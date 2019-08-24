ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Пожар в похоронном бюро, смерть от э-сигареты, критика в сторону президента
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Читайте самые читаемые новости за субботу в подборке RusDelfi.
Сегодня рано утром в Пярну был пожар в похоронном бюро Viimne Tee. От огня пострадали лишь пол, |чердак и гробница.
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Электронные сигареты считаются "не такими вредными, как обычные", так как в них почти нет никотина. Но практика показывает, что и вейп может быть опасными для здоровья.
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В свете последних высказываний Керсти Кальюлайд журналист Микк Салу рассуждает на страницах Eesti Ekspress о роли президента в политической жизни Эстонии.
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Издание Maaleht пишет, что в последнее время с тракторов эстонских сельскохозяйственников было украдено GPS-устройств на общую сумму более 100 000 евро.
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В Финляндии компанию из 50 человек выиграла большую сумму.
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Сегодня в последний путь отправили легендарного актера Тыну Аава.
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Вчера возлюбленная Мартина Репинского (33 года), Екатерина Васильева (29 лет) дала понять, что предположение о возобновлении отношений Мартина и Сирет Котка-Репинский (33 года) не соответствует действительности.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из Москвы и Пекина исходит угроза для свободного мира. Поэтому НАТО следует обсудить вопрос о размещении американских ядерных ракет в Европе, передает DW.
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В Латвии на отрезке от Центрального вокзала до аэропорта “Рига” придется снести шесть частных домов для строительства Rail Baltica, сообщает LETA.
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Исследование Saar Poll показывает, что половина жителей не пользуется термокружками и четверть населения не использует многоразовые бутылки для воды. Ежедневно лишь четвертая часть людей используют свою многоразовую бутылку для воды и каждый десятый пьет горячие напитки из своей термокружки.
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В Москве отпраздновать 350-летие российского флага собралось 70 тысяч человек. СМИ сообщает, что некоторых заставили прийти на концерт, а кого-то привезли из других регионов.
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