ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование восстановления независимости, прием в Розовом саду и труп в Ыйсмяэ

Некоторое время назад в RusDelfi обратилась читательница Ирина из Кохтла-Ярве, которая была возмущена тем, в каком состоянии находится государственный флаг Эстонии, развевающийся на одной из площадок в самом центре столицы.

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Ратас о выражении недоверия: славно, что Партия реформ сделала первое политическое начинание за это лето

Партия реформ решила выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу в связи с незаконной попыткой EKRE убрать с должности главу полиции. После встречи с президентом Ратас подтвердил, что и он, и Март Хельме работают для того, чтобы сохранить рабочий покой.

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Нам надоело писать под псевдонимом "Советская Эстония". Как таллиннские журналисты встречали путч в Москве и независимость республики

Елена Скульская Фото из личного архива

Писатель Елена Скульская вспоминает август 91-го, когда Эстонская Республика получила самостоятельность, а газета "Советская Эстония" лишилась первого слова в названии.

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"В августе 1991-го между мной и друзьями впервые вклинилась политика". Известные жители Эстонии вспоминают, как восприняли в детстве и юности независимость страны

Андрей Титов, Андрей Шмаков, П.И.Филимонов, Кристина Каллас

Четыре известных жителя Эстонии вспоминают, какими они были 28 лет назад и что делали в тот момент, когда Эстония получила независимость.

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В Ыйсмяэ обнаружен труп с признаками насильственной смерти

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ТОП В Ыйсмяэ обнаружен труп с признаками насильственной смерти Нумерология квартиры: как ее номер влияет на вашу жизнь Трагическое ДТП на трассе Рига-Паневежис: погибла супружеская пара, пострадали их трое детей

Читатель сообщил Delfi, что в Ыйсмяэ полиция увезла труп. По словам читателя, дом около магазина Maxima на Нурменуку, по адресу Ыйсмяэ теэ, 48, был окружен полицией.

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Владимир Чердаков на фестивале Go Narva: В Нарве 20 лет не было такой тусовки

Лидер группы AveNue Владимир Чердаков поделился впечатлениями от фестиваля Go Narva, который прошел в понедельник, 19 августа, в Нарвском замке.

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Reuters — о кризисе в эстонском правительстве: заявление Керсти Кальюлайд оказало давление на Юри Ратаса

Jüri Ratas, Kersti Kaljulaid Foto: Andres Putting

Заявление Керсти Кальюлайд касательно того, что финистр финансов Мартин Хельме не годен для поста министра привлекло внимание и международных СМИ.

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ФОТО: Кто, с кем, в чем? В Розовом саду прошел прием президента Кальюлайд в честь Дня восстановления независимости

Ekspress Meedia

20 августа Эстони я празднует восстановление независимости. По этому случаю в Розовом саду дворца Кадриорг начался прием президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Кто пришел? Как проходит праздник? Смотрите на фото и прямой трансляции с торжества.

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