26.07.2019, 21:37

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Правда о нападении волка на Хийумаа и обнаружение тела пропавшей девушки в Таллинне


rus.delfi.ee
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Päästetud hunt veterinaari juures
Foto on illustratiivne.Foto: Kaspar Pokk

Самые важные новости этой пятницы, 26 июля, читайте в нашей ежедневной подборке.

Пропавшая в Таллинне 27-летняя Анна найдена мертвой

Politsei foto

Полиция сообщила, что вчера вечером добровольцы нашли на улице Астангу тело пропавшей 20 июля Анны.
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Екатерина Васильева ждет ребенка от Мартина Репинского?

Erakogu

До издания Kroonika дошли слухи, что вице-председатель Йыхвиского горсобрания Екатерина Васильева ждет от бывшего старейшины волости Йыхви Мартина Репинского ребенка.
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Еще один боксер умер после боя. Нужно ли запретить бокс?

Уго Сантильян Фото: Youtube

В Буэнос-Айресе от полученных в ходе боя травм скончался аргентинский профессиональный боксер Уго Сантильян.
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ДО И ПОСЛЕ | Невероятно! Видавшая виды квартира в советском доме изменилась до неузнаваемости

Kollaaž

Дизайнеры по интерьеру IKEA полностью изменили облик квартиры в доме советской постройки, в которой 25 лет ничего не менялось. Проблему нехватки места решили с помощью мебели, в которой много закрытых ящиков для хранения одежды и других вещей, что помогает поддерживать порядок в доме.
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В Хельсинки и Таллинн теперь можно добраться из Петербурга на пароме — по цене автобусного маршрута

Foto: Taavi Arus

Хорошая новость для тех, кто часто посещает Финляндию.
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Паника отменяется: сообщение о нападении волка на Хийумаа не подтвердилось

Pixabay

Вчера в прессе появилось сообщение о том, что на Хийумаа волк напал на женщину прямо на пороге ее дома.
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Влиятельный грузинский менеджер: в Эстонии к грузинам относились лучше, чем к русским

Ekspress Meedia

Андро Ишкариани — директор самого популярного в масштабах всей Грузии санатория Legends, расположенного в элитной по советским меркам курортной зоне Цхалтубо, вспомнил о том, как посещал Эстонию: в советское время и несколько лет назад.
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Пять детей пострадали при столкновении двух автомобилей в Харьюмаа

Pilt on illustratiivne Foto: Ago Tammik

Пять детей попали в четверг вечером в больницу в результате ДТП на 5-м километре шоссе Юри-Арукюла в волости Раэ, когда Audi A6 врезался сзади в притормозивший перед левым поворотом Audi A4, пишет rus.err.ee.
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В США вернули применение смертной казни на федеральном уровне. Пятерых казнят уже в этом году

USA iseseisvuspäeva vastuvõtt Foto: Jaanus Lensment

ТОП

Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов, пишет РБК.
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Ваш потерялся? В Финляндии пишут, что к ним пробрался шакал из Эстонии

Päästetud hunt veterinaari juures Foto: Kaspar Pokk

На этой неделе в Раутаваара (500 км от Хельсинки) в объектив попался необычный для Финляндии зверь – шакал, пишет издание Yle.
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"Мы ничего не нарушали": Российские моряки вернулись в Москву

Foto: Handout , REUTERS

Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева, передает корреспондент "Интерфакса".
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Террористическая организация взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в Мали

ESTPLA-30 Foto: Kaitseväe peastaap

Организация "Нусрат аль-Ислам", представляющая из себя ячейку террористической организации Аль-Каида в Мали, взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в этой африканской стране, при котором пострадали шестеро эстонских военнослужащих, ссылается rus.err.ee на сообщения в СМИ.
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ФОТО: На eBay продают сухпайки Сил обороны Эстонии

EHTNE KAUP: Etikett kaitseväe kuivtoidukastilt, mida ebay müüb. Foto: Ebay

В интернет-магазине eBay в качестве исключительно редкого товара на продажу можно купить сухпайки Сил обороны Эстонии, пишет Ekspress.
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Смотрите, сколько за год заработали Дудь, Собчак, Бузова, Ивлеева и другие блогеры

Juri Dud Foto: Sergei Bobylev, Sergei Bobylev/TASS

Российский Forbes опубликовал новый рейтинг российских знаменитостей, впервые с 2005 г. изменив методологию его составления и ограничив возраст участников 40 годами. Помимо упоминаний в СМИ редакция стала учитывать упоминания звезд в соцсетях, а также число их подписчиков в Instagram и YouTube, пишет "Ведомости".
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ГАЛЕРЕЯ: Европа бьет температурные рекорды. Не обошлось и без человеческих жертв

Pariis Foto: Credit:ZUMAPRESS.com

Вчера в Западной Европе было очень жарко. Некоторые страны пробили свои температурные рекорды.
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Проживающая в Париже эстонка об адской жаре: ты должен знать, как выжить

ZUMAPRESS.com - Scanpix

Вчера в Париже столбик термометра поднялся до 42,4 градусов. Проживающая в городе эстонская актриса Эне Ряммельд сказала Delfi, что это было ужасно.
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Запасаемся водой и готовим купальники! На выходных в Эстонии ожидается настоящее пекло

Pirita rand Foto: Rauno Volmar

По прогнозам синоптиков, на выходных в Эстонии ожидается сильная жара. Столбик термометра перевалит за отметку в 30 градусов.
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С нового года плата за место в доме престарелых может вырасти на 300 евро

Koduhooldajad Foto: Argo Ingver

С нового года плата за место в доме престарелых может подняться на 300 евро, а через некоторое время будет закрыта примерно треть домов престарелых, прогнозируют представители попечительских заведений.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Держите ухо востро! Где в Таллинне чаще всего орудуют карманники

Ekspress Meedia

Представляем вашему вниманию график, на котором указаны излюбленные места столичных карманников. Следите за своими сумками и кошельками!
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В Элва убили 87-летнюю женщину

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Полиция задержала 65-летнего мужчину, которого полиция подозревает в убийств его близкой, 87-летней женщины.
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ВИДЕО | На Кадака теэ столкнулись городской автобус и легковушка

Сегодня после полудня на Кадака теэ произошла авария — столкнулись городской автобус и автомобиль.
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Украинский ЦИК подсчитал 100% бюллетеней. Партия Зеленского сможет формировать правительство самостоятельно

Владимир Зеленский Фото: Scanpix

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины подсчитала 100 % бюллетеней с досрочных парламентских выборов. Информация об этом доступна на сайте Центризбиркома.
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В датском порту нашли тело моряка из Эстонии

kuvatõmmis

Вчера во второй половине дня в порту города Скаген в Дании в воде был обнаружен труп мужчины. Сегодня полиция подтвердила, что речь идет о 52-летнем моряке из Эстонии.
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Путешествие в прошлое? В сеть утекло видео съемок на Лаагна теэ

Foto: Andres Putting

В сети появилось короткое видео, на котором запечатлены съемки голливудского фильма на Лаагна теэ. Посмотрев ролик, можно предположить, что сюжет ленты может быть связан с чем-то похожим на путешествие во времени или искажением времени.
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Крупнейшие книжные магазины Эстонии не взяли ”Mein Kampf” Гитлера в продажу

AFP

Две крупнейшие книжные сети Эстонии Apollo и Rahva Raamat отказались распространять переведенную на эстонский язык книгу нацистского лидера Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"), сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на ERR.
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На следующей неделе в Таллинне будут снимать еще один фильм. И снова движение будет нарушено

Ummik Jõe, Narva ristmikul Foto: Priit Mürk

В течение четырех дней следующей недели съемки отечественного шпионского приключенческого фильма "O2" в центре города будут создавать кратковременные помехи движению.
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Россия выступит на Олимпийских играх-2020 под своим флагом

ROKi ja Venemaa lipud Foto: JIM YOUNG, REUTERS

Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в летних Играх-2020 в Токио, сообщает пресс-служба ОКР.
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"Обязан ли я работать с украинцем?" Иностранные рабочие в Эстонии сталкиваются с притеснением на разных уровнях

Paar tööinspektsiooni helistajat on väitnud, et välismaalased, eelkõige ukrainlased võtavad või on võtnud nende töö ära. Pildil on Ukraina töölised Tallinna bussijaamas. Foto: Andres Putting

Работодатели переживают все сильнее, что риторика местных политиков отвадит от страны достойных иностранных рабочих, пишет Eesti Päevaleht.
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На стройке в Таллинне на 44-летнего мужчину упала стена, он в критическом состоянии

Pilt on illustratiivne Foto: Madis Veltman

Сегодня утром около 8:30 тяжело пострадал 44-летний мужчина, на которого на строительном объекте упала стена.
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