ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование 9 мая, смерть Доренко

Кандидат в председатели Isamaa Иллимар Лепик фон Вирен считает риторику EKRE опасной для Эстонии

Illimar Lepik von Wirén Foto: Priit Simson

Баллотирующийся в председатели Isamaa Иллимар Лепик фон Вирен считает риторику EKRE опасной для Эстонии и уверен, что Isamaa должна является домом демократии.

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9 мая: две части одной Победы

Фейсбук-страница Яны Тоом

Девятого мая отмечается и день Европы, и день Победы. И это — не совпадение. Ведь что такое ЕС, если не еще одна победа над нацизмом?

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ВИДЕО: "Позицию Марин Ле Пен в отношении законности аннексии Крыма мы не разделяем". Март Хельме примерил кресло Юри Ратаса

Foto: Madis Veltman

Сегодня в 12 часов состоялась пресс-конференция правительства. В связи с отсутствием в стране премьер-министра Юри Ратаса его заменял министр внутренних дел Март Хельме. Также в конференции приняли участие министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр юстиции Райво Аэг.

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Новые грузовые суда будут дважды в день привозить в центр Таллинна по три километра авто. Хаос на дорогах неизбежен

Ats Nukki

ТОП ФОТО: К Бронзовому солдату с раннего утра несут цветы — на месте уже побывали Яна Тоом и посол РФ Александр Петров В Нарве официально запретили народное шествие 9 мая 10 мест в доме, которые вы обычно не пылесосите, а должны бы

Два новых судна два раза в день будут привозить в центр Таллинна по три километра автомобилей, что приведет к ужасным пробкам, пишет Eesti Päeavaleht.

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ФОТО: Эдгар Сависаар снова появился на людях. Он посетил приуроченный ко Дню победы прием в посольстве РФ

Foto: Vene Saatkond

Последнее время о том, чем занимается бывший мэр Таллинн и экс-глава Центристской партии Эдгар Сависаар можно узнать только лишь из его постов в Facebook, но недавно политик вновь появился на людях. В среду он посетил прием в посольстве РФ в Таллинне.

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ФОТО: В Пярнумаа фура сбила аиста, водитель бросил птицу умирать на дороге

Foto: Pärnu-Jaagupi päästekomando

8 мая в 11:37 спасатели получили вызов в деревню Либатсе в Пярнумаа, где был травмирован аист.

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ФОТО и ВИДЕО: Народное шествие в честь Дня Победы в Нарве все же состоялось

9 mai Narvas 2019 Foto: Roman Vikulov

Сегодня День победы отпраздновали и в Нарве.

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Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас: 5,2% территории Эстонии по-прежнему оккупировано