа в пруду обнаружили трактор, в кабине которого было тело пожилого мужчины.

Loe edasi...



ВИДЕО | В Москве застрелили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

Tulistamine Foto: Eero Vabamägi



По словам очевидцев, на месте происшествия раздались семь выстрелов. В результате стрельбы есть еще один погибший, в городе объявлен план ”Перехват”.

Loe edasi...



Ратас: мы возьмем вопрос обеспечения жизненно важных услуг под особый контроль

Valitsuse kommunikatsioonibüroo



Премьер-министр Юри Ратас посетил Вырумаа, чтобы обсудить с местным населением и руководителями самоуправления ущерб, нанесенный региону штормом в прошлые выходные.

Loe edasi...



"Левадия" и "Калью" не выявили победителя на "А Ле Кок Арене"

Nõmme Kalju vs Tallinna Levadia Foto: Martin Ahven, Õhtuleht



В предпоследнем туре чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" сыграла вничью на "А Ле Кок Арене" с прошлогодним чемпионом "Калью" - 1:1 (1:1).

Loe edasi...



Жизнь после смерти. Четыре истории людей, чьи близкие совершили самоубийство