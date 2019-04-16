16.04.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия пожара в Нотр-Даме и решение президента дать Ратасу возможность сформировать правительство


rus.delfi.ee
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Koalitsioonilepingu allkirjastamine
Koalitsioonilepingu allkirjastamineFoto: Madis Veltman

Пожар в Соборе Парижской Богоматери потряс весь мир, но ”сердце Парижа” не уничтожено и будет восстановлено.

То, что Юри Ратас станет кандидатом в премьер-министры, было понятно давно. Но сегодня президент ЭР Керсти Кальюлайд официально назвала Ратаса кандидатом.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ВИДЕО: Публика визжала от восторга — Лиза Туктик снова разделась

Elizaveta Tuktamysheva Foto: Vladimir Pesnya, Sputnik

Командный чемпионат мира по фигурному катанию в японской Фукуоке завершился показательными выступлениями участников.
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ФОТО: Граница Эстонии почти не охраняется? Пограничники обеспокоены тем, что часть территории невозможно нормально патрулировать

Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе председатель EKRE Март Хельме заявил в интервью ERR, что Эстонская граница имеет бреши и почти не охраняется, а он якобы четыре года назад два раза переходил эстонско-российскую границу в Саатсе, и его никто не задержал. Как же все обстоит на самом деле?
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Полиция просит помощи! В Таллинне пропала 17-летняя София

Фото: предоставлено полицией

Полиция ищет 17-летнюю Софию, которая ушла в субботу из дома в Кадриорге и до сих пор не вернулась. При ней нет телефона и документов.
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Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи

ZUMAPRESS.com - Scanpix

Народного депутата Украины Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен, пишет INTERFAX.
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2,68 промилле! Писательница Кати Саару Ватманн попалась за рулем в криминальной степени опьянения

Kati Saara Vatmann (Murutar) Foto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

12 марта в Рапламаа полицейские задержали популярную писательницу Кати Саару Ваатманн, управлявшую автомобилем в состоянии опьянения. В ее крови содержалась криминальная доза алкоголя — 2,68 промилле.
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”Черный! Отправляйся домой!” Топ-специалист иранского происхождения вынужден из-за расизма вместе с семьей уехать из Эстонии

Zahed on otsustanud, et kolib esimesel võimalusel perega Eestist ära, sest ei suuda enam taluda inimeste rassilisi eelarvamusi ja verbaalseid rünnakuid tänaval või poes. Illustratsioon: Sanel Mittal

ТОП

Захед — 33-летний мужчина из Ирана. Он приехал в Эстонию пять лет назад по совету друга изучать материаловедение. Здесь он нашел себе жену, которая родила ему ребенка (сейчас ему 2 года), пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили. Что удалось спасти?

Scanpix, FP By-line:ZAKARIA ABDELKAFI

Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир.
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ФОТО | Получивший тяжелые травмы в ДТП в Йыгевамаа мужчина скончался в больнице

PPA

На прошлой неделе в Йыгевамаа произошла тяжелая авария, в которой травмы получил также 71-летний мужчина. К сожалению, они были столь серьезными, что привели к летальному исходу.
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Пеэтер Эрнитс из EKRE о концерте "Песни Общей Эстонии": меня шепотом называли нацистом и провожали взглядами. Вместо мира — слепая ненависть

Autor Kõigi Eesti laulul Foto: Andres Putting

Мероприятие, произошедшее в воскресенье, 14 апреля, на Таллиннском Певческом поле, еще раз с исключительной наглядностью показало, куда мы попали. Увы, но мир — лишь на словах. А ненависть тлеет как огонь под торфяником, ожидая лишь случая, чтобы вспыхнуть пламенем.

Данный текст был опубликован в рубрике Мнение газеты Eesti Päevaleht. Редакция русского Delfi не несет за него ответственности и не разделяет точку зрения автора.
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В столкновении грузовика и легковушки на шоссе Таллинн-Нарва пострадали два человека

Foto on illustreeriv Foto: Priit Simson

Сегодня около 10 часов утра на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, в которой пострадали два человека.
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Из развозчика апельсинов — в киберпреступники. Мужчина из Силламяэ обчистил банковские счета сотен иностранных граждан

Häkker Foto: Argo Ingver

36-летний мужчина из Силламяэ обчистил сотни банковских счетов и заработал более 100 000 евро, пишет Eesti Päevaleht.
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МНЕНИЕ | Журналист Вахур Кооритс: "перемотанное скотчем" правительство Ратаса разваливается на ходу

Jüri Ratas Foto: Jaanus Lensment

Уровень энтузиазма на Тоомпеа очень низок даже среди политиков Центристской партии и Isamaa, которые вроде бы должны были радоваться тому, что им удалось сформировать правительство.
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На любом заднем дворе? Проблем с поиском места для возможного строительства в Эстонии АЭС возникнуть не должно

Soome Olkiluoto tuumajaama kolmas reaktor on läinud palju kallimaks ning selle valmimine on veninud aastaid. Reuters

Найти место для атомной электростанции станции в Эстонии может оказаться проще, чем запланировать целлюлозный завод, пишет Eesti Päevaleht.
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НАТО ответила на заявление России о прекращении сотрудничества

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

НАТО опровергла заявление России о том, что альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество. "Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", — говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник, 16 апреля.
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DELFI В ПАРИЖЕ | Люди пришли сфотографировать собор, полиция сдерживает массы

Foto: Madis Veltman

Прибывший сегодня в Париж фотограф Delfi говорит, что возле Собора Парижской Богоматери народа больше, чем он ожидал.
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Михаил Кылварт делает рекламу столичной программе восстановления церквей на примере пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Foto: Rauno Volmar

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сегодня разослал пресс-сообщение, в котором выразил соболезнование жителям Парижа по случаю трагического пожара в Соборе Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). А во второй части сообщения он напомнил таллиннцам, что в столице Эстонии к церквям относятся с заботой.
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ФОТО: Эстония в ужасе от высоких цен на бензин. В Риге — иная картина

Kütusehinnad Riias 16.04 Kenno Soo

В Эстонии 95-й бензин стоит на 15 центов больше, чем в Латвии. Разница в стоимости дизеля еще больше.
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Департамент начинает предоставлять частным парковкам данные нарушивших договор автовладельцев

EuroPark Foto: Priit Simson

Согласно решению суда, Департамент шоссейных дорог начинает предоставлять частным парковкам данные владельцев транспортных средств, нарушивших условия парковки.
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ФОТО | Президент Кальюлайд назвала кандидатом в премьер-министры Юри Ратаса

President Kaljulaid nimetas peaministrikandidaadiks Jüri Ratase Foto: VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI, Presidendi kantselei

Находящаяся в данный момент с официальным визитом в Португалии президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала решение о назначении кандидатом в премьер-министры председателя Центристской партии Юри Ратаса.
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Эвелин Ильвес о визите Кальюлайд в Москву: русский мужчина, как правило, уважает женщин и бьет только, если любит

Evelin ja Toomas Hendrik Ilves Hantõ-Mansiiskis. Nende ees Dmitri Medvedev Foto: Rein Sikk

”Чего мы больше всего боимся, говоря о предстоящем визите в Москву Кальюлад? Элегантного нокаута со стороны непредсказуемого президента России, который повергнет нас ниц и нанесет смертельный удар по нашей начавшей было потихоньку расти уверенности в себе? Не думаю", — пишет бывшая первая леди Эвелин Ильвес в своем мнении в Eesti Päevaleht.
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По какому принципу магазины выбирают пользователей касс самообслуживания для "проверки на честность"?

Iseteeninduskassad Selveris ja Maximas Foto: Jaanus Lensment

Какова вероятность, что, совершая покупки при помощи кассы самообслуживания, вы будете выбраны дня проведения ”проверки на честность?”
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ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, что удалось спасти после разрушительного пожара в соборе Нотр-Дам

Scanpix, OLIVIER MORIN GEOFFROY VAN DER HASSELT BERTRAND GUAY

Первоначально пожарные боялись, что вообще ничего не смогут сделать: настолько интенсивным было пламя. В результате им все же удалось сохранить башни Нотр-Дама и основную конструкцию, а также спасти предметы искусства и религиозные реликвии.
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