ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар в Таллинне, бизнес-леди из Ласнамяэ и национальный отбор на "Евровидение"

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) ответил на вопрос читателя RusDelfi, почему градоначальник допускает проведение Факельного шествия в столице Эстонии.

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ПРЯМО СЕЙЧАС: Первый полуфинал Eesti Laul. Кто поедет от Эстонии на "Евровидение"?

MIKS TAGASI EESTISSE? Ksenia sõnul tahtsid nad kohta, kus oleks oma maja, värske õhk ja saaks jalgrattaga sõita Foto: Karli Saul

Сегодня в Тарту стартует общенациональный конкурс Eesti Laul. 12 полуфиналистов выйдут на сцену и исполнят свои песни в режиме "Живой звук". Никаких записей, никаких дублей. И только 6 музыкантов (или музыкальных коллективов) выйдут в финал.

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ФОТО и ВИДЕО | ”Деньги любят тишину. Особенно в России”. Простая девушка из Ласнамяэ стала в РФ успешной бизнес-леди и зарабатывает миллионы

Мина Сувари в "Красоте по-американски" Скриншот

Ксения Костина (35), некогда активная представительница "молодых центристов", ”подняла” на интернет-бизнесе в России миллионы и вышла замуж за высокопоставленного чиновника. Недавно семья в поисках покоя переехала в Пирита, пишет Eesti Ekspress.

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Ее погубила красота. По-американски. Куда исчезла актриса с эстонскими корнями Мина Сувари?

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Мина Сувари — пожалуй, самая известная голливудская актриса с эстонскими корнями. В прошлом году актриса отметила сразу два юбилея: 40 лет со дня рождения, который она, кстати, отмечает 13 февраля, а в сентябре — 20 лет с премьеры знакового фильма “Красота по-американски”. JANA разыскала брата актрисы, чтобы узнать, где скрывается бывший секс-символ Голливуда.

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Девятилетняя нарвитянка заявила в полицию об избиении собственной матерью