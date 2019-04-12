ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Презентация ежегодника КаПо и эксклюзивное интервью с Максимом Ревой



В ходе презентации ежегодника Полиции безопасности за 2018 год была обнародована информация о том, что в марте был арестован бывший сотрудник КАПО Владимир Куликов.

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Ежегодник КаПо | В марте был осужден за шпионскую деятельность Дмитрий Козлов из Ряпина, сотрудничавший с ФСБ

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Полиция безопасности (КаПо) опубликовала очередной ежегодник, из которого выяснилось, что вдобавок к сотрудничавшим с ГРУ Евгению Славину, Денису Метсавесу и его отцу Петру Волину в прошлом году был задержан еще один российский шпион. За направленную против Эстонии шпионскую деятельность был задержан сотрудничавший с ФСБ Дмитрий Козлов.

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”Повторение беспорядков возможно”. Рева — о пресс-хате после бронзовой ночи, жизни в России, а также Путине и медали за Крым



26 апреля минует 12 лет с событий, когда в Таллинне произошли массовые беспорядки в связи с переносом Бронзового солдата. Уже в эти дни в 2007 году около памятника наблюдались волнения. Позже в организации беспорядков обвиняли Максима Реву, Димитрия Кленского, Марка Сирыка и Дмитрия Линтера, но потом суд всех оправдал. Накануне годовщины апрельских событий корреспондент Delfi Роман Старапопов встретился в Петербурге с Ревой, где у него сейчас бизнес и новая семья. Рева вспоминает, как сидел в заключении во время следствия, сравнивает жизнь в Эстонии и России. Он заявляет прямо, что считает себя ватником* и при этом уверен, что повторение беспорядков в Эстонии возможно.

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Доктор: если человек приходит в EMO со смешной проблемой, то он должен заплатить за это 20-30 евро

See igivana kiirabiauto küll iga päev väljasõitudel ei käi, kuid kriisiolukorras on selleks võimeline küll. Argo Ingver



”Если человек приходит в EMO (отделение экстренной медицины — прим.ред) со смешной проблемой, то он должен оплатить эту услугу из своего кармана”, — сказал председатель правления Эстонского союза скорой помощи доктор Аго Кыргвеэ в интервью изданию Maaleht.

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Раймонд Кальюлайд о единой правой коалиции с участием EKRE в Европарламенте: это движение — экзистенциальная опасность для Эстонии



Яак Мадисон сообщил, что вместе с другими представленными в Европарламенте правыми партиями было решено после выборов объединить силы и создать единую консервативную фракцию.

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ОБЗОР │ Cмотрите, как за 10 лет изменились цены на квартиры в панельных домах

Фото: Мадис Вельтман



Специалисты бюро недвижимости Pindi Kinnisvara провели сравнительный анализ цен на квартиры, построенные в 1971–1990 годы в Таллинне, то есть речь идет преимущественно о квартирах, расположенных в панельных домах.

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Белобровцев пошел против министерства: решение МИД не пускать парусник "Седов" вызывает сожаление и недоумение