ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия шторма, несчастный Ильвес и неблагодарность банка
Предлагаем вам подборку основных новостей за понедельник, 27 октября.
Предлагаем вам подборку основных новостей за понедельник, 27 октября.
Вчера в садоводческой школе в Ряпина из-за сильного шторма на мужчину упала ветка, в результате чего он скончался.
Вчера по всей Эстонии бушевал сильный ветер, некоторые регионы страны пострадали так сильно, что люди остались без электричества и воды. Больше всего досталось городу Выру, где электроснабжение было восстановлено только ближе к полуночи. Последствия шторма дают о себе знать и сегодня.
Вчера по всей Эстонии бушевал шторм и валил деревья. Из-за деревьев поезду Таллинн-Койдула пришлось останавливаться более десяти раз. Тем не менее, состав благополучно прибыл на место, и все благодаря четырем мужчинам, которые не раздумывая бросились на помощь попавшим в беду людям.
Президент Литвы Гитанас Науседа не жалеет критики в связи с пожаром в Алитусе на территории компании Ekologistika. Пожар начался 16 октября, а потушили его только 25 октября. Президент на месте аварии сегодня сказал, что "система работает плохо".
Не секрет, что Тоомас Хендрик Ильвес не особо рвался в президенты Эстонии из-за "скудной" зарплаты и отсутствия практической полноты власти. Но теперь выяснилось, что и на второй срок Ильвес пошел нехотя.
Читательница Naistekas думала, что при ходатайстве на первый в жизни и, скорее всего, последний жилищный кредит она может всегда положиться на банк, клиентом которого она являлась более десятка лет — но не тут-то было.
Британский портал MoneySavingExpert выяснил, что такие популярные сайты бронирования как Booking.com, Expedia и Kayak, не всегда ставят на верхние строчки выдачи отели с самыми выгодными условиями для путешественников.
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