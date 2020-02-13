13.02.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар в Таллинне, бизнес-леди из Ласнамяэ и национальный отбор на "Евровидение"


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар в Таллинне, бизнес-леди из Ласнамяэ и национальный отбор на "Евровидение"
Pebre tänava tulekahjuFoto: Jaanus Lensment

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 13 февраля.

ФОТО и ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне открытым пламенем полыхал дом. Один человек погиб, 12 доставлены в больницу

Andres Putting

Около 10 утра на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом.
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Декларации о доходах можно подать уже сегодня!

Rööbastranspordi tasuvusanalüüsi uuringu esitlemine Foto: Jaanus Lensment

Хотя официально подача деклараций о доходах начнется в интернет-среде Налогово-таможенного департамента только в субботу, самым нетерпеливым это удалось сделать уже сегодня.
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Михаил Кылварт ответил читателю RusDelfi, почему он не запрещает Факельное шествие в Таллинне

Foto: Taavi Sepp

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) ответил на вопрос читателя RusDelfi, почему градоначальник допускает проведение Факельного шествия в столице Эстонии.
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ПРЯМО СЕЙЧАС: Первый полуфинал Eesti Laul. Кто поедет от Эстонии на "Евровидение"?

MIKS TAGASI EESTISSE? Ksenia sõnul tahtsid nad kohta, kus oleks oma maja, värske õhk ja saaks jalgrattaga sõita Foto: Karli Saul

Сегодня в Тарту стартует общенациональный конкурс Eesti Laul. 12 полуфиналистов выйдут на сцену и исполнят свои песни в режиме "Живой звук". Никаких записей, никаких дублей. И только 6 музыкантов (или музыкальных коллективов) выйдут в финал.
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ФОТО и ВИДЕО | ”Деньги любят тишину. Особенно в России”. Простая девушка из Ласнамяэ стала в РФ успешной бизнес-леди и зарабатывает миллионы

Мина Сувари в "Красоте по-американски" Скриншот

Ксения Костина (35), некогда активная представительница "молодых центристов", ”подняла” на интернет-бизнесе в России миллионы и вышла замуж за высокопоставленного чиновника. Недавно семья в поисках покоя переехала в Пирита, пишет Eesti Ekspress.
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Ее погубила красота. По-американски. Куда исчезла актриса с эстонскими корнями Мина Сувари?

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Мина Сувари — пожалуй, самая известная голливудская актриса с эстонскими корнями. В прошлом году актриса отметила сразу два юбилея: 40 лет со дня рождения, который она, кстати, отмечает 13 февраля, а в сентябре — 20 лет с премьеры знакового фильма “Красота по-американски”. JANA разыскала брата актрисы, чтобы узнать, где скрывается бывший секс-символ Голливуда.
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Девятилетняя нарвитянка заявила в полицию об избиении собственной матерью

11 февраля 9-летняя девочка рассказала в Нарвском отделе полиции о том, что была избита собственной матерью, после чего юную нарвитянку направили в Нарвскую больницу для проверки ее физического состояния, пишет "Виру Проспект".
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