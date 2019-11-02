02.11.2019, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент утвердила Кару в должности министра, эстонские шпажистки вылетели в 1/32 финала


EST 1
President nimetas ametisse uue väliskaubandus- ja IT-ministri Kaimar Karu
President nimetas ametisse uue väliskaubandus- ja IT-ministri Kaimar Karu Foto: Rauno Volmar

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за субботу, 2 ноября.

ФОТО: Это провал. Все эстонские шпажистки вылетели в 1/32 финала

Tallinna Mõõk Katrina Lehis vs Ana Maria Popescu Foto: Jaanus Lensment


Победительницей международного турнира по фехтованию на шпагах "Таллиннский меч", проводившегося нынче в 50-й раз, стала многократная чемпионка Европы и мира Ана-Мария Попеску (Румыния), обыгравшая в финале россиянку Виолетту Колобову - 15:13.
Loe edasi...

ФОТО: Президент Эстонии утвердила Каймара Кару в должности министра

Foto: Rauno Volmar


Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила Каймара Кару новым министром внешней торговли и инфотехнологий. Кандидатуру Кару представила партия EKRE.
Loe edasi...

ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись две машины, четыре человека пострадали

Järvamaal juhtus liiklusõnnetus Foto: Kaspar Pokk


Сегодня в 18:42 в полицию поступило сообщение об аварии на 74 километре шоссе Таллинн-Тарту, где по первоначальным данным столкнулись две машины.
Loe edasi...

Рядом с островом Вийрелайд перевернулась лодка: в воде оказались семь человек

PPA foto


В субботу, в 16:31 полиция получила сообщение о том, что в волости Муху, вблизи острова Вийрелайд перевернулась лодка, на борту которой находилось семь человек.
Loe edasi...

ФОТО | В Тартумаа погиб тракторист

PPA foto


Сегодня утром в Тартумаа в пруду обнаружили трактор, в кабине которого было тело пожилого мужчины.
Loe edasi...

ВИДЕО | В Москве застрелили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

Tulistamine Foto: Eero Vabamägi


По словам очевидцев, на месте происшествия раздались семь выстрелов. В результате стрельбы есть еще один погибший, в городе объявлен план ”Перехват”.
Loe edasi...

Ратас: мы возьмем вопрос обеспечения жизненно важных услуг под особый контроль

Valitsuse kommunikatsioonibüroo


Премьер-министр Юри Ратас посетил Вырумаа, чтобы обсудить с местным населением и руководителями самоуправления ущерб, нанесенный региону штормом в прошлые выходные.
Loe edasi...

"Левадия" и "Калью" не выявили победителя на "А Ле Кок Арене"

Nõmme Kalju vs Tallinna Levadia Foto: Martin Ahven, Õhtuleht


В предпоследнем туре чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" сыграла вничью на "А Ле Кок Арене" с прошлогодним чемпионом "Калью" - 1:1 (1:1).
Loe edasi...

Жизнь после смерти. Четыре истории людей, чьи близкие совершили самоубийство

Foto: Hendrik Osula


В эстонском обществе тема суицида является табу, что удручающе влияет на ближайшее окружение людей, которые добровольно ушли из жизни, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО | На шоссе под Тарту загорелась машина, движение было нарушено


Сегодня после обеда в Тартумаа, рядом с заправкой Аовере, загорелась машина Volkswagen Golf. В результате происшествия никто не пострадал, однако движение на месте ЧП было нарушено.
Loe edasi...

Грета Тунберг просит о помощи

Foto: AFP, FREDERIC J. BROWN


16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, которая по личным убеждениям не летает на самолетах, просит своих сторонников помочь ей найти транспорт для пересечения Атлантического океана и попасть из США в Мадрид, где 2 декабря начнется 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), сообщает RenTV. Просьбу о помощи она разместила на своей странице в Twitter.
Loe edasi...

Владимир Познер: они думают, что Россия хочет напасть. Откуда эти мысли?

Foto: Vladimir Gerdo/TASS


"Я не знаю ни одной страны, которая бы так поступила. Вот Япония так не поступила. <…> А Ванагайте не дали даже жить в Литве в результате того, что она сказала и писала. А Латвия извинилась за это?" — в интервью порталу ru.delfi.lt рассуждает Познер.
Loe edasi...

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: