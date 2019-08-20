ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование восстановления независимости, прием в Розовом саду и труп в Ыйсмяэ

Эстония отмечает восстановление независимости. В Розовом саду прошел прием президента Кальюлайд. Читайте, как известные жители Эстонии вспоминают, как восприняли в детстве и юности независимость страны, и о чем говорила президент в своей речи на приеме.
20 августа: Эстония отмечает восстановление независимости
Сегодня Эстония отмечает День восстановления независимости. 20 августа 1991 года ровно в 23:03 было провозглашено восстановление независимости Эстонии, находившейся до этого в составе СССР. Loe edasi...
Как Таллинну справиться с толпами туристов, чтобы не повторить судьбу Венеции или Дубровника
В течение летних месяцев практически каждый день в центре Таллинна, а также прилегающих районах можно увидеть большое количество туристических групп, прибывающих в столицу Эстонии на круизных кораблях. Споры о постоянном росте туристического потока не утихают, а эксперты по-прежнему рассуждают о необходимости ограничить количество заходящих в Таллинн круизных лайнеров, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Читатель возмущен: "Как можно вывешивать государственный флаг, который грязнее половой тряпки?!"
Некоторое время назад в RusDelfi обратилась читательница Ирина из Кохтла-Ярве, которая была возмущена тем, в каком состоянии находится государственный флаг Эстонии, развевающийся на одной из площадок в самом центре столицы. Loe edasi...
Ратас о выражении недоверия: славно, что Партия реформ сделала первое политическое начинание за это лето
Партия реформ решила выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу в связи с незаконной попыткой EKRE убрать с должности главу полиции. После встречи с президентом Ратас подтвердил, что и он, и Март Хельме работают для того, чтобы сохранить рабочий покой. Loe edasi...
Нам надоело писать под псевдонимом "Советская Эстония". Как таллиннские журналисты встречали путч в Москве и независимость республики
Писатель Елена Скульская вспоминает август 91-го, когда Эстонская Республика получила самостоятельность, а газета "Советская Эстония" лишилась первого слова в названии. Loe edasi...
"В августе 1991-го между мной и друзьями впервые вклинилась политика". Известные жители Эстонии вспоминают, как восприняли в детстве и юности независимость страны
Четыре известных жителя Эстонии вспоминают, какими они были 28 лет назад и что делали в тот момент, когда Эстония получила независимость. Loe edasi...
В Ыйсмяэ обнаружен труп с признаками насильственной смерти
"Среди нас все меньше тех, кто помнит реальное лицо советской оккупации". Речь Керсти Кальюлайд на приеме в Кадриорге
На приеме в честь Дня восстановления независимсоти президент Керсти Кальюлайд выступила с речью, в которой упомянула и о событиях последних дней, связанных с попыткой EKRE снять с должности главу полиции. Приводим речь Кальюлайд в полном объеме. Loe edasi...
Сергей “Чиж” Чиграков Алине Захаровой: Лифчик остался в старой гитаре — трусы привез
Легенда русского рока Сергей Чиграков на фестивале Go Narva! в интервью Bublik рассказал о своем незабываемом талисмане. И даже поговорил с Алиной Захаровой по-эстонски. Loe edasi...
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