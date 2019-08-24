ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Пожар в похоронном бюро, смерть от э-сигареты, критика в сторону президента



Издание Maaleht пишет, что в последнее время с тракторов эстонских сельскохозяйственников было украдено GPS-устройств на общую сумму более 100 000 евро.

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Жители маленького городка выиграли 92 миллиона евро в лотерее

Eurojackpot Foto: Iltasanomat



В Финляндии компанию из 50 человек выиграла большую сумму.

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ГАЛЕРЕЯ | В Драмтеатре простились с актером Тыну Аавом

Foto: Scanpix



Сегодня в последний путь отправили легендарного актера Тыну Аава.

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ФОТО: Избранница Мартина Репинского дала четкий ответ на спекуляции о потеплении отношений Мартина и Сирет

Foto: Facebook



Вчера возлюбленная Мартина Репинского (33 года), Екатерина Васильева (29 лет) дала понять, что предположение о возобновлении отношений Мартина и Сирет Котка-Репинский (33 года) не соответствует действительности.

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Польша просит НАТО разместить американские ядерные ракеты на их территории

NATO õhuturbe missioon. Ämari lennubaas Foto: Karin Kaljuläte

ТОП Возможности въезда из Эстонии по электронной визе в Петербург будут ограниченными Первый случай: молодой человек скончался после курения электронной сигареты Скончался Янар Йоала — сын легендарного Яака Йоала



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из Москвы и Пекина исходит угроза для свободного мира. Поэтому НАТО следует обсудить вопрос о размещении американских ядерных ракет в Европе, передает DW.

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Для нужд Rail Baltica снесут шесть частных домов

Rail Baltic Foto: RB Rail



В Латвии на отрезке от Центрального вокзала до аэропорта “Рига” придется снести шесть частных домов для строительства Rail Baltica, сообщает LETA.

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В некоторых кафе и киосках вам бесплатно нальют чистую воду из-под крана

Kristjan-Julius Laak, vesi kraanist Foto: Anni Õnneleid



Исследование Saar Poll показывает, что половина жителей не пользуется термокружками и четверть населения не использует многоразовые бутылки для воды. Ежедневно лишь четвертая часть людей используют свою многоразовую бутылку для воды и каждый десятый пьет горячие напитки из своей термокружки.

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ФОТО и ВИДЕО: В Москве отмечают 350-летие российского флага. Что не так с праздником?

Venemaa lipp Foto: Kirill Kukhmar, Kirill Kukhmar/TASS



В Москве отпраздновать 350-летие российского флага собралось 70 тысяч человек. СМИ сообщает, что некоторых заставили прийти на концерт, а кого-то привезли из других регионов.

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