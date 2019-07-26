ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Правда о нападении волка на Хийумаа и обнаружение тела пропавшей девушки в Таллинне
Самые важные новости этой пятницы, 26 июля, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этой пятницы, 26 июля, читайте в нашей ежедневной подборке.
Полиция сообщила, что вчера вечером добровольцы нашли на улице Астангу тело пропавшей 20 июля Анны.
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До издания Kroonika дошли слухи, что вице-председатель Йыхвиского горсобрания Екатерина Васильева ждет от бывшего старейшины волости Йыхви Мартина Репинского ребенка.
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В Буэнос-Айресе от полученных в ходе боя травм скончался аргентинский профессиональный боксер Уго Сантильян.
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Дизайнеры по интерьеру IKEA полностью изменили облик квартиры в доме советской постройки, в которой 25 лет ничего не менялось. Проблему нехватки места решили с помощью мебели, в которой много закрытых ящиков для хранения одежды и других вещей, что помогает поддерживать порядок в доме.
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Хорошая новость для тех, кто часто посещает Финляндию.
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Вчера в прессе появилось сообщение о том, что на Хийумаа волк напал на женщину прямо на пороге ее дома.
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Андро Ишкариани — директор самого популярного в масштабах всей Грузии санатория Legends, расположенного в элитной по советским меркам курортной зоне Цхалтубо, вспомнил о том, как посещал Эстонию: в советское время и несколько лет назад.
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Пять детей попали в четверг вечером в больницу в результате ДТП на 5-м километре шоссе Юри-Арукюла в волости Раэ, когда Audi A6 врезался сзади в притормозивший перед левым поворотом Audi A4, пишет rus.err.ee.
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Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов, пишет РБК.
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На этой неделе в Раутаваара (500 км от Хельсинки) в объектив попался необычный для Финляндии зверь – шакал, пишет издание Yle.
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Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева, передает корреспондент "Интерфакса".
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Организация "Нусрат аль-Ислам", представляющая из себя ячейку террористической организации Аль-Каида в Мали, взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в этой африканской стране, при котором пострадали шестеро эстонских военнослужащих, ссылается rus.err.ee на сообщения в СМИ.
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В интернет-магазине eBay в качестве исключительно редкого товара на продажу можно купить сухпайки Сил обороны Эстонии, пишет Ekspress.
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Российский Forbes опубликовал новый рейтинг российских знаменитостей, впервые с 2005 г. изменив методологию его составления и ограничив возраст участников 40 годами. Помимо упоминаний в СМИ редакция стала учитывать упоминания звезд в соцсетях, а также число их подписчиков в Instagram и YouTube, пишет "Ведомости".
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Вчера в Западной Европе было очень жарко. Некоторые страны пробили свои температурные рекорды.
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Вчера в Париже столбик термометра поднялся до 42,4 градусов. Проживающая в городе эстонская актриса Эне Ряммельд сказала Delfi, что это было ужасно.
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По прогнозам синоптиков, на выходных в Эстонии ожидается сильная жара. Столбик термометра перевалит за отметку в 30 градусов.
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С нового года плата за место в доме престарелых может подняться на 300 евро, а через некоторое время будет закрыта примерно треть домов престарелых, прогнозируют представители попечительских заведений.
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Представляем вашему вниманию график, на котором указаны излюбленные места столичных карманников. Следите за своими сумками и кошельками!
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Полиция задержала 65-летнего мужчину, которого полиция подозревает в убийств его близкой, 87-летней женщины.
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Сегодня после полудня на Кадака теэ произошла авария — столкнулись городской автобус и автомобиль.
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины подсчитала 100 % бюллетеней с досрочных парламентских выборов. Информация об этом доступна на сайте Центризбиркома.
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Вчера во второй половине дня в порту города Скаген в Дании в воде был обнаружен труп мужчины. Сегодня полиция подтвердила, что речь идет о 52-летнем моряке из Эстонии.
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В сети появилось короткое видео, на котором запечатлены съемки голливудского фильма на Лаагна теэ. Посмотрев ролик, можно предположить, что сюжет ленты может быть связан с чем-то похожим на путешествие во времени или искажением времени.
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Две крупнейшие книжные сети Эстонии Apollo и Rahva Raamat отказались распространять переведенную на эстонский язык книгу нацистского лидера Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"), сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на ERR.
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В течение четырех дней следующей недели съемки отечественного шпионского приключенческого фильма "O2" в центре города будут создавать кратковременные помехи движению.
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Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в летних Играх-2020 в Токио, сообщает пресс-служба ОКР.
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Работодатели переживают все сильнее, что риторика местных политиков отвадит от страны достойных иностранных рабочих, пишет Eesti Päevaleht.
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Сегодня утром около 8:30 тяжело пострадал 44-летний мужчина, на которого на строительном объекте упала стена.
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