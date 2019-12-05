ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар в Копли, задержание чиновника полиции и история "ласнамяэского расчленителя"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках пресс-конференции в прямом эфире ответил на вопрос от телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, заявив, что никто не собирается закрывать в России YouTube. "Запреты в интернете не эффективны, и их легко обойти", — уверен Медведев.

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В Таллинне и Ида-Вирумаа пять человек заболели дизентерией

Enamasti satub haigustekitaja läbi määrdunud käte salatitesse, valmistoit, toore puu- ja köögivilja peale ning vette. Foto: Andres Putting

В Таллинне и Ида-Вирумаа дизентерией заболели пять человек в возрасте 15-72 лет, входящие в одну семью.

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Во французских Альпах нашли базу российских шпионов, проводивших операции по всей Европе

Foto on illustreeriv. Foto: Tiit Blaat

15 российских шпионов использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе. Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией, сообщила французская газета Le Monde в материале, обнародованном в среду, 4 декабря.

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ТОП 10 | Самые дорогие дома Эстонии из выставленных на продажу. Цены космические!

Merirahu tn, Õismäe, Haabersti linnaosa Kinnisvara24

В списке самых дорогих домов Эстонии, выставленных на продажу, нет ни одного дома стоимостью менее двух миллионов евро. Смотрите сами!

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