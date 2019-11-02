ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент утвердила Кару в должности министра, эстонские шпажистки вылетели в 1/32 финала
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за субботу, 2 ноября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за субботу, 2 ноября.
Победительницей международного турнира по фехтованию на шпагах "Таллиннский меч", проводившегося нынче в 50-й раз, стала многократная чемпионка Европы и мира Ана-Мария Попеску (Румыния), обыгравшая в финале россиянку Виолетту Колобову - 15:13.
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Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила Каймара Кару новым министром внешней торговли и инфотехнологий. Кандидатуру Кару представила партия EKRE.
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Сегодня в 18:42 в полицию поступило сообщение об аварии на 74 километре шоссе Таллинн-Тарту, где по первоначальным данным столкнулись две машины.
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В субботу, в 16:31 полиция получила сообщение о том, что в волости Муху, вблизи острова Вийрелайд перевернулась лодка, на борту которой находилось семь человек.
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Сегодня утром в Тартумаа в пруду обнаружили трактор, в кабине которого было тело пожилого мужчины.
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По словам очевидцев, на месте происшествия раздались семь выстрелов. В результате стрельбы есть еще один погибший, в городе объявлен план ”Перехват”.
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Премьер-министр Юри Ратас посетил Вырумаа, чтобы обсудить с местным населением и руководителями самоуправления ущерб, нанесенный региону штормом в прошлые выходные.
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В предпоследнем туре чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" сыграла вничью на "А Ле Кок Арене" с прошлогодним чемпионом "Калью" - 1:1 (1:1).
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В эстонском обществе тема суицида является табу, что удручающе влияет на ближайшее окружение людей, которые добровольно ушли из жизни, пишет Eesti Päevaleht.
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Сегодня после обеда в Тартумаа, рядом с заправкой Аовере, загорелась машина Volkswagen Golf. В результате происшествия никто не пострадал, однако движение на месте ЧП было нарушено.
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16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, которая по личным убеждениям не летает на самолетах, просит своих сторонников помочь ей найти транспорт для пересечения Атлантического океана и попасть из США в Мадрид, где 2 декабря начнется 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), сообщает RenTV. Просьбу о помощи она разместила на своей странице в Twitter.
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"Я не знаю ни одной страны, которая бы так поступила. Вот Япония так не поступила. <…> А Ванагайте не дали даже жить в Литве в результате того, что она сказала и писала. А Латвия извинилась за это?" — в интервью порталу ru.delfi.lt рассуждает Познер.
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