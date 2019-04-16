ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия пожара в Нотр-Даме и решение президента дать Ратасу возможность сформировать правительство

Пожар в Соборе Парижской Богоматери потряс весь мир, но ”сердце Парижа” не уничтожено и будет восстановлено.
То, что Юри Ратас станет кандидатом в премьер-министры, было понятно давно. Но сегодня президент ЭР Керсти Кальюлайд официально назвала Ратаса кандидатом.
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ФОТО: Граница Эстонии почти не охраняется? Пограничники обеспокоены тем, что часть территории невозможно нормально патрулировать
На прошлой неделе председатель EKREМарт Хельме заявил в интервью ERR, что Эстонская граница имеет бреши и почти не охраняется, а он якобы четыре года назад два раза переходил эстонско-российскую границу в Саатсе, и его никто не задержал. Как же все обстоит на самом деле? Loe edasi…
Полиция просит помощи! В Таллинне пропала 17-летняя София
Полиция ищет 17-летнюю Софию, которая ушла в субботу из дома в Кадриорге и до сих пор не вернулась. При ней нет телефона и документов. Loe edasi…
Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи
Народного депутата УкраиныНадежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен, пишет INTERFAX. Loe edasi…
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”Черный! Отправляйся домой!” Топ-специалист иранского происхождения вынужден из-за расизма вместе с семьей уехать из Эстонии
Захед — 33-летний мужчина из Ирана. Он приехал в Эстонию пять лет назад по совету друга изучать материаловедение. Здесь он нашел себе жену, которая родила ему ребенка (сейчас ему 2 года), пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
ФОТО: Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили. Что удалось спасти?
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир. Loe edasi…
ФОТО | Получивший тяжелые травмы в ДТП в Йыгевамаа мужчина скончался в больнице
На прошлой неделе в Йыгевамаа произошла тяжелая авария, в которой травмы получил также 71-летний мужчина. К сожалению, они были столь серьезными, что привели к летальному исходу. Loe edasi…
Пеэтер Эрнитс из EKRE о концерте "Песни Общей Эстонии": меня шепотом называли нацистом и провожали взглядами. Вместо мира — слепая ненависть
Мероприятие, произошедшее в воскресенье, 14 апреля, на Таллиннском Певческом поле, еще раз с исключительной наглядностью показало, куда мы попали. Увы, но мир — лишь на словах. А ненависть тлеет как огонь под торфяником, ожидая лишь случая, чтобы вспыхнуть пламенем.
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В столкновении грузовика и легковушки на шоссе Таллинн-Нарва пострадали два человека
МНЕНИЕ | Журналист Вахур Кооритс: "перемотанное скотчем" правительство Ратаса разваливается на ходу
Уровень энтузиазма на Тоомпеа очень низок даже среди политиков Центристской партии и Isamaa, которые вроде бы должны были радоваться тому, что им удалось сформировать правительство. Loe edasi…
На любом заднем дворе? Проблем с поиском места для возможного строительства в Эстонии АЭС возникнуть не должно
Найти место для атомной электростанции станции в Эстонии может оказаться проще, чем запланировать целлюлозный завод, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
НАТО ответила на заявление России о прекращении сотрудничества
НАТО опровергла заявление России о том, что альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество. "Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", — говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник, 16 апреля. Loe edasi…
DELFI В ПАРИЖЕ | Люди пришли сфотографировать собор, полиция сдерживает массы
Прибывший сегодня в Париж фотограф Delfi говорит, что возле Собора Парижской Богоматери народа больше, чем он ожидал. Loe edasi…
Михаил Кылварт делает рекламу столичной программе восстановления церквей на примере пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Мэр ТаллиннаМихаил Кылварт сегодня разослал пресс-сообщение, в котором выразил соболезнование жителям Парижа по случаю трагического пожара в Соборе Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). А во второй части сообщения он напомнил таллиннцам, что в столице Эстонии к церквям относятся с заботой. Loe edasi…
ФОТО: Эстония в ужасе от высоких цен на бензин. В Риге — иная картина
Эвелин Ильвес о визите Кальюлайд в Москву: русский мужчина, как правило, уважает женщин и бьет только, если любит
”Чего мы больше всего боимся, говоря о предстоящем визите в МосквуКальюлад? Элегантного нокаута со стороны непредсказуемого президента России, который повергнет нас ниц и нанесет смертельный удар по нашей начавшей было потихоньку расти уверенности в себе? Не думаю", — пишет бывшая первая леди Эвелин Ильвес в своем мнении в Eesti Päevaleht. Loe edasi…
По какому принципу магазины выбирают пользователей касс самообслуживания для "проверки на честность"?
Какова вероятность, что, совершая покупки при помощи кассы самообслуживания, вы будете выбраны дня проведения ”проверки на честность?” Loe edasi…
ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, что удалось спасти после разрушительного пожара в соборе Нотр-Дам
Первоначально пожарные боялись, что вообще ничего не смогут сделать: настолько интенсивным было пламя. В результате им все же удалось сохранить башни Нотр-Дама и основную конструкцию, а также спасти предметы искусства и религиозные реликвии. Loe edasi…