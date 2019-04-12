ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Презентация ежегодника КаПо и эксклюзивное интервью с Максимом Ревой

Сегодня КаПо представила свой ежегодник, в котором нашлось много интересного. Ну а накануне годовщины апрельских событий корреспондент Delfi Роман Старапопов встретился в Петербурге с Максимом Ревой. О чем еще мы писали сегодня? Читайте в нашей подборке!
КаПо задержала своего же бывшего чиновника: от лучшего сотрудника — до возможного шпиона в пользу РФ
Полиция безопасности сообщила сегодня, что 26 марта в качестве подозреваемого был задержан бывший сотрудник КаПо Владимир Куликов. Loe edasi...
КаПо: эстонский джихадист Сазанаков погиб на Ближнем Востоке
Полиция безопасности уверена на 99% в том, что Абдуррахман (Иван) Сазанаков, уехавший из Эстонии в 2012 году и примкнувший к сирийским исламистам, погиб, о чем сообщил 12 апреля на презентации ежегодника КаПо гендиректор ведомства Арнольд Синисалу. Loe edasi...
Русского экс-сотрудника КАПО обвиняют в шпионаже против Эстонии
Ежегодник КаПо | В марте был осужден за шпионскую деятельность Дмитрий Козлов из Ряпина, сотрудничавший с ФСБ
Полиция безопасности (КаПо) опубликовала очередной ежегодник, из которого выяснилось, что вдобавок к сотрудничавшим с ГРУ Евгению Славину, Денису Метсавесу и его отцу Петру Волину в прошлом году был задержан еще один российский шпион. За направленную против Эстонии шпионскую деятельность был задержан сотрудничавший с ФСБ Дмитрий Козлов. Loe edasi...
”Повторение беспорядков возможно”. Рева — о пресс-хате после бронзовой ночи, жизни в России, а также Путине и медали за Крым
26 апреля минует 12 лет с событий, когда в Таллинне произошли массовые беспорядки в связи с переносом Бронзового солдата. Уже в эти дни в 2007 году около памятника наблюдались волнения. Позже в организации беспорядков обвиняли Максима Реву, Димитрия Кленского, Марка Сирыка и Дмитрия Линтера, но потом суд всех оправдал. Накануне годовщины апрельских событий корреспондент Delfi Роман Старапопов встретился в Петербурге с Ревой, где у него сейчас бизнес и новая семья. Рева вспоминает, как сидел в заключении во время следствия, сравнивает жизнь в Эстонии и России. Он заявляет прямо, что считает себя ватником* и при этом уверен, что повторение беспорядков в Эстонии возможно. Loe edasi...
Доктор: если человек приходит в EMO со смешной проблемой, то он должен заплатить за это 20-30 евро
”Если человек приходит в EMO (отделение экстренной медицины — прим.ред) со смешной проблемой, то он должен оплатить эту услугу из своего кармана”, — сказал председатель правления Эстонского союза скорой помощи доктор Аго Кыргвеэ в интервью изданию Maaleht. Loe edasi...
Раймонд Кальюлайд о единой правой коалиции с участием EKRE в Европарламенте: это движение — экзистенциальная опасность для Эстонии
Яак Мадисон сообщил, что вместе с другими представленными в Европарламенте правыми партиями было решено после выборов объединить силы и создать единую консервативную фракцию. Loe edasi...
ОБЗОР │ Cмотрите, как за 10 лет изменились цены на квартиры в панельных домах
Специалисты бюро недвижимости Pindi Kinnisvara провели сравнительный анализ цен на квартиры, построенные в 1971–1990 годы в Таллинне, то есть речь идет преимущественно о квартирах, расположенных в панельных домах. Loe edasi...
Белобровцев пошел против министерства: решение МИД не пускать парусник "Седов" вызывает сожаление и недоумение
В интернете держите ухо востро! Китайская разведка пытается завербовать наивных эстоноземельцев
Рапорты Полиции безопасности (КаПо) и Департамента внешней разведки доказывают, что у Китая повысился интерес к наращиванию своего влияния в Эстонии. Loe edasi...
Эстонские юниоры потерпели крупное поражение на чемпионате мира
В литовском Электренае после дня отдыха возобновился юниорский чемпионат мира по хоккею (Дивизион 2А). В предпоследнем туре мирового первенства сборная Эстонии (U-18) проиграла Польше - 2:8 (0:3, 1:2, 1:3). Loe edasi...
Телеканал "Россия 1" пытался устроить в Эстонии травлю Свидетелей Иеговы
Журналисты российского государственного телеканала Россия-1 тайно сняли на камеру членов расположенного в центре Таллинна общества "Свидетели Иеговы", после чего осмеяли их в телеэфире. Loe edasi...
Ушедший с поста старейшины Йыхви в Рийгикогу Репинский получил незаконную компенсацию в 14 000 евро
ВИДЕО: Забияко и Энберт выиграли короткую программу в Японии
Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу на командном чемпионате мира в Японии, установив личный рекорд - 75,80. Спортивная пара принесла в копилку российской команды 12 очков. Loe edasi...
Кальюлайд о встрече с Путиным: надеюсь, что это приведет к диалогу, который будет искренним и распространится на все уровни
ПОДКАСТ | Московская командировка в три года. Как работа с Егором Кридом и воркаут изменили жизнь Макара Зубкова?
В очередном эпизоде подкаста rusDelfi "Халтура" Макар Зубков рассказал о своем опыте работы в шоу-бизнесе. Сейчас Макар проживает в Таллинне, управляет барбершопом в центре города и организует концерты (Гуф, Лещенко, Линда). Но еше несколько лет назад он учился в Москве, работал тур-менеджером Егора Крида (Blackstar), затем фитнес-тренером состоятельного бизнесмена.
Слушайте поучительную историю о том, почему нельзя опускать руки и как хобби может решить все проблемы. Loe edasi...
Стало известно, сколько заработал Путин за 2018 год