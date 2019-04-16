ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия пожара в Нотр-Даме и решение президента дать Ратасу возможность сформировать правительство

Полиция ищет 17-летнюю Софию, которая ушла в субботу из дома в Кадриорге и до сих пор не вернулась. При ней нет телефона и документов.

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Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи

ZUMAPRESS.com - Scanpix

Народного депутата Украины Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен, пишет INTERFAX.

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2,68 промилле! Писательница Кати Саару Ватманн попалась за рулем в криминальной степени опьянения

Kati Saara Vatmann (Murutar) Foto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

12 марта в Рапламаа полицейские задержали популярную писательницу Кати Саару Ваатманн, управлявшую автомобилем в состоянии опьянения. В ее крови содержалась криминальная доза алкоголя — 2,68 промилле.

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”Черный! Отправляйся домой!” Топ-специалист иранского происхождения вынужден из-за расизма вместе с семьей уехать из Эстонии

Zahed on otsustanud, et kolib esimesel võimalusel perega Eestist ära, sest ei suuda enam taluda inimeste rassilisi eelarvamusi ja verbaalseid rünnakuid tänaval või poes. Illustratsioon: Sanel Mittal

ТОП ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: В Париже сгорел Собор Парижской Богоматери ”Черный! Отправляйся домой!” Топ-специалист иранского происхождения вынужден из-за расизма вместе с семьей уехать из Эстонии ВИДЕО: Публика визжала от восторга - Лиза Туктик снова разделась

Захед — 33-летний мужчина из Ирана. Он приехал в Эстонию пять лет назад по совету друга изучать материаловедение. Здесь он нашел себе жену, которая родила ему ребенка (сейчас ему 2 года), пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили. Что удалось спасти?

Scanpix, FP By-line:ZAKARIA ABDELKAFI

Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир.

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ФОТО | Получивший тяжелые травмы в ДТП в Йыгевамаа мужчина скончался в больнице

PPA

На прошлой неделе в Йыгевамаа произошла тяжелая авария, в которой травмы получил также 71-летний мужчина. К сожалению, они были столь серьезными, что привели к летальному исходу.

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Пеэтер Эрнитс из EKRE о концерте "Песни Общей Эстонии": меня шепотом называли нацистом и провожали взглядами. Вместо мира — слепая ненависть

Autor Kõigi Eesti laulul Foto: Andres Putting

Мероприятие, произошедшее в воскресенье, 14 апреля, на Таллиннском Певческом поле, еще раз с исключительной наглядностью показало, куда мы попали. Увы, но мир — лишь на словах. А ненависть тлеет как огонь под торфяником, ожидая лишь случая, чтобы вспыхнуть пламенем.

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В столкновении грузовика и легковушки на шоссе Таллинн-Нарва пострадали два человека