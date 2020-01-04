ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: предприимчивый бездомный, неудача "Газпрома", но зато удача сборной России



С 1 января введен в строй двунаправленный газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, по которому может подаваться газ из латвийских хранилищ.

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Эстонку сбил микроавтобус в Таиланде: 61-летняя женщина сломала ногу

Фото с места происшествия



61-летняя Валентина Вийлер 29 декабря на Пхукете сломала ногу, когда она ехала на мопеде. Ее переехал микроавтобус, женщину доставили в местную больницу.

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Сценарий будущих проблем: все начинается с ”квартирного вопроса”



Ещё Платон в трактате о государствах отмечал: в любом из них, на самом деле, находится два государства, враждебных одно другому: бедняков и богачей. За истёкшие тысячелетия в этом смысле мало что изменилось, пишет доктор экономических наук Владимир Вайнгорт на страницах "МК-Эстонии".

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Полиция ищет пропавшего в Курессааре 62-летнего Тармо

Полиция



Тармо ушел из своего дома примерно в 9 часов утра 1-го января. Он до сих пор не вернулся, у него нет с собой телефона.

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НАТО приостановила работу своей тренировочной миссии в Ираке

NATO Küberkaitsekoostöö Keskus Foto: Jürgen Randma



Представитель НАТО уточнил, что персонал пока остается в стране, миссия не сворачивается, а лишь приостанавливает всю деятельность по тренировке иракских военных, пишет ТАСС. Миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнеров.

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5 самых опасных дней в январе 2020 года