12.04.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Презентация ежегодника КаПо и эксклюзивное интервью с Максимом Ревой


rus.delfi.ee
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KAPO aastaraamatu esitlus
KAPO aastaraamatu esitlusFoto: Madis Veltman

Сегодня КаПо представила свой ежегодник, в котором нашлось много интересного. Ну а накануне годовщины апрельских событий корреспондент Delfi Роман Старапопов встретился в Петербурге с Максимом Ревой. О чем еще мы писали сегодня? Читайте в нашей подборке!

КаПо задержала своего же бывшего чиновника: от лучшего сотрудника — до возможного шпиона в пользу РФ

Ekspress Meedia


Полиция безопасности сообщила сегодня, что 26 марта в качестве подозреваемого был задержан бывший сотрудник КаПо Владимир Куликов.
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КаПо: эстонский джихадист Сазанаков погиб на Ближнем Востоке

Abdurrahman Sazanakov Foto: Foto: ekraanitõmmis


Полиция безопасности уверена на 99% в том, что Абдуррахман (Иван) Сазанаков, уехавший из Эстонии в 2012 году и примкнувший к сирийским исламистам, погиб, о чем сообщил 12 апреля на презентации ежегодника КаПо гендиректор ведомства Арнольд Синисалу.
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Русского экс-сотрудника КАПО обвиняют в шпионаже против Эстонии

Foto: Madis Veltman


В ходе презентации ежегодника Полиции безопасности за 2018 год была обнародована информация о том, что в марте был арестован бывший сотрудник КАПО Владимир Куликов.
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Ежегодник КаПо | В марте был осужден за шпионскую деятельность Дмитрий Козлов из Ряпина, сотрудничавший с ФСБ

Скриншот со страницы в Facebook


Полиция безопасности (КаПо) опубликовала очередной ежегодник, из которого выяснилось, что вдобавок к сотрудничавшим с ГРУ Евгению Славину, Денису Метсавесу и его отцу Петру Волину в прошлом году был задержан еще один российский шпион. За направленную против Эстонии шпионскую деятельность был задержан сотрудничавший с ФСБ Дмитрий Козлов.
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”Повторение беспорядков возможно”. Рева — о пресс-хате после бронзовой ночи, жизни в России, а также Путине и медали за Крым

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26 апреля минует 12 лет с событий, когда в Таллинне произошли массовые беспорядки в связи с переносом Бронзового солдата. Уже в эти дни в 2007 году около памятника наблюдались волнения. Позже в организации беспорядков обвиняли Максима Реву, Димитрия Кленского, Марка Сирыка и Дмитрия Линтера, но потом суд всех оправдал. Накануне годовщины апрельских событий корреспондент Delfi Роман Старапопов встретился в Петербурге с Ревой, где у него сейчас бизнес и новая семья. Рева вспоминает, как сидел в заключении во время следствия, сравнивает жизнь в Эстонии и России. Он заявляет прямо, что считает себя ватником* и при этом уверен, что повторение беспорядков в Эстонии возможно.
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Доктор: если человек приходит в EMO со смешной проблемой, то он должен заплатить за это 20-30 евро

See igivana kiirabiauto küll iga päev väljasõitudel ei käi, kuid kriisiolukorras on selleks võimeline küll. Argo Ingver


”Если человек приходит в EMO (отделение экстренной медицины — прим.ред) со смешной проблемой, то он должен оплатить эту услугу из своего кармана”, — сказал председатель правления Эстонского союза скорой помощи доктор Аго Кыргвеэ в интервью изданию Maaleht.
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Раймонд Кальюлайд о единой правой коалиции с участием EKRE в Европарламенте: это движение — экзистенциальная опасность для Эстонии

Raimond Kaljulaid Foto: Ilmar Saabas


Яак Мадисон сообщил, что вместе с другими представленными в Европарламенте правыми партиями было решено после выборов объединить силы и создать единую консервативную фракцию.
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ОБЗОР │ Cмотрите, как за 10 лет изменились цены на квартиры в панельных домах

Фото: Мадис Вельтман


Специалисты бюро недвижимости Pindi Kinnisvara провели сравнительный анализ цен на квартиры, построенные в 1971–1990 годы в Таллинне, то есть речь идет преимущественно о квартирах, расположенных в панельных домах.
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Белобровцев пошел против министерства: решение МИД не пускать парусник "Седов" вызывает сожаление и недоумение

Vadim Belobrovtsev Foto: Tiit Blaat


Министерство иностранных дел Эстонии запретило учебному паруснику ”Седов” заход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по данным министерства, на его борту находятся студенты из Крыма.
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В интернете держите ухо востро! Китайская разведка пытается завербовать наивных эстоноземельцев

Foto: Alexey Vitvitsky, Sputnik


Рапорты Полиции безопасности (КаПо) и Департамента внешней разведки доказывают, что у Китая повысился интерес к наращиванию своего влияния в Эстонии.
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Эстонские юниоры потерпели крупное поражение на чемпионате мира

Eesti (U18) vs Poola (U18) Foto: facebook.com/hockeyLietuva


В литовском Электренае после дня отдыха возобновился юниорский чемпионат мира по хоккею (Дивизион 2А). В предпоследнем туре мирового первенства сборная Эстонии (U-18) проиграла Польше - 2:8 (0:3, 1:2, 1:3).
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Телеканал "Россия 1" пытался устроить в Эстонии травлю Свидетелей Иеговы

Jehoova tunnistajate 2017. aasta kokkutulek "Ära anna alla!" Foto: Madis Veltman


Журналисты российского государственного телеканала Россия-1 тайно сняли на камеру членов расположенного в центре Таллинна общества "Свидетели Иеговы", после чего осмеяли их в телеэфире.
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Ушедший с поста старейшины Йыхви в Рийгикогу Репинский получил незаконную компенсацию в 14 000 евро

Martin Repinski Foto: Priit Simson


Покинувший должность волостного старейшины Йыхви ради Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) получит компенсацию, равную четырем месячным зарплатам, постановило вчера волостное собрание. В случае его зарплаты в 3600 евро это значит, что прощальный подарок составит 14 400 евро, пишет Geenius.ee.
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ВИДЕО: Забияко и Энберт выиграли короткую программу в Японии

Natalja Zabijako ja Alexander Enbert Foto: Alexander Vilf, Sputnik


Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу на командном чемпионате мира в Японии, установив личный рекорд - 75,80. Спортивная пара принесла в копилку российской команды 12 очков.
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Кальюлайд о встрече с Путиным: надеюсь, что это приведет к диалогу, который будет искренним и распространится на все уровни

фото иллюстративное Foto: Priit Simson


Президент Эстонии Керсти Кальюлайд надеется, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным, запланированная на следующую неделю, будет способствовать диалогу между странами и развитию отношений на всех уровнях.
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ПОДКАСТ | Московская командировка в три года. Как работа с Егором Кридом и воркаут изменили жизнь Макара Зубкова?

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas


В очередном эпизоде подкаста rusDelfi "Халтура" Макар Зубков рассказал о своем опыте работы в шоу-бизнесе. Сейчас Макар проживает в Таллинне, управляет барбершопом в центре города и организует концерты (Гуф, Лещенко, Линда). Но еше несколько лет назад он учился в Москве, работал тур-менеджером Егора Крида (Blackstar), затем фитнес-тренером состоятельного бизнесмена.

Слушайте поучительную историю о том, почему нельзя опускать руки и как хобби может решить все проблемы.
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Стало известно, сколько заработал Путин за 2018 год

Foto: Karli Saul


Согласно опубликованной декларации о доходах, президент России Владимир Путин в 2018 году 8,648 млн рублей.
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