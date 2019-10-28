28.10.2019, 22:02

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия шторма, несчастный Ильвес и неблагодарность банка


rus.delfi.ee
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Torm Kuressaares
Tormis murdunud puuFoto: Piret Leppik

Предлагаем вам подборку основных новостей за понедельник, 27 октября.

Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

Трагические последствия шторма: в Ряпина на мужчину упала большая ветка, в результате чего он умер (8)

Вчера в садоводческой школе в Ряпина из-за сильного шторма на мужчину упала ветка, в результате чего он скончался.

RUS Delfi 1 ч
FOTO: Elering

Закрытые школы, поваленные деревья и нарушение связи. На ликвидацию последствий вчерашнего шторма может уйти не один день (8)

Вчера по всей Эстонии бушевал сильный ветер, некоторые регионы страны пострадали так сильно, что люди остались без электричества и воды. Больше всего досталось городу Выру, где электроснабжение было восстановлено только ближе к полуночи. Последствия шторма дают о себе знать и сегодня.

RUS Delfi 1 ч
Tallinn-Koidula rong jõudis eile pärale tänu neljale vaprale mehele, kes kõhklematult appi tõttasid ja rööbastele kukkunud puid läbi saagisid. Paremal on vedurijuht Artur Lorents, vasakul Taavi Laats.

Как трогательно! Четверо мужчин бросились на помощь застрявшему в пути из-за шторма поезду (54)

Вчера по всей Эстонии бушевал шторм и валил деревья. Из-за деревьев поезду Таллинн-Койдула пришлось останавливаться более десяти раз. Тем не менее, состав благополучно прибыл на место, и все благодаря четырем мужчинам, которые не раздумывая бросились на помощь попавшим в беду людям.

RUS Delfi 1 ч
Gaisras Alytuje / ru.delfi.lt

"Картина апокалиптическая". Президент Литвы говорит о чрезвычайной ситуации в масштабе всей страны (24)

Президент Литвы Гитанас Науседа не жалеет критики в связи с пожаром в Алитусе на территории компании Ekologistika. Пожар начался 16 октября, а потушили его только 25 октября. Президент на месте аварии сегодня сказал, что "система работает плохо".

RUS Delfi 1 ч
Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik Ilves intervjuuFoto: Andres Putting

Бедный Ильвес! Оказывается, он провел целых десять лет на нежеланной должности президента со "скудной" зарплатой (173)

Не секрет, что Тоомас Хендрик Ильвес не особо рвался в президенты Эстонии из-за "скудной" зарплаты и отсутствия практической полноты власти. Но теперь выяснилось, что и на второй срок Ильвес пошел нехотя.

RUS Delfi 1 ч
Pixabay

Читатель возмущается: лояльность клиента на протяжении десятка лет — ничто для крупного банка при ходатайстве о жилищном кредите! (120)

Читательница Naistekas думала, что при ходатайстве на первый в жизни и, скорее всего, последний жилищный кредит она может всегда положиться на банк, клиентом которого она являлась более десятка лет — но не тут-то было.

RUS Delfi 1 ч
Scanpix, REUTERS By-line:PASCAL ROSSIGNOL

Раскрыты новые махинации Booking.com и других известных сайтов бронирования гостиниц (37)

Британский портал MoneySavingExpert выяснил, что такие популярные сайты бронирования как Booking.com, Expedia и Kayak, не всегда ставят на верхние строчки выдачи отели с самыми выгодными условиями для путешественников.

Турист 1 ч
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