ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар в Копли, задержание чиновника полиции и история "ласнамяэского расчленителя"
Самые важные новости этого четверга, 5 декабря, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этого четверга, 5 декабря, читайте в нашей ежедневной подборке.
В Таллинне возле Копли, 35 сегодня утром горело заброшенное здание, распространялся дым.
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Мужчина, ставший одним из самых жестоких убийц последнего времени, до этого уже был хорошо известен суду, прокуратуре и тюремной системе, пишет Eesti Ekspress.
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Житель Таллинна Андрей написал в редакцию "МК-Эстонии" письмо, так как не понимает, почему, имея право на бесплатный проезд, должен валидировать зеленую карту:
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Начиная с сегодняшнего дня McDonald's, ведущая ведущая сеть ресторанов быстрого питания в странах Балтии, отказывается от использования пластиковых крышек для стаканов в своих ресторанах, чтобы уменьшить количество одноразового пластика.
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В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП в начале Выборгского шоссе, напротив станции метро ”Озерки”, пишет "Фонтанка". ”Апокалипсиис… Все в радиусе 50 м снесено. Фонарные столбы гнутые лежат”, — рассказывают очевидцы.
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41-летний швейцарский теннисист и тренер Ив Аллегро, выступавший в парном разряде с легендарным Роджером Федерером, обвиняется на родине в изнасиловании. Место предполагаемого сексуального насилия - Таллинн.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках пресс-конференции в прямом эфире ответил на вопрос от телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, заявив, что никто не собирается закрывать в России YouTube. "Запреты в интернете не эффективны, и их легко обойти", — уверен Медведев.
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В Таллинне и Ида-Вирумаа дизентерией заболели пять человек в возрасте 15-72 лет, входящие в одну семью.
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15 российских шпионов использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе. Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией, сообщила французская газета Le Monde в материале, обнародованном в среду, 4 декабря.
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В списке самых дорогих домов Эстонии, выставленных на продажу, нет ни одного дома стоимостью менее двух миллионов евро. Смотрите сами!
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В газете The Guardian вышла саркастическая статья, в которой автор прошелся по прическе Бориса Джонсона и сравнил Мелани Трамп с ночной бабочкой. Досталось и премьер-министру Эстонии Юри Ратасу, который на опубликованной фотографии как бы дремлет.
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КаПо задержала руководителя службы внутреннего контроля Лыунаской префектуры Каупо Мартихина по подозрению в присвоении. Сумма, о которой идет речь, составляет более 250 000 евро.
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Тартуский уездный суд решил сегодня досрочно освободить Хермана Симма от отбытия наказания, назначенного ему 25 февраля 2009 года.
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Графа ”отопление” — наиболее затратная статья коммунальных расходов в отопительный период. И если в доме стоят датчики тепла (которые еще называют ”теплосчетчик”), то принцип расчетов за тепло играет важную роль, пишет "МК-Эстония".
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Спорт должен стать повседневной привычкой, образом жизни, сказал председатель депутатской группы в поддержку футбола Дмитрий Дмитриев во время обсуждения в парламенте основ спортивной политики государства до 2030 года.
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Премия "За целесообразное жизнеобеспечение", которая ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов, была вручена в среду в Цирке на острове Юргорден в центре шведской столицы. Одним из лауреатов стала шведская защитница климата Грета Тунберг, которая не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
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Участники дорожного движения, наверное, уже заметили, что светофоры на только что открывшейся Рейди теэ сейчас работают нелогично, ”разрезая” равномерный поток транспортных средств. Как пояснили в мэрии города, речь идет об адаптирующемся программном обеспечении, которое ”изучит” дорожное движение к концу декабря этого года.
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Чуть позже того, как движение ”Да свободе, нет лжи!” протестовало перед зданием Тартуского университета против правительства, на Ратушной площади Тарту собрались люди, чтобы выразить поддержку ЛГБТ-сообществу города.
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Бывший эстонский премьер и крупный бизнесмен Тийт Вяхи уверен, что Эдгар Сависаар был далеко не единственный руководитель партии, которая финансировалась с помощью всевозможных схем. Если бы однажды ему пришлось сесть за мемуары, то Вяхи представил бы общественности и других "героев".
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Государства-члены НАТО согласовали новую формулу распределения расходов в бюджете. В рамках соглашения, Эстония будет ежегодно платить в общий бюджет альянса на 200 тысяч евро больше. Перераспределение финансирования — одна из немногих тем, которые обсуждались на саммите НАТО в Лондоне, передает "Радио 4".
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Финский хоккейный союз дисквалифицировал детскую команду таллиннского "Вайперса", выступавшую в чемпионате Финляндии в возрастной категории Е-11.
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Немецкая розничная обувная сеть DEICHMANN открыла в таллиннском центре Postimaja свой третий эстонский магазин. Специализирующая на обуви сеть обладает более чем 4 000 магазинами в 30 странах мира и в 2018 году продала более 178 миллионов пар обуви. Выход на эстонский рынок был успешным, и компания планирует здесь дальнейшее расширение.
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Программу шведского этапа Кубка мира по биатлону продолжила женская индивидуальная гонка на 15 км. Выиграла ее с двумя минутами штрафа француженка Жюстин Бреза, поддержавшая победное шествие своих соотечественников в Эстерсунде - 42.35,1.
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В курортном Нарва-Йыэсуу случилось ЧП. Рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери подожгли дом. Главный подозреваемый — местный 27-летний священник.
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Сегодня около 19 часов в начале шоссе Таллинн-Тарту, у озера Юлемисте столкнулись два автомобиля. По первоначальной информации, один из водителей был пьян. Пострадали три человека.
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Метеослужба объявила на сегодня и завтра штормовое предупреждение первого уровня, поскольку порывы ветра могут достигать 25 м/с.
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Активисты Facebook группы "Родители Эстонии" хотят запретить концерт MJYoungFest, который пройдет в Таллинне 6 декабря. На сцене Тондираба выступят Тима Белорусских, ZOMB, RASA, Nublu и другие популярные артисты. "Родители Эстонии" призывают всех жителей Эстонии объединиться и принять участие в митинге-протесте.
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