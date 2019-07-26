ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Правда о нападении волка на Хийумаа и обнаружение тела пропавшей девушки в Таллинне

Дизайнеры по интерьеру IKEA полностью изменили облик квартиры в доме советской постройки, в которой 25 лет ничего не менялось. Проблему нехватки места решили с помощью мебели, в которой много закрытых ящиков для хранения одежды и других вещей, что помогает поддерживать порядок в доме.

Loe edasi...

В Хельсинки и Таллинн теперь можно добраться из Петербурга на пароме — по цене автобусного маршрута

Хорошая новость для тех, кто часто посещает Финляндию.

Loe edasi...

Паника отменяется: сообщение о нападении волка на Хийумаа не подтвердилось

Pixabay

Вчера в прессе появилось сообщение о том, что на Хийумаа волк напал на женщину прямо на пороге ее дома.

Loe edasi...

Влиятельный грузинский менеджер: в Эстонии к грузинам относились лучше, чем к русским

Ekspress Meedia

Андро Ишкариани — директор самого популярного в масштабах всей Грузии санатория Legends, расположенного в элитной по советским меркам курортной зоне Цхалтубо, вспомнил о том, как посещал Эстонию: в советское время и несколько лет назад.

Loe edasi...

Пять детей пострадали при столкновении двух автомобилей в Харьюмаа

Pilt on illustratiivne Foto: Ago Tammik

Пять детей попали в четверг вечером в больницу в результате ДТП на 5-м километре шоссе Юри-Арукюла в волости Раэ, когда Audi A6 врезался сзади в притормозивший перед левым поворотом Audi A4, пишет rus.err.ee.

Loe edasi...

В США вернули применение смертной казни на федеральном уровне. Пятерых казнят уже в этом году

USA iseseisvuspäeva vastuvõtt Foto: Jaanus Lensment

ТОП Пропавшая в Таллинне 27-летняя Анна найдена мертвой Почему нельзя убивать пауков в доме: приметы Заказываете в интернете? Скоро многие приобретаемые за границей товары подорожают на 20%

Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов, пишет РБК.

Loe edasi...

Ваш потерялся? В Финляндии пишут, что к ним пробрался шакал из Эстонии

Päästetud hunt veterinaari juures Foto: Kaspar Pokk

На этой неделе в Раутаваара (500 км от Хельсинки) в объектив попался необычный для Финляндии зверь – шакал, пишет издание Yle.

Loe edasi...

"Мы ничего не нарушали": Российские моряки вернулись в Москву

Foto: Handout , REUTERS

Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева, передает корреспондент "Интерфакса".

Loe edasi...

Террористическая организация взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в Мали