24.08.2019, 20:42

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Пожар в похоронном бюро, смерть от э-сигареты, критика в сторону президента


rus.delfi.ee
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Põlengus said tugevalt kahjustada matusemaja leinasaal ja pööning, samuti saja aasta vanune harmoonium ja elektriorel
Põlengus said tugevalt kahjustada matusemaja leinasaal ja pööning, samuti saja aasta vanune harmoonium ja elektriorelFoto: Viimne Tee matusebüroo

Читайте самые читаемые новости за субботу в подборке RusDelfi.

ФОТО: В Пярну подожгли похоронное бюро — до тел огонь не добрался

Põlengus said tugevalt kahjustada matusemaja leinasaal ja pööling, samuti saja aasta vanune harmoonium ja elektriorel Foto: Viimne Tee matusebüroo


Сегодня рано утром в Пярну был пожар в похоронном бюро Viimne Tee. От огня пострадали лишь пол, |чердак и гробница.
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Первый случай: молодой человек скончался после курения электронной сигареты

e-sigaret Foto: Priit Simson


Электронные сигареты считаются "не такими вредными, как обычные", так как в них почти нет никотина. Но практика показывает, что и вейп может быть опасными для здоровья.
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Журналист: Керсти Кальюлайд нарушает принцип Конституции ЭР. Президент — премьер-министру не начальник

PRESIDENT POLE PEAMINISTRI ÜLEMUS: Kersti Kaljulaid moonutab presidendi tegelikku rolli ja loob tulevikuks halbu pretsedente, leiab ajakirjanik Mikk Salu. Foto: Rauno Volmar


В свете последних высказываний Керсти Кальюлайд журналист Микк Салу рассуждает на страницах Eesti Ekspress о роли президента в политической жизни Эстонии.
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В Эстонии действует ОПГ? За последнее время у местных земледельцев украли GPS-устройств на более чем 100 000 евро

Aive Mõttus


Издание Maaleht пишет, что в последнее время с тракторов эстонских сельскохозяйственников было украдено GPS-устройств на общую сумму более 100 000 евро.
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Жители маленького городка выиграли 92 миллиона евро в лотерее

Eurojackpot Foto: Iltasanomat


В Финляндии компанию из 50 человек выиграла большую сумму.
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ГАЛЕРЕЯ | В Драмтеатре простились с актером Тыну Аавом

Foto: Scanpix


Сегодня в последний путь отправили легендарного актера Тыну Аава.
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ФОТО: Избранница Мартина Репинского дала четкий ответ на спекуляции о потеплении отношений Мартина и Сирет

Foto: Facebook


Вчера возлюбленная Мартина Репинского (33 года), Екатерина Васильева (29 лет) дала понять, что предположение о возобновлении отношений Мартина и Сирет Котка-Репинский (33 года) не соответствует действительности.
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Польша просит НАТО разместить американские ядерные ракеты на их территории

NATO õhuturbe missioon. Ämari lennubaas Foto: Karin Kaljuläte

ТОП


Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из Москвы и Пекина исходит угроза для свободного мира. Поэтому НАТО следует обсудить вопрос о размещении американских ядерных ракет в Европе, передает DW.
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Для нужд Rail Baltica снесут шесть частных домов

Rail Baltic Foto: RB Rail


В Латвии на отрезке от Центрального вокзала до аэропорта “Рига” придется снести шесть частных домов для строительства Rail Baltica, сообщает LETA.
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В некоторых кафе и киосках вам бесплатно нальют чистую воду из-под крана

Kristjan-Julius Laak, vesi kraanist Foto: Anni Õnneleid


Исследование Saar Poll показывает, что половина жителей не пользуется термокружками и четверть населения не использует многоразовые бутылки для воды. Ежедневно лишь четвертая часть людей используют свою многоразовую бутылку для воды и каждый десятый пьет горячие напитки из своей термокружки.
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ФОТО и ВИДЕО: В Москве отмечают 350-летие российского флага. Что не так с праздником?

Venemaa lipp Foto: Kirill Kukhmar, Kirill Kukhmar/TASS


В Москве отпраздновать 350-летие российского флага собралось 70 тысяч человек. СМИ сообщает, что некоторых заставили прийти на концерт, а кого-то привезли из других регионов.
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