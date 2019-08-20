20.08.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование восстановления независимости, прием в Розовом саду и труп в Ыйсмяэ


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование восстановления независимости, прием в Розовом саду и труп в Ыйсмяэ
Foto: Risto Pirnpuu

Эстония отмечает восстановление независимости. В Розовом саду прошел прием президента Кальюлайд. Читайте, как известные жители Эстонии вспоминают, как восприняли в детстве и юности независимость страны, и о чем говорила президент в своей речи на приеме.

20 августа: Эстония отмечает восстановление независимости

Lipu heiskamine Toompeal Foto: Hendrik Osula

Сегодня Эстония отмечает День восстановления независимости. 20 августа 1991 года ровно в 23:03 было провозглашено восстановление независимости Эстонии, находившейся до этого в составе СССР.
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Как Таллинну справиться с толпами туристов, чтобы не повторить судьбу Венеции или Дубровника

Foto: Madis Veltman

В течение летних месяцев практически каждый день в центре Таллинна, а также прилегающих районах можно увидеть большое количество туристических групп, прибывающих в столицу Эстонии на круизных кораблях. Споры о постоянном росте туристического потока не утихают, а эксперты по-прежнему рассуждают о необходимости ограничить количество заходящих в Таллинн круизных лайнеров, пишет Eesti Päevaleht.
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Читатель возмущен: "Как можно вывешивать государственный флаг, который грязнее половой тряпки?!"

Ekspress Meedia

Некоторое время назад в RusDelfi обратилась читательница Ирина из Кохтла-Ярве, которая была возмущена тем, в каком состоянии находится государственный флаг Эстонии, развевающийся на одной из площадок в самом центре столицы.
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Ратас о выражении недоверия: славно, что Партия реформ сделала первое политическое начинание за это лето

Партия реформ решила выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу в связи с незаконной попыткой EKRE убрать с должности главу полиции. После встречи с президентом Ратас подтвердил, что и он, и Март Хельме работают для того, чтобы сохранить рабочий покой.
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Нам надоело писать под псевдонимом "Советская Эстония". Как таллиннские журналисты встречали путч в Москве и независимость республики

Елена Скульская Фото из личного архива

Писатель Елена Скульская вспоминает август 91-го, когда Эстонская Республика получила самостоятельность, а газета "Советская Эстония" лишилась первого слова в названии.
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"В августе 1991-го между мной и друзьями впервые вклинилась политика". Известные жители Эстонии вспоминают, как восприняли в детстве и юности независимость страны

Андрей Титов, Андрей Шмаков, П.И.Филимонов, Кристина Каллас

Четыре известных жителя Эстонии вспоминают, какими они были 28 лет назад и что делали в тот момент, когда Эстония получила независимость.
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В Ыйсмяэ обнаружен труп с признаками насильственной смерти

Lugeja foto

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Читатель сообщил Delfi, что в Ыйсмяэ полиция увезла труп. По словам читателя, дом около магазина Maxima на Нурменуку, по адресу Ыйсмяэ теэ, 48, был окружен полицией.
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Владимир Чердаков на фестивале Go Narva: В Нарве 20 лет не было такой тусовки

Лидер группы AveNue Владимир Чердаков поделился впечатлениями от фестиваля Go Narva, который прошел в понедельник, 19 августа, в Нарвском замке.
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Reuters — о кризисе в эстонском правительстве: заявление Керсти Кальюлайд оказало давление на Юри Ратаса

Jüri Ratas, Kersti Kaljulaid Foto: Andres Putting

Заявление Керсти Кальюлайд касательно того, что финистр финансов Мартин Хельме не годен для поста министра привлекло внимание и международных СМИ.
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ФОТО: Кто, с кем, в чем? В Розовом саду прошел прием президента Кальюлайд в честь Дня восстановления независимости

Ekspress Meedia

20 августа Эстони я празднует восстановление независимости. По этому случаю в Розовом саду дворца Кадриорг начался прием президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Кто пришел? Как проходит праздник? Смотрите на фото и прямой трансляции с торжества.
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"Среди нас все меньше тех, кто помнит реальное лицо советской оккупации". Речь Керсти Кальюлайд на приеме в Кадриорге

Foto: Risto Pirnpuu

На приеме в честь Дня восстановления независимсоти президент Керсти Кальюлайд выступила с речью, в которой упомянула и о событиях последних дней, связанных с попыткой EKRE снять с должности главу полиции. Приводим речь Кальюлайд в полном объеме.
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Сергей “Чиж” Чиграков Алине Захаровой: Лифчик остался в старой гитаре — трусы привез

Легенда русского рока Сергей Чиграков на фестивале Go Narva! в интервью Bublik рассказал о своем незабываемом талисмане. И даже поговорил с Алиной Захаровой по-эстонски.
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