05.12.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар в Копли, задержание чиновника полиции и история "ласнамяэского расчленителя"


EST 1
Tallinnas Kopli tänav 35 juures põles mahajäätud hoone
Tallinnas Kopli tänav 35 juures põles mahajäätud hooneFoto: Rauno Volmar

Самые важные новости этого четверга, 5 декабря, читайте в нашей ежедневной подборке.

ФОТО и ВИДЕО | В Копли сгорел дом позапрошлого века. Из-за пожара перекрыли движение, а местных жителей просили закрыть окна

Tallinnas Kopli tänav 35 juures põles mahajäätud hoone Foto: Rauno Volmar

В Таллинне возле Копли, 35 сегодня утром горело заброшенное здание, распространялся дым.
Loe edasi...

История ”ласнамяэского расчленителя” | Чиновники верили, что он может исправиться, но тогда он убил свою жену

LUBAN MUUTUDA: Igor 2017. aastal, kui talle alkoravi programm määrati. Foto: PPA

Мужчина, ставший одним из самых жестоких убийц последнего времени, до этого уже был хорошо известен суду, прокуратуре и тюремной системе, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...

Житель Таллинна: никак не могу взять в толк, почему я должен каждый раз валидировать свой проезд?

Validaator Foto: Meisi Volt

Житель Таллинна Андрей написал в редакцию "МК-Эстонии" письмо, так как не понимает, почему, имея право на бесплатный проезд, должен валидировать зеленую карту:
Loe edasi...

С сегодняшнего дня в McDonald’s все напитки продаются в стаканах без крышек

McDonald'si iseteeninduskassad Foto: Hendrik Osula

Начиная с сегодняшнего дня McDonald's, ведущая ведущая сеть ресторанов быстрого питания в странах Балтии, отказывается от использования пластиковых крышек для стаканов в своих ресторанах, чтобы уменьшить количество одноразового пластика.
Loe edasi...

ВИДЕО | В Санкт-Петербурге девушка взяла Audi на тест-драйв и устроила ДТП с 10 машинами, снесены ограда и светофор

Foto: VKontakte

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП в начале Выборгского шоссе, напротив станции метро ”Озерки”, пишет "Фонтанка". ”Апокалипсиис… Все в радиусе 50 м снесено. Фонарные столбы гнутые лежат”, — рассказывают очевидцы.
Loe edasi...

СМИ: Швейцарский тренер изнасиловал в Таллинне австрийскую спортсменку?

Tennispall

41-летний швейцарский теннисист и тренер Ив Аллегро, выступавший в парном разряде с легендарным Роджером Федерером, обвиняется на родине в изнасиловании. Место предполагаемого сексуального насилия - Таллинн.
Loe edasi...

ВИДЕО | Медведев ответил Ивлеевой про закрытие YouTube в РФ, а с Батрутдиновым устроил юмористический баттл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках пресс-конференции в прямом эфире ответил на вопрос от телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, заявив, что никто не собирается закрывать в России YouTube. "Запреты в интернете не эффективны, и их легко обойти", — уверен Медведев.
Loe edasi...

В Таллинне и Ида-Вирумаа пять человек заболели дизентерией

Enamasti satub haigustekitaja läbi määrdunud käte salatitesse, valmistoit, toore puu- ja köögivilja peale ning vette. Foto: Andres Putting

В Таллинне и Ида-Вирумаа дизентерией заболели пять человек в возрасте 15-72 лет, входящие в одну семью.
Loe edasi...

Во французских Альпах нашли базу российских шпионов, проводивших операции по всей Европе

Foto on illustreeriv. Foto: Tiit Blaat

15 российских шпионов использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе. Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией, сообщила французская газета Le Monde в материале, обнародованном в среду, 4 декабря.
Loe edasi...

ТОП 10 | Самые дорогие дома Эстонии из выставленных на продажу. Цены космические!

Merirahu tn, Õismäe, Haabersti linnaosa Kinnisvara24

В списке самых дорогих домов Эстонии, выставленных на продажу, нет ни одного дома стоимостью менее двух миллионов евро. Смотрите сами!
Loe edasi...

ФОТО | Правительственный кризис привел Ратаса к недосыпанию? Британская газета утверждает, что он дремал на саммите НАТО

AP

В газете The Guardian вышла саркастическая статья, в которой автор прошелся по прическе Бориса Джонсона и сравнил Мелани Трамп с ночной бабочкой. Досталось и премьер-министру Эстонии Юри Ратасу, который на опубликованной фотографии как бы дремлет.
Loe edasi...

КаПо задержала высокопоставленного чиновника полиции. Его подозревают в присвоении и фальсификации

KAPO esitles aastaraamatut Foto: Andres Putting

КаПо задержала руководителя службы внутреннего контроля Лыунаской префектуры Каупо Мартихина по подозрению в присвоении. Сумма, о которой идет речь, составляет более 250 000 евро.
Loe edasi...

ВИДЕО | Суд решил досрочно выпустить госизменника Хермана Симма из тюрьмы

Herman Simm Foto: TERJE LEPP

Тартуский уездный суд решил сегодня досрочно освободить Хермана Симма от отбытия наказания, назначенного ему 25 февраля 2009 года.
Loe edasi...

Нагреться за чужой счет. Как снизить счета за отопление и не позволить соседям ”воровать” ваше тепло?

Eurod Foto: Madis Veltman

Графа ”отопление” — наиболее затратная статья коммунальных расходов в отопительный период. И если в доме стоят датчики тепла (которые еще называют ”теплосчетчик”), то принцип расчетов за тепло играет важную роль, пишет "МК-Эстония".
Loe edasi...

Дмитриев: когда путешествую по Скандинавии и Европе, вижу жизнерадостных пенсионеров

Dmitri Dmitrijev Foto: Rauno Volmar

Спорт должен стать повседневной привычкой, образом жизни, сказал председатель депутатской группы в поддержку футбола Дмитрий Дмитриев во время обсуждения в парламенте основ спортивной политики государства до 2030 года.
Loe edasi...

Грета Тунберг удостоена альтернативной Нобелевской премии

GRETA THUNBERG MEDIA via REUTERS

Премия "За целесообразное жизнеобеспечение", которая ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов, была вручена в среду в Цирке на острове Юргорден в центре шведской столицы. Одним из лауреатов стала шведская защитница климата Грета Тунберг, которая не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Loe edasi...

ВИДЕО: Почему светофоры на Рейди теэ не пропускают автомобили единым потоком?

Участники дорожного движения, наверное, уже заметили, что светофоры на только что открывшейся Рейди теэ сейчас работают нелогично, ”разрезая” равномерный поток транспортных средств. Как пояснили в мэрии города, речь идет об адаптирующемся программном обеспечении, которое ”изучит” дорожное движение к концу декабря этого года.
Loe edasi...

ФОТО | В Тарту прошел митинг в поддержку ЛГБТ-сообщества

Meeleavaldus Tartu LGBT+ kogukonna toetuseks Foto: Mana Kaasik

Чуть позже того, как движение ”Да свободе, нет лжи!” протестовало перед зданием Тартуского университета против правительства, на Ратушной площади Тарту собрались люди, чтобы выразить поддержку ЛГБТ-сообществу города.
Loe edasi...

Тийт Вяхи: естественно, мне жаль Эдгара Сависаара. СССР не смог его сдержать, а эстонское государство захотело это сделать

Rauno Volmar

Бывший эстонский премьер и крупный бизнесмен Тийт Вяхи уверен, что Эдгар Сависаар был далеко не единственный руководитель партии, которая финансировалась с помощью всевозможных схем. Если бы однажды ему пришлось сесть за мемуары, то Вяхи представил бы общественности и других "героев".
Loe edasi...

Эстония будет платить в бюджет НАТО на 200 000 евро больше

Foto: Riigikantselei

Государства-члены НАТО согласовали новую формулу распределения расходов в бюджете. В рамках соглашения, Эстония будет ежегодно платить в общий бюджет альянса на 200 тысяч евро больше. Перераспределение финансирования — одна из немногих тем, которые обсуждались на саммите НАТО в Лондоне, передает "Радио 4".
Loe edasi...

СКАНДАЛ: 11-летние хоккеисты "Вайперса" дисквалифицированы в Финляндии

Pilt on illustratiivne Foto: Priit Simson

Финский хоккейный союз дисквалифицировал детскую команду таллиннского "Вайперса", выступавшую в чемпионате Финляндии в возрастной категории Е-11.
Loe edasi...

Крупнейшая в Европе обувная сеть открыла в Эстонии свой третий магазин

Deichmann-i kauplus Nautica keskuses Foto: Margus Pahv

Немецкая розничная обувная сеть DEICHMANN открыла в таллиннском центре Postimaja свой третий эстонский магазин. Специализирующая на обуви сеть обладает более чем 4 000 магазинами в 30 странах мира и в 2018 году продала более 178 миллионов пар обуви. Выход на эстонский рынок был успешным, и компания планирует здесь дальнейшее расширение.
Loe edasi...

Французская сказка продолжается. Эстонская красавица показала класс

IBU Cup Otepää kolmas päev Foto: Hendrik Osula, Eesti Laskesuusaliit

Программу шведского этапа Кубка мира по биатлону продолжила женская индивидуальная гонка на 15 км. Выиграла ее с двумя минутами штрафа француженка Жюстин Бреза, поддержавшая победное шествие своих соотечественников в Эстерсунде - 42.35,1.
Loe edasi...

ФОТО: В Нарва-Йыэсуу сгорел дом при православном храме. В поджоге подозревают священника

Narva Jõesuu tulekahju Foto: Roman Vikulov

В курортном Нарва-Йыэсуу случилось ЧП. Рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери подожгли дом. Главный подозреваемый — местный 27-летний священник.
Loe edasi...

ВИДЕО | В начале шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля: трое пострадавших, движение нарушено

Сегодня около 19 часов в начале шоссе Таллинн-Тарту, у озера Юлемисте столкнулись два автомобиля. По первоначальной информации, один из водителей был пьян. Пострадали три человека.
Loe edasi...

Объявлено штормовое предупреждение: скорость ветра до 25 м/с!

Tormine meri Foto: Andres Putting

Метеослужба объявила на сегодня и завтра штормовое предупреждение первого уровня, поскольку порывы ветра могут достигать 25 м/с.
Loe edasi...

Пропаганда пошлости и насилия? "Родители Эстонии" выйдут на митинг против кумиров молодежи

Pressifoto

Активисты Facebook группы "Родители Эстонии" хотят запретить концерт MJYoungFest, который пройдет в Таллинне 6 декабря. На сцене Тондираба выступят Тима Белорусских, ZOMB, RASA, Nublu и другие популярные артисты. "Родители Эстонии" призывают всех жителей Эстонии объединиться и принять участие в митинге-протесте.
Loe edasi...

Читайте также: