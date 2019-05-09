09.05.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование 9 мая, смерть Доренко


rus.delfi.ee
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Surematu polgu marss 2019
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Подведем итоги этого четверга:

ФОТО: К Бронзовому солдату с раннего утра несут цветы — на месте уже побывали Яна Тоом и посол РФ Александр Петров

Foto: Tiit Blaat

У Бронзового солдата на военном кладбище в Таллинне сегодня отмечают День победы.
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ВИДЕО: Напуганная учениями "Весенний шторм" лосиха бросила своих лосят. Теперь их выкармливают добровольцы

Действующий в Ида-Вирумаа приют для домашних животных MTÜ Ayuda пишет, что к ним доставили двух свовсем маленьких лосят, чью мать спугнули военные учения "Весенний шторм".
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ВИДЕО: Россия празднует 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы

Торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят 9 мая в России и других странах мира. Проходят торжественные парады с участием военнослужащих и военной техники, шествия "Бессмертный полк", акции "Свеча памяти", "Солдатский привал", "Фронтовой кинотеатр" и другие. Вечером - праздничные салюты.
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Кандидат в председатели Isamaa Иллимар Лепик фон Вирен считает риторику EKRE опасной для Эстонии

Illimar Lepik von Wirén Foto: Priit Simson

Баллотирующийся в председатели Isamaa Иллимар Лепик фон Вирен считает риторику EKRE опасной для Эстонии и уверен, что Isamaa должна является домом демократии.
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9 мая: две части одной Победы

Фейсбук-страница Яны Тоом

Девятого мая отмечается и день Европы, и день Победы. И это — не совпадение. Ведь что такое ЕС, если не еще одна победа над нацизмом?
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ВИДЕО: "Позицию Марин Ле Пен в отношении законности аннексии Крыма мы не разделяем". Март Хельме примерил кресло Юри Ратаса

Foto: Madis Veltman

Сегодня в 12 часов состоялась пресс-конференция правительства. В связи с отсутствием в стране премьер-министра Юри Ратаса его заменял министр внутренних дел Март Хельме. Также в конференции приняли участие министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр юстиции Райво Аэг.
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Новые грузовые суда будут дважды в день привозить в центр Таллинна по три километра авто. Хаос на дорогах неизбежен

Ats Nukki

ТОП

Два новых судна два раза в день будут привозить в центр Таллинна по три километра автомобилей, что приведет к ужасным пробкам, пишет Eesti Päeavaleht.
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ФОТО: Эдгар Сависаар снова появился на людях. Он посетил приуроченный ко Дню победы прием в посольстве РФ

Foto: Vene Saatkond

Последнее время о том, чем занимается бывший мэр Таллинн и экс-глава Центристской партии Эдгар Сависаар можно узнать только лишь из его постов в Facebook, но недавно политик вновь появился на людях. В среду он посетил прием в посольстве РФ в Таллинне.
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ФОТО: В Пярнумаа фура сбила аиста, водитель бросил птицу умирать на дороге

Foto: Pärnu-Jaagupi päästekomando

8 мая в 11:37 спасатели получили вызов в деревню Либатсе в Пярнумаа, где был травмирован аист.
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ФОТО и ВИДЕО: Народное шествие в честь Дня Победы в Нарве все же состоялось

9 mai Narvas 2019 Foto: Roman Vikulov

Сегодня День победы отпраздновали и в Нарве.
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Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас: 5,2% территории Эстонии по-прежнему оккупировано

Henn Põlluaas loodab, et Eestis oleks elu võimalik ikka kõikjal, mitte ainult suurtes linnades ja nende ümbruses. Tiit Blaat

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) сказал изданию Maaleht, что в парламенте все должны следовать этикету и правилам приличия.
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ФОТО: В Таллинне отмечают День Европы

Raepress

На открытии мероприятий, которые проходят сегодня по случаю Дня Европы на площади Вабадузе, мэр столицы Михаил Кылварт подчеркнул, что за 15 лет пребывания в составе Европейского Союза многое было достигнуто, сообщает Раэпресс.
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Мартин Хельме убрал из своего кабинета портрет Керсти Кальюлайд. Последовали ли его примеру другие министры от EKRE?

Foto: Tiit Blaat

Недавно стало известно, что Мартин Хельме снял со стены своего кабинета официальный портрет президента Керсти Кальюлайд, который традиционно украшает рабочие места министров и высоких чиновников.
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ФОТО DELFI: В Таллинне прошла акция "Бессмертный полк". Реяли эстонский, российский и советский флаги

Jaanus Lensment

В Таллинне, как и многих других городах России и мира, прошла приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк".
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Эстонская бизнесвумен оставила нефтяную кампанию без работников, машин и денег. Фирма требует с нее около 30 млн евро

Foto: Vallo Kruuser

Бывший руководитель важного деятеля в транзитных кругах фирмы Daxin Baltic Ольга Козловская покинула должность вместе с работниками, автомобилями и деньгами. Когда новый руководитель предприятия приехал в контору, двери были закрыты, никого не было, телефоны не отвечали, пишет Eesti Ekspress.
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Умер журналист Сергей Доренко

Twitter

Главный редактор радиостанции ”Говорит Москва” Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет, передает ”Пятый канал”.
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