ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: предприимчивый бездомный, неудача "Газпрома", но зато удача сборной России(2)
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В чешской Остраве близится к завершению молодежный чемпионат мира по хоккею. Первым финалистом турнира стала сборная России (U-20), одолевшая в овертайме полуфинального поединка Швецию - 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0). Российская команда впервые с 2016 года сыграет в поединке за золотые медали.
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Бездомный житель Москвы выиграл суд у сети фитнес-центров Parislife, сообщает legal.report. Истец в конце 2017 года приобрел круглосуточную безлимитную годовую карту в Parislife за 11,1 тысяч рублей (160 евро) и арендовал шкафчик в одном из фитнес-клубов сети, сообщает "Медуза".
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С 1 января введен в строй двунаправленный газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, по которому может подаваться газ из латвийских хранилищ.
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61-летняя Валентина Вийлер 29 декабря на Пхукете сломала ногу, когда она ехала на мопеде. Ее переехал микроавтобус, женщину доставили в местную больницу.
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Ещё Платон в трактате о государствах отмечал: в любом из них, на самом деле, находится два государства, враждебных одно другому: бедняков и богачей. За истёкшие тысячелетия в этом смысле мало что изменилось, пишет доктор экономических наук Владимир Вайнгорт на страницах "МК-Эстонии".
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Тармо ушел из своего дома примерно в 9 часов утра 1-го января. Он до сих пор не вернулся, у него нет с собой телефона.
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Представитель НАТО уточнил, что персонал пока остается в стране, миссия не сворачивается, а лишь приостанавливает всю деятельность по тренировке иракских военных, пишет ТАСС. Миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнеров.
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Самые опасные дни января — это дни, в которые вам точно не стоит рисковать и начинать новые дела. Астрологи настоятельно рекомендуют в подобные периоды придерживаться правил и действовать во всех сферах осторожнее.
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