ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование 9 мая, смерть Доренко
Подведем итоги этого четверга:
Подведем итоги этого четверга:
У Бронзового солдата на военном кладбище в Таллинне сегодня отмечают День победы.
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Действующий в Ида-Вирумаа приют для домашних животных MTÜ Ayuda пишет, что к ним доставили двух свовсем маленьких лосят, чью мать спугнули военные учения "Весенний шторм".
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Торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят 9 мая в России и других странах мира. Проходят торжественные парады с участием военнослужащих и военной техники, шествия "Бессмертный полк", акции "Свеча памяти", "Солдатский привал", "Фронтовой кинотеатр" и другие. Вечером - праздничные салюты.
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Баллотирующийся в председатели Isamaa Иллимар Лепик фон Вирен считает риторику EKRE опасной для Эстонии и уверен, что Isamaa должна является домом демократии.
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Девятого мая отмечается и день Европы, и день Победы. И это — не совпадение. Ведь что такое ЕС, если не еще одна победа над нацизмом?
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Сегодня в 12 часов состоялась пресс-конференция правительства. В связи с отсутствием в стране премьер-министра Юри Ратаса его заменял министр внутренних дел Март Хельме. Также в конференции приняли участие министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр юстиции Райво Аэг.
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Два новых судна два раза в день будут привозить в центр Таллинна по три километра автомобилей, что приведет к ужасным пробкам, пишет Eesti Päeavaleht.
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Последнее время о том, чем занимается бывший мэр Таллинн и экс-глава Центристской партии Эдгар Сависаар можно узнать только лишь из его постов в Facebook, но недавно политик вновь появился на людях. В среду он посетил прием в посольстве РФ в Таллинне.
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8 мая в 11:37 спасатели получили вызов в деревню Либатсе в Пярнумаа, где был травмирован аист.
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Сегодня День победы отпраздновали и в Нарве.
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Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) сказал изданию Maaleht, что в парламенте все должны следовать этикету и правилам приличия.
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На открытии мероприятий, которые проходят сегодня по случаю Дня Европы на площади Вабадузе, мэр столицы Михаил Кылварт подчеркнул, что за 15 лет пребывания в составе Европейского Союза многое было достигнуто, сообщает Раэпресс.
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Недавно стало известно, что Мартин Хельме снял со стены своего кабинета официальный портрет президента Керсти Кальюлайд, который традиционно украшает рабочие места министров и высоких чиновников.
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В Таллинне, как и многих других городах России и мира, прошла приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк".
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Бывший руководитель важного деятеля в транзитных кругах фирмы Daxin Baltic Ольга Козловская покинула должность вместе с работниками, автомобилями и деньгами. Когда новый руководитель предприятия приехал в контору, двери были закрыты, никого не было, телефоны не отвечали, пишет Eesti Ekspress.
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Главный редактор радиостанции ”Говорит Москва” Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет, передает ”Пятый канал”.
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